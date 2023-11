Explodierendes Popcorn und geschmorte Ochsenbäckchen

Die Kochbühne auf der FOOD & LIFE vom 29. November bis 3. Dezember bietet die unterschiedlichsten Highlights: Star-Pâtissier Matthias Mittermeier lässt Popcorn explodieren, Kinder schmoren Ochsenbäckchen und die Küche ohne Grenzen lädt auf eine Reise um die Welt ein.

Nachdem am Mittwoch, 29. November, die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die FOOD & LIFE offiziell eröffnet hat, jagt auf der Bühne ein Highlight das nächste. Und vielfältiger könnten sie nicht sein: Es lohnt sich, das Programm zu studieren und den Besuch der FOOD & LIFE nach den Auftritten zu planen. Die größten Stars der süßen Küche verraten ihre Tricks ebenso wie die Oma von nebenan, der Juror von „Allererste Sahne“ tritt ebenso auf wie die Gewinnerin der Show, und das Alter der Kochenden und Backenden reicht von schulpflichtig bis Rente. Herzhaftes Comfort Food oder filigrane Backwerke, afrikanisches Yams-Curry mit Fufu oder explodierendes Schokoladenpopcorn entstehen hier.

Während so manch ein Erwachsener kaum ein Spiegelei braten kann, bereiten die Miniköche auf der Bühne geschmorte Ochsenbäckchen mit Petersilienwurzel, Vanille, Baby-Karotte, Röstzwiebel und Kresse zu. Zwischen zehn und zwölf Jahre alt sind die fünf Jungköche, die stolz ihr Können präsentieren. Vor über 30 Jahren aus einem Ferienkochkurs heraus entstanden, haben bei dem Projekt „Miniköche“ mit Sitz in München mittlerweile über 30.000 Kinder spielerisch Freude am Kochen und Lust an guter Ernährung gewonnen. Aus dem ein oder anderen ehemaligen Minikoch ist schon ein echter Kochprofi geworden. (Kochshow der Europa Miniköche – Kleine Botschafter einer großen Branche am Mi., 29.11.2023, um 10 Uhr).

Zahlende Gäste bewirten schon die Azubis der Kuffler-Gruppe. Sie sind im Seehaus im Englischen Garten, im Spatenhaus an der Oper, im Mangostin in Thalkirchen oder im Hotel München Palace stationiert. Die Kuffler Gruppe ist ein renommiertes Familienunternehmen mit Restaurants in München und Frankfurt, das für hohe Qualität steht. Die Azubis vom ersten bis zum dritten Lehrjahr bereiten unter der Leitung von Christian Müller, Corporate Chef der Kuffler Gruppe, Kürbis-Hummus mit Kürbis-Crumble, Ingwerblatt-Öl und Kurkuma-Pita zu. (Kochshow von Kuffler’s Azubis am Do., 30.11.2023, um 14:15 Uhr und 15:30 Uhr).

Küche ohne Grenzen setzt gastronomische Hilfsprojekte auf der ganzen Welt um – ob in einer Münchner Förderschule, in der Köche den Schülern die Berufspraxis und gute Ernährung näherbringen, oder etwa das „Foyer Fama“ in Burkina Faso, in dem binnengeflüchtete Frauen und Kinder Schutz finden und sich in einer Gemeinschaftsküche selbst versorgen können. Lokal und weltweit wollen die Köche mit ihrem Einsatz Perspektiven und Begegnung schaffen. Sternekoch Franz Keller, Vorstand von „Küche ohne Grenzen“, Mitglieder Antje de Vries und Robert Ahiaghba zeigen auf der Bühne ihr Können und erzählen von Projekten. Am Mittwoch, 29. November um 12 Uhr sorgt Franz Keller für Sterneküchenflair, Robert Ahiagba vom Restaurant Makula bereitet am Donnerstag, 30. November um 13:15 Uhr ein afrikanisches Yams-Curry mit Fufu und Schwarzaugenbohnen mit Maniokgries zu. Antje de Vries kocht am Sonntag, 3. Dezember um 12 Uhr ein veganes Ceviche und Patacones aus geretteten Lebensmitteln der Community Kitchen.

Stars an Herd und Ofen

Graciela Cucchiara, die argentinische Köchin mit italienischen Wurzeln, ist so authentisch und charismatisch, dass man sich ihr kaum entziehen kann. Rezepte sind nicht so ihres, denn sie interpretiert lieber frei. Ein Kochbuch hat sie, die keine klassische Ausbildung in dieser Richtung hat, trotzdem herausgebracht. Um die italienische Küche geht es da, natürlich. Graciela Cucchiaras Steckenpferd ist es, so zu kochen, wie es die Nonnas in ihrer Heimat tun. Ihr Talent hat Tim Mälzer bei einem Auftritt bei „The Taste“ entdeckt und die Münchnerin mit Auftritten bei „Kitchen Impossible“ bekannt gemacht. (Mamma mia! Graciela’s italienische Rezepte mit Herz: Panino - VEGAN und sexy am Sa., 02.12. um 14:15 Uhr).

