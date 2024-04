Erfunden von einem Oberpfälzer

Mehr als 100 Millionen Mal wurde das Spiel bereits aufgelegt und in vier von fünf deutschen Haushalten liegt ein Spielbrett in der Schublade: "Mensch ärgere Dich nicht" ist seit über 100 Jahren der Klassiker unter den Gesellschaftsspielen. Was nur wenige wissen: Erfunden wurde das Spiel von dem aus Amberg in der Oberpfalz stammenden Unternehmer Josef Friedrich Schmidt.

Die Spielidee entstand Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Not heraus: Der dreifache Vater musste seine aufgeweckten Söhne beschäftigen und malte den ersten Spielplan kurzerhand auf eine alte Hutschachtel. Eine Dauerausstellung in Amberger Stadtmuseum (www.stadtmuseum-amberg.de) widmet sich in diesem Jahr dem zeitlosen Gesellschaftsspiel, das sich allen Trends und Neuheiten zum Trotz ungebrochener Beliebtheit erfreut. (obx)