Eine frisch sanierte Tiefgarage würde man normalerweise wieder mit Autos füllen. Nicht so bei Kuchlbauer. Die familiengeführte Brauerei überrascht ihre Gäste zur Turmweihnacht Jahr für Jahr mit neuen Ideen und außergewöhnlichen Erlebniswelten. Auch 2026 setzt das Unternehmen rund um Bräu und Geschäftsführer Jacob Horsch wieder einen neuen Akzent.

Nach zweijähriger Pause rückt die Besucher- und Mitarbeitertiefgarage erneut in den Mittelpunkt der Turmweihnacht. Ausgangspunkt war eine Idee von Jacob Horsch: ein weihnachtlicher Sternenhimmel unter Tage, der vor allem Kinder und Familien zum Staunen bringen soll. Die Idee fand schnell Anklang und wurde gemeinsam mit Tourismusleiter Hans-Peter Rickinger weiterentwickelt. Aus ersten Skizzen und Überlegungen entstand schließlich das Konzept eines unterirdischen Zauberwaldes.

Für dieses Projekt wird die Tiefgarage umfassend saniert und neugestaltet. In der Vorweihnachtszeit verwandelt sie sich in eine dunkelblaue Fantasiewelt mit Waldlandschaften, Zwergen-Szenen, Figuren, Lichtinstallationen und eigens angefertigten Marktständen. Unterstützt wird die Umsetzung von erfahrenen Künstlern und Dekorationsspezialisten. Für die gestalterische Ausarbeitung konnte unter anderem der bekannte Kirchenmaler und Vergolder Dietmar Feldmann gewonnen werden, der die von Kuchlbauer entwickelte Themenwelt mit einer malerischen Nachtkulisse und einem eindrucksvollen Sternenhimmel zum Leben erweckt. Ergänzt wird das Projekt durch professionelle Dekorationsfirmen, die unter anderem auch für namhafte Großveranstaltungen und Festzeltgestaltungen tätig sind.

„Unser Anspruch ist es, die Turmweihnacht jedes Jahr weiterzuentwickeln und den Besucherinnen und Besuchern immer wieder etwas Neues zu bieten. Die Grundidee und der Charakter der Veranstaltung bleiben erhalten, gleichzeitig wollen wir regelmäßig neue Highlights schaffen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen und die Menschen überraschen“, erklärt Jacob Horsch.

Bereits vor zwei Jahren wurde die Tiefgarage erfolgreich als wetterunabhängige Weihnachtsfläche genutzt und von den Gästen hervorragend angenommen. Während der anschließenden Sanierung entstand mit der Sternenalm zudem eine weitere geschützte Fläche für den Kunsthandwerkermarkt. Die mit rund 70.000 Lichtern illuminierte Hütte bleibt auch künftig ein fester Bestandteil der Turmweihnacht.

Ungewöhnliche Kunstprojekte haben bei Kuchlbauer Tradition. Auch der bekannte Kuchlbauer Turm geht auf eine Vision der Brauereifamilie zurück und wurde nach Entwürfen Friedensreich Hundertwassers realisiert.

Oberirdisch ist der Kuchlbauer Turm Mittelpunkt der Turmweihnacht. Mindestens 400.000 LED-Lichter setzen Brauerei und Turm während der Adventszeit in Szene – diesmal schmücken auch funkelnde Sterne das außergewöhnliche Bauwerk. Rundherum laden Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und regionalen Spezialitäten zum Bummeln ein. Mit dabei ist beispielsweise der Glasbläser Joshua Beck aus Brennberg bei Regensburg, der sein Handwerk unter anderem auf TikTok und Instagram präsentiert. An seinem Stand bietet er mundgeblasene Glasmurmeln, Kettenanhänger, Mobiles und Weihnachtskugeln an.

Ein Besuch der Turmweihnacht lässt sich mit einer Führung durch Kuchlbauers Bierwelt und den Kuchlbauer Turm verbinden. Öffentliche Führungen finden während der Weihnachtsmarktzeit mittwochs bis sonntags um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr statt. Nach Bedarf werden weitere Termine angeboten. Gruppenführungen sind mittwochs bis sonntags im Zeitraum von 11:00 bis 17:00 Uhr buchbar. Eine vorherige Reservierung wird empfohen.

Auch das KunstHausAbensberg ist während der Turmweihnacht mittwochs bis sonntags ab 10:00 Uhr bis zum jeweiligen Marktende geöffnet. Die Ausstellung widmet sich dem Leben und Werk Friedensreich Hundertwassers und kann individuell besichtigt werden.

Für Speisen und Getränke sorgt unter anderem die beheizte Selbstbedienungs-Gastronomie am Kuchlbauer Turm mit einem winterlichen Angebot. Darüber hinaus ist der Brauereigasthof zum Kuchlbauer am Abensberger Stadtplatz geöffnet. Einzelgäste können dort à la carte speisen, für Gruppen können Menüs vorbestellt werden.

Kuchlbauers Turmweihnacht findet 2026 an vier Adventswochenenden jeweils von Mittwoch bis Sonntag statt:

25. bis 29. November 2026

2. bis 6. Dezember 2026

9. bis 13. Dezember 2026

16. bis 20. Dezember 2026

Mittwochs und donnerstags ist der Markt von 14:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, freitags von 14:00 bis 22:00 Uhr, samstags von 12:00 bis 22:00 Uhr und sonntags von 12:00 bis 21:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Da der Brauereiparkplatz während der Turmweihnacht Teil des Marktgeländes ist, steht Besucherinnen und Besuchern der Großparkplatz auf der Gillamooswiese in der Münchener Straße 23 zur Verfügung. Von dort ist die Turmweihnacht in etwa fünf bis zehn Minuten zu Fuß erreichbar. (BSZ)

www.kuchlbauer.de