Erst Skifahren, dann See

Die Tage werden länger, die ersten Blüten zeigen sich, Cafés stellen ihre Tische ins Freie – und doch heißt es in der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge: Jetzt nochmal Skifahren! Gerade zu den Osterferien entfaltet die Region ihren ganz besonderen Reiz. Während auf den fünf Skibergen – unterstützt durch moderne Beschneiungstechnik – stabile Bedingungen für den Sonnenskilauf herrschen, spürt man unten an den Seen bereits das sanfte Frühlingserwachen. Diese Kombination aus Winterfinale und Frühlingsbeginn prägt die Osterzeit in der Region.

Sonnenskilauf zum Saisonende

Im Skigebiet Bad Kleinkirchheim sorgen über 100 Pistenkilometer für abwechslungsreiche Skitage. Wenn die Frühlingssonne den Schnee in griffigen Firn verwandelt, entstehen ideale Bedingungen für entspannte Abfahrten – viele ziehen ihre Schwünge bereits im T-Shirt, während sich die Hüttenterrassen in der Sonne füllen.

Neben Bad Kleinkirchheim gehören auch die Turracher Höhe, der Falkert, der Sportberg Goldeck und die Hochrindl zum regionalen Skiraum. Die fünf Skigebiete liegen auf unterschiedlichen Höhenstufen und bieten bestens präparierte Pisten. Jüngster Neuschnee sorgt zusätzlich für gute Bedingungen; je nach Schneelage sind die Lifte bis nach den Osterferien, teils bis Ende April, in Betrieb.

Skifahren lernen in 3 Tagen

Der Sonnenskilauf eignet sich nicht nur für Genießer, sondern auch für alle, die neu durchstarten möchten. Das Programm „Skifahren in 3 Tagen“ bietet ein kompaktes Lernformat für Erwachsene – konzipiert für Anfänger ebenso wie für Wiedereinsteiger.

Nach dem Skitag laden das Badehaus Millstätter See und die Thermen in Bad Kleinkirchheim zur Regeneration. Denn wo könnte man einen frühlingshaften Skitag besser ausklingen lassen als bei angenehmen Temperaturen im heilsamen Thermalwasser oder im Badehaus direkt am See? Die Gesundheits- und Familientherme St. Kathrein verfügt über großzügige Familienbereiche, das Thermal Römerbad über eine Saunawelt und Panorama-Ruheräumen mit Blick auf schneebedeckte Hänge.

Vom Schnee direkt an den See

Nur wenige Minuten von den Skigebieten entfernt zeigen sich die Seen der Region, der Brennsee, der Maltschacher See und der Millstätter See, bereits im zarten Grün. Beliebte Spazierwege wie der Uferweg von Millstatt nach Döbriach oder der Slow Trail in Feldkirchen laden zu ersten Frühlingsrunden ein. Wer es aussichtsreich mag, wählt einen Spaziergang zum Aussichtspunkt „Sternenbalkon“. Cafés und Restaurants öffnen ihre Seeterrassen, servieren regionale Spezialitäten und hausgemachte Mehlspeisen. So wird aus einem Skitag ein Urlaubstag mit zwei Jahreszeiten.

Gelebte Osterbräuche zwischen Firn und Frühling

Ostern wird in der Region richtig gelebt. Zur traditionellen Osterweihe am Karsamstag oder Ostersonntag bringen Familien ihre gefüllten Körbe zur Segnung: Geselchtes Fleisch, Bauernbrot, bunt gefärbte Eier, würziger Krenn und der süße Kärntner Reindling gehören fest dazu. In vielen Orten versammeln sich Einheimische und Gäste vor den Kirchen. Am Karsamstag erhellen Osterfeuer die Abenddämmerung und symbolisieren den Abschied vom Winter.

Top-Angebote zum Saisonfinale

Mit dem Skikarussell Millstätter See profitieren Gäste von einem Skipass, der in insgesamt 31 Skigebieten mit rund 845 Pistenkilometern gültig ist. Mehrere Partnerhotels der Region bieten entsprechende Pauschalen an, in denen der Kärntner Skipass bereits inkludiert ist.

Ergänzt wird das Osterangebot in Bad Kleinkirchheim durch einen ermäßigten Skipass, Vergünstigungen bei Kinderskikursen und im Verleih sowie einen inkludierten Thermeneintritt. Für Familien gilt: Kinder bis 12 Jahre übernachten in ausgewählten Betrieben kostenfrei.

Die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge verbindet also Wintersport, Frühlingsgefühl und gelebte Tradition. Wer hier Ostern verbringt, muss sich nicht zwischen Schnee und Sonne entscheiden – sondern erlebt beides, sogar am selben Tag. (BSZ)

seeundberg.at/planen/ostern/veranstaltungen