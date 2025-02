Filmkulisse Kaunertal

Sie ist so etwas wie der Walk of Fame des Kaunertals – die Kaunertaler Gletscherstraße. Verfolgungsjagden, knallharte Action oder romantische Liebeszenen wurden hier schon gedreht. Die 26 Kilometer lange Straße schlängelt sich mit ihren 29 Kehren vom Talboden rauf auf 2750 Meter Seehöhe und bietet Regisseuren und Kameraleuten eindrucksvolle Kulissen für ihre Filme. Egal ob für Hollywood oder Bollywood. Aufmerksame Urlauber werden auf einer Fahrt auf der Kaunertaler Gletscherstraße viele Drehorte wiedererkennen. Aktuell laufen Dreharbeiten zur erfolgreichen Serie „Die Bergretter“.

Das Kaunertal – vom Tal bis zum Gletscher – ist nicht nur bei Skifahrern, sondern auch bei Filmschaffenden hoch im Kurs. Die unberührte Natur und die imposanten Bergkulissen liefern immer wieder spektakuläre Aufnahmen und sind in vielen Hollywood-Streifen zu sehen. So wurde hier der Actionkracher „xXx – Triple X“ mit Vin Diesel und Samuel L. Jackson gedreht. Die Snowboard-Szenen, in denen Diesel vor einer Lawine die Powderhänge hinabfährt, entstanden auf dem Kaunertaler Gletscher. Am Gepatschstausee war man im „Geheimauftrag ihrer Majestät“ im Einsatz, die Drohnenaufnahmen des Films „Woodwalkers“, der 2024 im Kino war, wurden entlang eines Naturpfades in Richtung Gepatschgletscher aufgenommen.

„Das Kaunertal ist eine gefragte Filmkulisse – und das aus gutem Grund. Die spektakuläre Landschaft, geprägt vom Gletscher, bietet eine beeindruckende visuelle Vielfalt. Dank der Kaunertaler Gletscherstraße sind hochalpine Drehorte leicht erreichbar, was die Logistik für Filmteams enorm vereinfacht“, erklärt Dietmar Walser, Geschäftsführer des TVB Tiroler Oberland, Erlebnisraum Kaunertal. „Dazu kommen unsere Unterkunftsbetriebe, die die speziellen Bedürfnisse der Filmcrews genau kennen. Diese Kombination aus atemberaubender Natur, guter Erreichbarkeit und professioneller Unterstützung macht das Kaunertal zum perfekten Drehort für Kinofilme und Werbespots.“

Der Ruf des Kaunertaler Gletschers reicht sogar bis ins ferne Bollywood: So landeten herrliche Aufnahmen der Berg- und Gletscherwelt in einem Musikvideo mit Indiens Leinwand-Star Salman Khan. Auch wenn es für keinen Kinofilm war, im Jahr 2015 wurde auf dem Kaunertaler Gletscher für eine Weltraummission trainiert. Eine 14-köpfige Mannschaft des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) simulierte zwei Wochen lang eine Marsexpedition.

Bergretter drehen aktuell im Kaunertal

Selbstverständlich ist der Kaunertaler Gletscher auch im deutschen Fernsehen regelmäßiger Gast: Zum Beispiel in den Filmen „Bergkristall“ von Joseph Vilsmaier oder im Horrorthriller „In 3 Tagen bist du tot 2“ von Andreas Prochaska. Außerdem ist der Gletscher ein beliebter Drehort für Werbe-Spots sowie TV-Serien. Zuletzt fanden Dreharbeiten zur Fortsetzung von „Die Totenfrau“ mit Anna-Maria Mühe statt, die Filmcrew von „Der Bergdoktor“ war bereits dreimal vor Ort.

Regelmäßig sind Aufnahmen für die ZDF-Erfolgsserie „Die Bergretter“ zu beobachten. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel und Luise Bähr erklimmen dann eisige Hänge oder seilen sich in Gletscherspalten. Am Set werden sie dabei stets von erfahreneren lokalen Bergrettern wie etwa Heri Eisl und Mathias Ragg unterstützt – damit die TV-Retter authentisch wirken. Gerade laufen die Dreharbeiten zur neuesten Staffel. Mit Glück kann man einen Blick auf die Stars im Einsatz erhaschen.

Ein großer Fan des Kaunertals ist auch der österreichische Schauspieler Tobias Moretti. Als passionierter Skitourengeher kommt er regelmäßig in die Region, um gemeinsam mit Bergführer Matthias Ragg die unberührten Tiefschneehänge des hinteren Kaunertals zu erkunden. In einem Interview für das Kaunertaler Zeitzeugenarchiv beschreibt der beliebte Schauspieler das Kaunertal in seiner Ursprünglichkeit und auf Grund seiner geografischen Lage als das Herz der Alpen.

Abseits der Pisten bietet das Kaunertal zahlreiche Tourenmöglichkeiten in allen alpinen Schwierigkeitsgraden, die direkt an die Kaunertaler Gletscherstraße anschließen. Wer die Ruhe und Weite der Berge sucht, findet hier ideale Bedingungen für eine Auszeit in der Natur. (BSZ)