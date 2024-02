Feiern und genießen

Diese Zutaten versprechen einen spitzenmäßigen Skiurlaub in Nauders am Reschenpass: Wärmende Sonnenstrahlen, coole Sounds und köstliche Schmankerl. Um den Sonnenskilauf noch schmackhafter zu machen, präsentiert Nauders im Frühjahr zwei hochwertige Events: Bei den Golden Mountain Beats sorgen Live-Acts von Josh. und dem österreichischen Top-DJ Toby Romeo für heiße Rhythmen und beim Food Vibration Slope Food Festival kommt der gute Geschmack direkt zur Piste. Golden Mountain Beats: Josh. und Toby Romeo heizen ein Mit den Golden Mountain Beats wird in Nauders der Frühling aufgeweckt. Vom 9. bis 16. März 2024 heißt es Showtime im gesamten Ort Nauders: Eine Woche lang sorgen bekannte Musiker und DJs für den passenden Sound zum Sonnenskilauf. Das Line-Up: Josh. (10.3.), Toby Romeo (9.3.), Sebastian Bronk, RUDYMC, Fabian Meinschad und DJ Toro sowie weitere Acts. Die Bühne steht direkt an der Bergstation. Es wartet eine sonnige Woche mit Skifahren, Tanzen und Feiern. Übrigens: Mit einem gültigen Liftticket sind alle Veranstaltungen kostenlos. Food Vibration Slope Food Festival Gleich im Anschluss an die Golden Mountain Beats findet vom 17. bis 20. März 2024 das Food Vibration Slope Food Festival statt. Ein Zeichen für Nauders gute Küche setzte neben dem Haubenrestaurant s’kammerli – vier Hauben von Gault Millau – bereits die erfolgreiche Food Vibrations Premiere im letzten Sommer. Auch beim ersten Food Vibration Slope Food Festival wird den Geschmacksnerven auf besondere Art und Weise geschmeichelt – und das quasi direkt auf der Piste. Die Skigebietsgastronomie bietet in Zusammenarbeit mit einem jungen Gastronomen-Team aus Nauders lokale Produkte und Spezialitäten an. Auf dem Festivalgelände vor der Bergstation Bergkastel kann von 10 bis 15 Uhr geschlemmt werden, dazu gibt es Live-Musik. Danach kann jeder frisch gestärkt und beschwingt zurück auf die Piste. Schneegarantie bis ins Frühjahr Gute Musik, gutes Essen und bester Sonnenskilauf. Für wen das traumhaft klingt, der ist im Skigebiet Nauders am Reschenpass genau richtig. Dank der idealen Höhenlage zwischen 1400 und 2750 Metern herrscht hier Schneesicherheit bis ins Frühjahr hinein. Auf den breiten Pisten mit herrlichem 3-Länder Bergpanorama lässt sich das Leben beim Skifahren unter blauem Himmel genießen. Im Nauderer Skigebiet stehen insgesamt 75 Pistenkilometer, zwölf Liftanlagen und Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Der Sonnenskilauf in Nauders am Reschenpass ist bis zum 5. April möglich. Familienspaß im Goldpark Während die Eltern auf den Pisten unterwegs sind, kann sich der Nachwuchs im kinderfreundlichen Goldpark Nauders austoben oder das Skifahren ganz frisch lernen. Zu dem öffentlichen Areal gehören neben der Goldseebahn, die seit Dezember 2022 in Betrieb ist, auch die breite, blaue Goldseepiste und die neue Snow-Base Bergkastel. Diese hat mit der Goldpark Funline, der Golden Bridge Line, dem Goldpark Slope Style sowie dem Nauderixland mit seinem Skikindergarten – inklusive ganztägiger Kinderbetreuung – einiges zu bieten. Das Skiareal Goldpark am Bergkastel ist das Herz des Skigebietes Nauders am Reschenpass. Ausgestattet mit zwei hochmodernen, überdachten Förderbändern eignet es sich besonders gut für Anfänger und Einsteiger. Weitere Informationen unter: www.nauders.com. (BSZ)