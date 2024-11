Es weihnachtet sehr…

Sobald die Tage kürzer werden und die Uhren auf Winter stehen, beginnt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit voller funkelnder Lichter und wärmender Tassen. Das Angebot stimmungsvoller Christkindlmärkte im Chiemsee-Alpenland ist besonders abwechslungsreich: Mit 45 Christkindlmärkten von der Inselweihnacht über den Waldadvent bis hin zur Dorfweihnacht bietet die Region sowohl Geheimtipps als auch echte Weihnachtsmarkt-Klassiker.



Zauberhafte Christkindlmärkte am Wasser



Der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel ist weit über die Region hinaus bekannt: Durch seine einzigartige Lage inmitten des Bayerischen Meeres, dem Chiemsee, lockt er an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag Besucher auf die Insel. Ebenfalls ganz nah am Wasser findet der Bad Aiblinger Christkindlmarkt statt. Rund um den Irlachweiher im Kurpark lädt er an allen vier Adventswochenenden bei ganz besonderer Stimmung ein.



Christkindlmärkte mit Altstadt-Flair



Zu den traditionsreichen Weihnachtsmarkt-Klassikern in der Region zählen die Märkte der beiden Inn-Städte Rosenheim und Wasserburg a.Inn. Hier können Gäste ab 29. November in herrlicher Adventsstimmung bummeln. Einzigartig in Rosenheim sind die beweglichen Märchen- und Tierfiguren auf den Dächern der Buden, die als einziger Christkindlmarkt der Region allesamt täglich geöffnet sind. Wasserburg hingegen verzaubert mit seinem mittelalterlichem Altstadt-Charme und den verwinkelten Gassen.



Punsch und Pirouetten unter freiem Himmel



In Prien am Chiemsee erwartet Gäste der Priener Winterzauber, der unter anderem einen idyllischen Christkindlmarkt am Marktplatz an allen Adventswochenenden sowie das Format „Prien on Ice“ im Wendelsteinpark umfasst. Hier können Gäste auf einer umweltfreundlichen, synthetischen Kunsteisfläche ab 28. November jeweils mittwochs bis sonntags Pirouetten drehen und das sogar bis 23. Februar 2025.



Dorfweihnacht und Waldadvent



Wer noch weitere Geheimtipps unter den Christkindlmärkten sucht, kann am ersten Adventswochenende das Bauernhausmuseum Amerang oder das Kloster Reisach bei Oberaudorf besuchen. Am zweiten Adventswochenende verzaubert der Neubeurer Christkindlmarkt auf dem historischen Marktplatz mit Blick auf das Schloss Neubeuern seine Gäste. Besonders verwunschene Stimmung verbreitet der Waldadvent in den Orten Nußdorf a.Inn (30.11.), Bad Feilnbach (14./15.12.) oder Edling (22.12.). Bei Anbruch der Dunkelheit stimmen hier Lichter, Feuerstellen und Fackeln die Besucher auf die „staade Zeit” ein.



Für alle, die es nun kaum noch erwarten können in weihnachtliche Stimmung zu kommen, finden bereits vor dem ersten Advent Christkindlmärkte statt: So versprühen Babensham, Bernau a.Ch. und Hemhof bei Bad Endorf zwischen 22. und 24. November erstmals weihnachtliche Stimmung in der Region.



Detaillierte Informationen zu den 45 Weihnachtsmärkten gibt es unter www.chiemsee-alpenland.de/weihnachten. (BSZ)