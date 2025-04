Eventreicher Sonnenskilauf

Die Tiroler Skischaukel Kappl & See lädt im Frühjahr 2025 noch zu zwei außergewöhnlichen Events ein, die Wintersport, Musik und Unterhaltung perfekt kombinieren.

Watersurf Contest in See

Am 19. April 2025 ab 11:00 Uhr treten Ski- und Snowboardfahrer sowie kreative Bastler mit ihren selbstgebauten Gefährten auf der Medrigalm gegeneinander an. In der Klasse Crazy Vehicle zählt vor allem Kreativität – je ausgefallener das Gefährt, desto besser. Das Ziel: Eine 15 Meter lange und 2,5 Meter tiefe Wasserfläche zu überqueren, ohne nass zu werden. Nach jedem Durchgang verkürzt sich der Anlauf, bis nur noch die Besten trocken bleiben. Den Siegern winkt ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort bis 11:00 Uhr, das Startgeld beträgt 10 Euro pro Person. Im Anschluss an den Contest laden die Sunset Beats zu einem gemütlichen Ausklang ein.

Osterparty in See: Musikalischer Abschluss mit den „Pfunds-Kerlen”

Am 21. April 2025 geht die Feierlaune weiter. Bei der Osterparty auf der Medrigalm sorgt die bekannte Tiroler Band „Pfunds-Kerle” von 14:00 bis 18:00 Uhr für beste Unterhaltung auf der Sonnenterrasse. Mit Tiroler Musik und kulinarischen Schmankerln können Gäste die Osterfeiertage in vollen Zügen genießen. Der Eintritt ist mit gültigem Skipass gratis. (BSZ)



Weitere Informationen unter www.kappl.com und www.see.at.