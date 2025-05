Erleben, erobern, entdecken

Ob klein, groß oder mittendrin – ab dem 14. Juni heißt es: Sommerfreude pur auf dem sonnigen Hochplateau von Serfaus-Fiss-Ladis. Die Region im oberen Tiroler Inntal empfängt ihre Gäste mit offenen Armen und mit Erlebnissen, die Generationen verbinden: Gipfelglück, Familienabenteuer und kulinarische Sternstunden. Mit einer Gastfreundschaft, die unter die Haut geht, und Momenten, die berühren. Ein Sommer, der nicht nur begeistert, sondern verbindet.

Was braucht es für den perfekten Urlaubsmix? Eine große Portion Entspannung, gewürzt mit guter Laune, Outdoor-Erlebnissen und einer Prise Abenteuer. Der Rahmen? Die majestätische Bergwelt Tirols. Und wo wird dieser traumhaft klingende Mix zur Realität? In Serfaus-Fiss-Ladis, wo Natur auf erstklassige Infrastruktur trifft. Hier gehen Aktivsein und Genießen Hand in Hand. Ob auf Gipfeln und Bergrücken, auf Mountainbike-Trails oder den liebevoll gestalteten Themenwegen – hier ist für jeden das Passende dabei. Denn die Region ist ein Erlebnis-Baukasten für alle: Familien finden Vielfalt, Adrenalinjunkies den Kick, Ruhesuchende entdecken stille Kraftplätze, Urlauber im besten Alter genießen stilvolle Aktivitäten ohne Hektik und Feinschmecker lassen sich unter freiem Himmel kulinarisch verwöhnen. Ein Sommer, der im Gedächtnis bleibt.

Frischer Wind für den Sommerurlaub

Wie bereits gesagt, ab dem 14. Juni starten die drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis in eine neue Sommersaison – mit neuen Highlights für Entdecker und Genießer: Der Georama Rundweg Lazid eröffnet diesen Sommer und führt Familien ab dem Restaurant Lassida auf 1,5 Kilometern durch die Serfauser Bergwelt. Dabei verbindet er auf spielerische Weise Geologie, Landschaft und Genuss. Ein besonderes Highlight sind mehrere Kugelbahnen, die entlang des Weges mit Steinkugeln bespielt werden können. Auf dem überarbeiteten Familien-Erlebnisweg in Serfaus verwandeln sich Kinder zu kleinen Naturforschern – ausgestattet mit Rätselheft geht es durch einen märchenhaften Wald, über verschiedene Kletter- und Hindernisstationen sowie wunderschöne Aussichtspunkte. Der Wildtierweg in Fiss öffnet das Fenster zur heimischen Tierwelt: Dank Augmented Reality werden Reh, Adler und Co. für Groß und Klein lebendig. Eine neue Dimension, die Natur hautnah zu erkunden und zu erleben.

Das Abenteuer wartet

Ob mit dem Partner oder der Familie, ob als Freundesgruppe oder Junggebliebene – Serfaus-Fiss-Ladis wird zur Spielwiese für Abenteuerlustige. Eingebettet zwischen Samnaungruppe und Ötztaler Alpen, zeigt sich die Natur von ihrer großzügigen Seite. Vor allem mit herrlicher Natur und zahlreichen Aktivitäten. Die Singletrails Bifitrail und Leithetrail locken Mountainbiker, während der Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis mit Kids Area, Training Area, Pumptrack und Slopestyle Aktivitäten für jedes Niveau bietet. Frühaufsteher erwandern die Berge im Morgenlicht, Genießer flanieren in der angenehmen Nachmittagssonne auf dem Panorama-Genussweg. Familien samt Großeltern entdecken das Murmliwasser, toben im Erlebnispark Hög oder stürzen sich mit der Sommerrodelbahn Familien-Coaster-Schneisenfeger ins Vergnügen. Wer noch mehr Nervenkitzel sucht, fliegt mit dem Serfauser Sauser durch die Lüfte, wagt den Sprung vom 13 Meter hohen Sprungturm im Sommer-Funpark Fiss oder testet Mut und Magen auf der Mega-Schaukel Skyswing, im Fisser Flieger und auf der Sommerrodelbahn Fisser Flitzer.

Die Sinne beleben

Wer den Sommer sucht, wird ihn auf dem sonnigen Hochplateau nicht nur finden, sondern auch schmecken. Mit jedem Bissen. Auf den Sonnenterrassen der Hütten und Bergrestaurants treffen regionale Spezialitäten auf Fernsicht. Ob Kaiserschmarren aus den Fisser Goggala oder der Single Malt Whisky Fissky Imperial – Genuss bekommt hier einen eigenen Klang. Verschiedene Events machen das Erlebnis komplett: Vom MOUNDS – Das Musikfestival für die ganze Familie, das Kinderaugen zum Leuchten bringt, über die Lange Nacht und den Muira Huangart in Serfaus und den Erlebnisabend oder dem s’Fest am Brunnen in Fiss, bis hin zum s’Fest im Dorf und Magic Ladis – Wassershow in Ladis – in den drei Bergdörfern ist immer etwas los. Der Genussherbst unter dem Motto Kartoffel setzt der Saison schließlich die Krone auf – und zeigt die Region in ihrer aromatischsten Form. Gerade Genussurlauber ab 50 finden in diesen Momenten Ruhe, Tiefe und inspirierende Augenblicke – jenseits der Hektik des Alltags.

Sommer, Sonne, Gastfreundschaft

„Sich wie zuhause fühlen“ – das ist das größte Kompliment für einen Gastgeber. In Serfaus-Fiss-Ladis ist das kein Spruch, sondern Haltung. Hier wird Gastfreundschaft gelebt, nicht nur versprochen. Wer seinen Urlaub in vollen Zügen genießen möchte, profitiert nicht nur von mehr als 2000 Sonnenstunden im Jahr, sondern auch von der „Super. Sommer. Card.“, die allen Gästen ausgewählter Partnerbetriebe unbegrenzten Zugang zu den geöffneten Bergbahnen der Region gewährt. Allen Gästen der Region stehen mit der Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte die Kinderanimation in den zwei Kinderclubs, der Wanderbus und geführte Wanderungen zur Verfügung. Die U-Bahn in Serfaus bringt urbane Leichtigkeit ins Alpendorf, das Auto darf deshalb gerne Pause machen. Kinderbetreuung und -animation in den Clubs, geführte Wanderungen für jede Generation, Zeit für sich – oder eben füreinander: Das ist Sommerurlaub, wie man ihn sich wünscht. Vielfältig. Echt. Unvergesslich. (BSZ)