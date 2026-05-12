Erneut mehr Gäste

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben ist mit dem ersten Quartal erfolgreich in das Tourismusjahr 2026 gestartet: Wie die Zahlen des Bayerischen Landesamt für Statistik zeigen, stiegen die Gästeankünfte um 2,3 Prozent auf 1.045.549, die Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 3.102.528. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei drei Tagen. 87 Prozent der Gäste entfallen aus Inlandsurlaubende, von den 13 Prozent verbleibenden entfallen 21 Prozent auf die Niederland, 22 Prozent auf die Schweiz und neun Prozent aus Österreich.

„Das Jahr hat sich gut angelassen: Im Allgäu hat vor allem die gute Wintersaison im Januar und Februar zum positiven Ergebnis beigetragen. Im März zeigt sich deutlich, dass Bayerisch-Schwaben als Kurzurlaubsziel seine Position ausbauen konnte“, sagt Maria Rita Zinnecker, Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben. „Gerade in unruhigen Zeiten setzen die Menschen auf Werte und Destinationen, die Stabilität garantieren. Dafür stehen unsere Orte und Gastgeber im Allgäu und in Bayerisch-Schwaben.“

Einige Ferienorte blicken der kommenden Sommersaison optimistisch entgegen, da die ungebrochen hohe Nachfrage das Vorjahresniveau teilweise sogar übertrifft.

Tipps für einen gelungen Urlaub finden sich im großen Urlauberportal der beiden Destinationen

www.allgaeu.de und www.bayerisch-schwaben.de. (BSZ)