Etwas andere Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmarkt-Saison in München hat gerade begonnen: Während die bekannten Märkte am Marienplatz oder am Sendlinger Tor mit ihrer Pracht und ihrem Zauber Besucher anlocken, öffnet sich auch anderswo ein Vorhang zu einer Welt voller unerwarteter Freuden. Denn das Herz von München schlägt auch abseits der bekannten Pfade mit einer Prise Extravaganz. Hier fünf Geheimtipps, die mit einzigartigem Charme und außergewöhnlichen Programmen verzaubern. Von der pinken Oase über maritimen Zauber bis hin zum lebendigen Treiben rund um eine Eisstockbahn in Berg am Laim – diese Märkte laden dazu ein, die festliche Saison mit neuen Augen zu sehen und zu erleben.

Pink Christmas im Glockenbachviertel

Weihnachtsmarkt nicht im typischen Tannengrün, sondern in Pink: „Pink Christmas“ ist mit seinen eleganten weißen Pagodenzelten und dem atmosphärischen Lichtdesign seit 2005 der „place to be“ am kleinen Stephansplatz im Herzen des Glockenbachviertels. Aus der Gay Community Münchens entstanden, wartet seit dem 27.11. eine offene Atmosphäre, ausgefallene Geschenkideen, köstliches Essen, eine Proseccobar und natürlich leckerer Glühwein auf die Besucher. Auf der kleinen Showbühne sorgt täglich DJ James Munich für queere Weihnachtsstimmung. Highlights auf der Pink-Christmas-Stage: Der Show-Sonntag mit Travestiestar Gene Pascale und die Spendenaktion am Welt-Aids-Tag (1. Dezember) mit Auftritt des besten Whitney Houston-Doubles weltweit. In diesem Sinne: One Wish!

Sternflotte aus der Alten Utting im Schlachthofviertel

Nach den Sternen greifen: Funkelnde Lichter und bezaubernde Düfte weisen in der Adventszeit den Weg zur Sternenflotte in den Sendlinger Weihnachtshafen. Seit der Eröffnung der Alten Utting im Jahr 2018 ist der ausrangierte Ausflugsdampfer vom Ammersee auf der Brücke zwischen Großmarkt und Viehhof zu finden. Mit Glühwein-, Essens- und Geschenkständen und musikalischen Darbietungen hat der Weihnachtsmarkt auf der Alten Utting alles, was das Herz begehrt. Nicht nur für Hamburger in München ein maritimes Weihnachtsschmankerl. Also: Auf in den Weihnachtshafen!

Die WeihnachtsMacherei im New Work Quartier Berg am Laim

Kunst, Kultur, Essen und Eisstockschießen – in der WeihnachtsMacherei paart sich Brooklyner Industial Style mit New-Work-Atmosphäre. Das Eventformat des noch jungen Stadtquartiers Macherei München lädt ab dem 30. November zum zweiten Mal nach Berg am Laim ein. Auf das Opening-Event am 30. November folgen vielfältige Attraktionen: eine von lokalen Künstlern gestaltete Window Art Gallery im gesamten Quartier, Afterwork-Networking-Events mit DJ oder ein Nikolaus-Event am 6. Dezember für die kleinen Gäste. Am Charity-Stand stellen sich im wöchentlichen Wechsel unterschiedliche Organisationen vor, um Spenden für wohltätige Projekte zu sammeln. Das Highlight der diesjährigen WeihnachtsMacherei: die Eisstockschießbahn für sportliche Aktivitäten inmitten des weihnachtlichen Trubels. Vor allem für Teambuilding-Events, Firmenfeiern oder einfach für den Spaßfaktor kann die Bahn stundenweise gebucht werden. Die Gastronomen Celebre und Cutlerei machen mit Glühwein, Punsch und Leckereien Appetit aufs Fest. Worauf warten?

Magie in Zirkuszelten auf dem Märchenbazar im Olympiapark

Weihnachtliche Nostalgie und Abtauchen in die Märchenwelt: Der Märchenbazar im Olympiapark entführt seit dem 23. November in eine andere Welt. Mit nostalgischen Zirkuszelten und Filmkulissen, die als Bar fungieren, lädt der Weihnachtsbazar zum Verweilen ein. Geld im Weihnachtsrausch können Besucher nicht nur für Speis und Trank ausgeben, sondern auch für Kleidung und Lederwaren fernab der Stange, originellen Schmuck und Holzkunstwerke. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm wartet auf mit einem Mix aus Kunst, Kultur, Musik und Action für Groß und Klein: dazu gehören Live-Acts, Kerzenziehen, Kasperltheater und Märchenstunden. Der Märchenzauber findet in diesem Jahr erstmals auf dem Gelände vom Sommer Tollwood im Olympiapark statt.

Weihnachtsmarkt auf dem Maya Playa Praterstrand direkt an der Isar

Klein aber fein: Zum zweiten Mal findet der kleine Weihnachtsmarkt am Maya Playa an der Praterinsel mit besonderem Weihnachtsflair statt. Seit dem 10. November können sich Gäste auf gemütliche Chillout-Oasen, leckeren Bio Glühwein und Winterdrinks, Street Food und eine einzigartige Atmosphäre freuen. Geplante Christmas Partys mit musikalischen Darbietungen bringen selbst Weihnachtsmuffel in Stimmung. Eine Eisstockschießbahn direkt an der Isar eignet sich perfekt für Teamevents und maximalen Spaßfaktor. (BSZ)