Fahrtwind, Seeblick, Hüttenzauber

Ski-Legenden, Eislauf- und Biathlon-Geschichte: Für den Spitzensport ist der Chiemgau weithin

bekannt. Doch jenseits von Training und Wettkampf hat die sonnenverwöhnte Region rund um den

Chiemsee eine weitere Facette – und die macht einfach richtig Laune! Es geht ums Rodeln, die

wilde Lustfahrt durchs glitzernde Weiß.



Dass auch das Schlittenfahren in den Chiemgauer Alpen Tradition hat, ist naheliegend. Berge und

Schnee gibt es schließlich genug, urige Hütten zum Einkehren ebenfalls. Und egal, ob es durch

lichte Wälder oder über offene Hänge mit Seeblick geht: Der Spaß auf zwei Kufen ist hier

unvergesslich. Dafür sorgen unzählige Naturrodelbahnen verschiedener Längen und

Schwierigkeitsgrade. Mal geht’s zu Fuß hoch und mal mit dem Lift. Manche sind ideal für Kinder,

andere richtig rasant.



Rodelstrecken für jeden Geschmack



Für Familien, Einsteiger und Gemütliche gibt es rund um Ruhpolding, Reit im Winkl und Inzell eine

Vielzahl von Rodelstrecken, die für reichlich Abwechslung sorgen. Einfach zu erreichen verfügen

viele über einen eigenen Verleih. Sie sind teils von Liften erschlossen und auch der nächste

Kaiserschmarrn ist selten weit. Beliebte Beispiele: die panorama-verwöhnte Naturrodelbahn

Marquartstein, erreichbar mit der Hochplattenbahn, die Naturrodelbahn Agersgschwendt mit ihrer

abwechslungsreichen Streckenführung oder die Rodelstrecke in Maria Eck am Fuße des

Hochfelln.



Ein Riesenspaß für alle ist das Snowtubing an der Kesselalm in Inzell. Rauf geht’s mit dem Lift,

runter im Reifen. Wer zusätzlichen Speed aufnehmen will, steigt einfach zu mehreren ein – und

zur Stärkung lockt die Alm mit regionalen Gerichten und urtypischem Hüttenzauber.



Premiumwandern und Rodeln



Der Chiemgau ist für sein weites Netz an Winterwanderwegen bekannt. Einer der Schönsten lässt

sich mit einer ordentlichen Rodel-Gaudi verbinden und zwar auf der Hemmersuppenalm in Reit im

Winkl. Auf 1200 Metern Höhe startet hier ein Premium-Winterwanderweg mit 6 Kilometern und

filmreifen Fernblicken. Von den Bildern berauscht, geht es dann von der Hindenburghütte aus mit

dem Schlitten über 3,2 Kilometer rasant zurück ins Tal. Wichtig zu wissen: Die Rodelstrecke ist

nicht nur eine der längsten der Region, sondern auch eine der anspruchsvollsten und empfiehlt

sich nur für Geübte. Rauf zum Premiumwanderweg — oder auch direkt zur Naturrodelbahn —

geht es vom Wanderparkplatz in Blindau aus, gegen Gebühr mit dem Shuttle. Leihschlitten gibt es

an der Hindenburghütte.



Unkompliziert und zeitlos



Ob mit Freunden und Familie oder romantisch zu zweit – Schlittenfahren im Chiemgau ist ein

unbeschwerter Spaß, der Schneebegeisterte jeden Alters in kindliche Freude versetzt. Und das

Beste: Es ist für alle und ohne weitere Vorausplanung zugänglich, ganz ohne Skipass,

Spezialausrüstung oder Vorkenntnisse. Alles was es braucht, kann vor Ort geliehen werden.

Glänzende Augen und rote Wangen kommen dann ganz von alleine.



Viele weitere Informationen zu Wintersport und -urlaub im Chiemgau gibt es unter chiemseechiemgau.

info/winter. Direkt zum Rodelspaß geht’s unter chiemsee-chiemgau.info/rodeln. (BSZ)