Faszination Glas

Ob im Haushalt oder in der Medizin, in Kunst, Telekommunikation oder Weltraumtechnik: Glas ist

aus der modernen Welt nicht wegzudenken und die Faszination für den formbaren Werkstoff ist

ungebrochen. Eine Region, die seit Jahrhunderten stark von seiner Verarbeitung geprägt ist, ist

Coburg.Rennsteig. Hier, zwischen Oberfranken und dem angrenzenden Südthüringen, zeigt sich

die Glaskunst in all ihren Farben und Formen und ist in traditionellen Kleinbetrieben,

Kunstwerkstätten sowie internationalen Unternehmen zu finden.



Mit seiner eindrucksvollen Schau vom 10. April bis 25. September ist der Coburger Glaspreis 2022 ein besonders spannendes Highlight im Internationalen Jahr des Glases. Als wichtigster

Wettbewerb für zeitgenössische Kunst aus Glas in Europa wird er begleitet von je einer

Ausstellung auf der Veste Coburg und im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental.

Zu erleben sind hier knapp 100 Werke von 87 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt:

ausschließlich Unikate, die eine enorme Bandbreite von Techniken und Themen zeigen; viele von

ihnen gesellschaftlich hochaktuell.



Wer Glas, Kunst und Verarbeitung wirklich erleben möchte kommt an diesem Ort nicht vorbei: der

Glashüttenstadt Lauscha. Einst eine kleine Dorfglashütte, ist Lauscha heute weltweit bekannt,

etwa für gläsernen Christbaumschmuck, der hier seinen Ursprung hat. Aber auch Glasaugen,

filigrane Apparaturen und moderne Kunst werden in Lauscha gefertigt. Ganzjährig kann diese

Vielfalt in der Stadt bestaunt werden, in Ausstellungen und offenen Werkstätten, bei Vorführungen

und Workshops. Über all das „wacht“ schelmisch der Lauschaer Glasteufel, ein beliebtes

Mitbringsel und fröhlicher Geselle.



Wer im Internationalen Jahr des Glases eine der Hochburgen des Handwerks besuchen möchte,

kann sich anhand der Broschüre Glaskunst in Coburg einen umfassenden Überblick verschaffen.

Diese gibt es kostenfrei zum Download unter www.coburg-rennsteig.de. (BSZ)