Exotischer Kurzurlaub

Tropical Islands, Europas größte tropische Urlaubswelt, rund 60 Kilometer südlich von Berlin am Rande des Spreewalds , steht in den Startlöchern für die Sommersaison 2022 und nimmt am 8. April den erweiterten Betrieb im Außenbereich AMAZONIA wieder auf. Gästen stehen dann neben dem Ganzjahrespool und dem Whitewater River auch wieder der Sommerpool, die Sportfelder und Liegeflächen sowie die Surfanlage „Pororoca“ zur Verfügung.

Die Vorzeichen könnten nicht schöner sein. Nach zwei Jahren eingeschränktem Betrieb entfällt mit den neuen Beschlüssen der brandenburgischen Landesregierung nun auch pünktlich die 3G-Pflicht für alle Gäste von Tropical Islands. „Wir freuen uns, dass mit Beginn der Hochsaison nun auch die meisten Maßnahmen zurückgenommen werden. Im Eingangsbereich und den Umkleiden empfehlen wir aber weiterhin Abstand und Maske und setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste“, sagt General Manager Chris Jung. Sukzessive sollen nun auch die Liegeplätze und Gästekapazitäten wieder erhöht werden.

Bevor es richtig losgeht, hat Tropical Islands in den vergangenen Wochen noch letzte Vorbereitungen getroffen. Routinemäßig wurden alle Außenbecken gereinigt und intensiv auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Dazu entwässern die Wassertechniker die Becken in Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr. „Es werden die Beleuchtungssysteme getestet, mögliche Witterungsschäden an den Anlagen überprüft und die Wasserqualität kontrolliert“, sagt Director Facility Management Mirko Zander und ergänzt: „Dabei folgen wir gesetzlichen Vorgaben, die für den Betrieb der Anlagen eingehalten werden müssen."

Auch die Grünanlagen wurden von den Gärtnern wieder auf Sommer eingestellt. „Die Kollegen und Kolleginnen haben den Rasen nachgesät und gedüngt sowie viele tropische Pflanzen aus den Winterlagern zurück ins Freie gebracht“, sagt Gärtner Steffen Kettner. Grundvoraussetzung ist für das Gärtnerteam, dass es keinen Nachtfrost mehr gibt, der den exotischen Pflanzen schaden könnte.

Der Außenbereich AMAZONIA startet die Sommersaison standesgemäß mit einem BBQ für Gäste und Mitarbeiter und ist ab dann wieder täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.



Tropical Islands bietet exotischen Kurzurlaub mit zahlreichen Attraktionen und vielen verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten. In einer der größten freitragenden Hallen der Welt treffen die Asien-Pazifik Region, Afrika und Südamerika aufeinander. Seit seiner Eröffnung 2004 wurde das Resort stetig ausgebaut. Heute empfängt das tropische Urlaubsparadies rund 1,2 Millionen Gäste im Jahr und gehört damit zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands. Das Unternehmen ist darüber hinaus mit über 500 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. (FHH)