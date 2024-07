Familienurlaub in Reit im Winkl

„Richtig raus in die Natur“, heißt es beim Sommer-Familienprogramm von Reit im Winkl im Chiemgau. Bis Ende August und nochmals vom 6. bis 18. Oktober, können sich Urlauber auf vielseitige Aktivitäten für alle Altersgruppen freuen. Den Fokus hat die Tourismusgemeinde dabei vor allem auf Familien gelegt. Beim Baumkraxln, Rafting oder Abseilen geht es neben dem abenteuerlichen Erlebnisangebot auch um die gemeinsam verbrachte Zeit.

Das Baumklettern ist Spaß und auch Herausforderung für Jung und Alt. Trittsicher und schwindelfrei sollten die Baumkraxler sein, denn es geht mit eigener Kraft, aber gesichert an einem Seil, rund 20 Meter Richtung Baumkrone.

Am Ufer der Lofer etwa, werden sowohl ruhige als auch sportliche Aktivitäten geboten. Dabei kann der Gebirgsbach zum Beispiel mit einem „Flying-Fox“ überquert oder es werden selbst gesammelte, vom Fluss geschliffene Steine, bemalt. Große und kleine Wanderungen am Nachmittag, die ab 8 Jahren auch ohne Eltern möglich sind, finden sich ebenso im Sommer-Familienprogramm, wie spannende Abseilaktionen in die Klausenbachklamm. Zusätzlich gibt es Pony-Reiten, Malkurse oder Rafting-Touren (nur im Sommer) auf der Großache.

Da die Familien-Aktivitäten sehr beliebt sind, muss die Anmeldung bei der Tourist Info bis zum Vortag der Veranstaltung erfolgen. Die genauen Termine und Teilnahmebedingungen sind im Veranstaltungskalender der Gemeinde Reit im Winkl veröffentlicht. Lohnenswert ist auf jeden Fall die bereits ab einer Übernachtung erhältliche Reit im Winkl inklusiv Card, mit der es viele Ermäßigungen auf die Angebote gibt. Günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Familien können ebenfalls bei der Tourist Info oder über die Gastgeber-Plattform der Gemeinde erfragt werden. (BSZ)

Informationen und Kontakt: Tourist Info Reit im Winkl, Dorfstraße 38, 83242 Reit im Winkl, info(at)reitimwinkl.de, Tel.: 08640/ 80020, www.reitimwinkl.de