Freizeit und Reise

Wakeboarden am Steinberger See. (Foto: obx-news/Oberpfälzer Wald/Thomas Kujat)

12.08.2026

Familienurlaub ohne Langeweile

Warum in Ostbayern jede Generation auf ihre Kosten kommt

Familienurlaub kann zur Herausforderung werden. Während die Kleinsten Tiere entdecken möchten, suchen Grundschulkinder Abenteuer und Teenager vor allem eines: bloß keine Langeweile. Der Oberpfälzer Wald zeigt, dass all das problemlos zusammenpasst. Zwischen Seen, Wäldern und Freizeitattraktionen finden Familien Erlebnisse für jedes Alter - oft sogar an einem einzigen Ausflugsziel.

Für die Jüngsten beginnt das Abenteuer ganz entspannt. Im Wildpark Höllohe bei Teublitz führen kinderwagengeeignete Wege vorbei an Rotwild, Wildschweinen und anderen heimischen Tieren. Ein großer Waldspielplatz lädt anschließend zum Klettern und Toben ein. Ebenfalls ideal für kleine Entdecker ist der Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur am Murner See mit flachen Wasserbereichen, Sandstrand und vielen Spielmöglichkeiten.

Etwas mehr Action wartet auf Kindergarten- und Grundschulkinder rund um den Steinberger See. Wahrzeichen der Region ist die über 40 Meter hohe Erlebnisholzkugel mit Aussichtsplattform, interaktiven Erlebnisstationen und einer spektakulären Riesenrutsche im Inneren. Direkt daneben sorgen Kletterturm und Adventure-Minigolf für weitere Bewegung.

Spätestens bei Teenagern stehen andere Wünsche im Mittelpunkt. Statt Streichelzoo und Spielplatz sind Geschwindigkeit, Sport und coole Treffpunkte gefragt. Im Oberpfälzer Wald reicht das Angebot von Wakeboarden auf dem Steinberger See über Fahrspaß auf einer der größten Kartbahnen Deutschlands bis zu abwechslungsreichen Trails im Bikepark. Wer lieber entspannen möchte, trifft sich in Strandbars am See, entdeckt Fotospots oder verbindet den Ausflug mit einer Shoppingtour.

Das Beste für Eltern: Viele Ziele liegen nur wenige Minuten voneinander entfernt. So lassen sich an einem Urlaubstag Natur, Bewegung und Badevergnügen problemlos kombinieren - ohne lange Autofahrten und ohne Diskussionen darüber, wem als Nächstes langweilig wird.

Der Oberpfälzer Wald setzt damit auf einen Familienurlaub, bei dem jede Generation ihre eigenen Highlights findet - und am Ende doch alle gemeinsam unterwegs sind. (obx)


Weitere Informationen und zahlreiche Ausflugstipps gibt es unter www.oberpfaelzerwald.de sowie www.oberpfaelzerwald.de/familie.

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