Der Werdegang von Matthias Mittermeier ist nahezu das Gegenteil von Graciela Cucchiaras: Nach vielen Jahren in der Sternegastronomie bestand er vier Meisterprüfungen, studierte BWL, Bio und Physik und gewann verschiedene Meisterschaften, bevor er sich wieder der Sternegastronomie widmete. Prägend war dabei seine Zeit im „El Bulli“ in Spanien. Seither hat der Tausendsassa eine Pâtisserie-Schule aufgebaut und mit seiner eigenen Firma „FOODDESIGN-MITTERMEIER“ gibt er weltweit Kurse. Die meisten Leute kennen ihn aus TV-Shows wie „Master of Sweets“ auf RTL und „Allererste Sahne“ auf Vox. Heute sieht sich Matthias Mittermeier vor allem als Techniker und Designer. Kein Wunder, dass seine Auftritte Zaubershows gleichen! Das Beste: Er zeigt Tricks, die sich auch nachmachen lassen. Schwebende Törtchen und Trink-Kakao, explodierendes Schokoladen-Popcorn oder ein in nur einer Minute zubereiteter Kuchen: Es ist garantiert etwas für die nächste Dinner-Party dabei! (Die Shows von Matthias Mittermeier finden am Fr., 01.12. um 11 Uhr, am Sa., 02.12. um 15:15 Uhr und am So., 03.12. um 11 Uhr und 14:30 Uhr statt).

Noch mehr süße Köstlichkeiten

Matthias Mittermeier ist nicht der einzige Backkünstler, der auf der FOOD & LIFE auftritt. Sein Kollege Ian Baker ist Chef-Pâtissier des Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München, 2022 hat ihn das Fachmagazin „Rolling Pin“ zum Pâtissier des Jahres gewählt. Nach seiner Ausbildung am berühmten Westminster College in London zog es ihn um die Welt, bis er der Liebe wegen in München landete – und blieb. Mit beeindruckender Kreativität geht der gebürtige Brite ans Werk: Die Pâtisserie ist für ihn Kunst. Die drückt er zum Beispiel in Form von Pralinen aus, etwa in seiner eigenen Linie „Purity“. Wie bunte Schmuckstücke glänzen sie und sind handgefertigt aus nachhaltig produziertem Kakao und Schokoladen, selbstgemachter Nusspaste und reifen Früchten. (Auf der Bühne ist Ian Baker am Sa., 02.12. um 16:30 Uhr live zu erleben).

Andrea Lanziner hat keine Koch- oder Backausbildung – sie ist Krankenschwester aus Aschheim. Die Hobbybäckerin modelliert einfach leidenschaftlich gerne aufwendige Fondant-Rosen und kreiert vegane Cupcakes. Und das macht sie so gut, dass sie es damit in die SAT.1-Serie „Das große Backen“ geschafft und in der Show „Allererste Sahne“ den ersten Platz belegt hat. Mit ihrem Juror gibt es auf der FOOD & LIFE Bühne ein Wiedersehen: Am Samstag, 2. Dezember um 11 Uhr tritt sie mit Matthias Mittermeier auf. Gemeinsam zaubern sie die süße Königsklasse: Macarons. Aber auch alleine weiß Andrea Lanziner zu entertainen: Am Donnerstag, 30. November um 10 Uhr backt sie den „Himbeertraum“, ihr Lieblingsrezept. Am Freitag, 1. Dezember um 10 Uhr macht sie weihnachtliche, mit Gold verzierte Schokoladen-Cupcakes, am Sonntag, 3. Dezember um 10 Uhr eine Bratapfel-Torte.

Keine namhaften Stationen haben Oma Anni und Oma Paula absolviert, und trotzdem backen sie professionell. Sie sind Teil des Unternehmens Kuchentratsch: Hier backen Omas und Opas. Und so schmecken die Kuchen und Torten eben: köstlich wie bei Oma. Oma Anni backt am Mittwoch, 29. November um 14.30 Uhr einen schokoladigen, saftigen und veganen Kuchen – mit einer Geheimzutat. Oma Paula steht am Sonntag, 3. Dezember um 15.45 Uhr auf der Bühne und backt Zupfkuchen – passend zum ersten Advent mit weihnachtlichen Sternen.

Vom 29. November bis 3. Dezember 2023 findet die FOOD & LIFE in den Hallen A4 und A5 auf dem Messegelände München statt. In den benachbarten Hallen zeigt die parallel stattfindende Heim+Handwerk alles rund ums Wohnen, Lifestyle und Handwerk. Das Messeduo ist täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und über den Eingang Ost zu erreichen. Online-Tickets kosten 15 Euro (vor Ort 18 Euro) beziehungsweise 9 Euro (vor Ort 12 Euro) mit Ermäßigung für zum Beispiel Schüler, Studenten und Rentner. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15 Uhr für 7 Euro (vor Ort 9 Euro). Die Tickets sind online erhältlich unter food-life.de/tickets. (BSZ)