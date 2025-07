Erlebnis für die ganze Familie

Zwischen imposanten Gipfeln, bekannten Wanderwegen und lebendiger Urlaubskultur verbirgt sich in Ellmau ein echter Naturschatz: das Ellmauer Moor. Abseits der stark frequentierten Routen liegt hier auf rund 970 Metern Seehöhe eines der wenigen noch erhaltenen Hochmoore in Tirol – ein faszinierender Lebensraum mit seltener Flora, ökologischer Bedeutung und zugleich hohem Erlebniswert für große und kleine Entdecker.

Das rund 8 Hektar große Moorgebiet ist ein sogenanntes Überbleibsel aus der letzten Eiszeit und beeindruckt nicht nur durch seine Stille, sondern auch durch seine Struktur. Bis zu 11 Meter Torf lagern im Boden, entstanden über Tausende von Jahren. Aufgrund seiner Fähigkeit, enorme Mengen CO₂ dauerhaft zu binden, leistet das Moor einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und speichert pro Fläche sogar mehr als ein Wald. Kein Wunder also, dass das Ellmauer Moor heute ein geschütztes Naturjuwel ist.

Faszinierende Pflanzen und spannende Fakten

Um Gästen wie Einheimischen den Zugang zu diesem sensiblen Lebensraum zu ermöglichen, bietet der Tourismusverband Wilder Kaiser im Sommer regelmäßig geführte Moorwanderungen an. Diese leitet Silvana Beer, zertifizierte Natur-, Moor- und Wanderführerin und seit mehr als zehn Jahren für den TVB tätig. In ihren Führungen verbindet sie fundiertes Wissen mit lebendiger Vermittlung.

„Viele wissen gar nicht, was für ein besonderes Biotop sich hier direkt vor unserer Haustür befindet. Wer sich darauf einlässt, merkt schnell, wie spannend das Thema ist – von der Entstehung des Moors über die Artenvielfalt bis hin zu den ökologischen Zusammenhängen“, erklärt Beer. Ein Highlight der Führungen: Die Begegnung mit drei heimischen fleischfressenden Pflanzenarten, darunter der faszinierende Sonnentau. Er „angelt“ sich mit Hilfe glitzernder Tautropfen winzige Insekten.

Neben der Flora hält die Fauna rund um das Moor eine große Fülle bereit: Libellen, Schmetterlinge, Amphibien und seltene Vogelarten nutzen diesen feuchten Lebensraum als Rückzugsort. Für Silvana Beer ist es vor allem wichtig, auch Einheimischen die Bedeutung des Gebietes näherzubringen: „Schutz beginnt mit Verständnis – und genau da setzen wir mit unseren Führungen an.“

Der Moorlehrpfad

Neben den geführten Touren gibt es in Going eine spannende Möglichkeit zur eigenständigen Entdeckung: den Moor & More-Erlebnisweg, der in Kombination mit dem Kinderlehrpfad „Rocky’s Moorabenteuer“ zum idealen Ausflugsziel für große und kleine Naturforscher wird. An interaktiven Stationen lernen große und kleine Entdecker spielerisch, wie ein Moor entsteht, was im Boden lebt und warum es wichtig ist, dieses fragile Ökosystem zu schützen.

Die Törfchenrunde und ein Teil vom Rockyweg sind kinderwagentauglich, leicht begehbar und kann auch unabhängig von den Führungen besucht werden – ein lohnender Tipp für alle Familien, die Natur hautnah und altersgerecht erleben möchten.

Nachhaltig entdecken – und schützen

Das Engagement rund um das Moor steht beispielhaft für das Ziel der Region Wilder Kaiser, Naturtourismus mit Verantwortung zu gestalten. Statt Massenandrang setzt man auf kleine Gruppen, persönliche Vermittlung und Respekt gegenüber der Natur. Die Angebote im Moorbereich verbinden Information, Naturerlebnis und Nachhaltigkeit auf eine Weise, die begeistert und nachwirkt.

Tipp: Die wöchentlichen Moorführungen mit Silvana Beer finden im Sommer im Rahmen des Aktivprogramms des Tourismusverbandes Wilder Kaiser statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. (BSZ)

