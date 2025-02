Frühlingssonne, Genussskifahren und Kulinarik

In der Theorie ist Emotion schlicht und einfach Chemie. Der Körper schüttet mit steigender Lichtintensität vermehrt das Glückshormon Serotonin sowie Östrogen und Testosteron aus. Aber mal ehrlich: Diese Gefühle, die einen im Frühling unwiderstehlich mitreißen, sind so viel mehr als nur Chemie. Man fühlt sich plötzlich viel beschwingter, euphorischer und lebensbejahender als im dunkel-kalten Winter. Dieses Phänomen hat einen Namen: Frühlingsgefühle! Morgens wird man wieder von Vogelgezwitscher im Garten geweckt. Die Sonne hat nun so viel Kraft, dass sie nicht nur die Gesichter der Menschen, sondern auch die Herzen erwärmt. Der Frühling ist der emotionale Re-Start ins Leben. Und wie könnte der besser gelingen als mit einem Urlaub? Ob eine ganze Woche oder nur ein paar Tage – Hauptsache raus an die frische Luft! Am liebsten in die Berge. Und am allerliebsten dorthin, wo der Frühling so richtig zelebriert wird. Wie bei den einmaligen Genusswochen Spezial 2025 in Serfaus-Fiss-Ladis.

Frühlingsskifahren

Die drei Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis haben einen Platz an der Sonne. Und die scheint im März von 6.30 bis 18.30 Uhr – dreieinhalb Stunden länger als zur Wintersonnenwende. Die Sonnenterrasse über dem oberen Tiroler Inntal kommt auf rund 2000 Sonnenstunden im Jahr. Und die Sonne hat im Frühjahr schon so viel Power, dass das winterliche Büro-weiß einem gesunden Wintersport-Teint weicht. Neben der nun immer kräftigeren Sonne ist der Schnee die zweite Hauptzutat für eine perfekte Frühjahrs-Skiwoche! Hier oben zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe liegt auch im April noch mehr als genug Schnee. Und je später die Saison, desto firniger wird der Schnee – ein Traum in Weiß für Genussskifahrer. In Serfaus, Fiss und Ladis gilt bis 21. April: Ski, Snowboard und Rodel gut!

„Weil wir’s genießen!“

Die Temperaturen steigen, die Skipasspreise fallen. Während der „Sun & Snow Week“ vom 15. März bis 4. April zahlen Erwachsene zum Beispiel bei drei Tagen Aufenthalt für die Tageskarte nur noch 45,50 Euro und in den Osterwochen vom 5. April bis 21. April 48 Euro. Für Kinder kostet das Tagesticket dann nur 31 Euro! Das wärmt die Herzen der ganzen Familie. Wer in seinem Skiurlaub (ab vier Tagen) einen Skikurs buchen will, erhält diesen zwischen 16. März und 21. April um 10 Prozent günstiger. Das Motto der Skischulen: „Easy Skiing“. Frühling ist immer auch die Jahreszeit, in der man die Ski der nächsten Saison testet. Das gelingt dienstags am Alpkopf und mittwochs am Schönjoch während der „Happy Days“ in den Genusswochen kostenlos! Im Take Off – Snow & Fun Center an der Bergstation der Komperdellbahn gibt’s noch mehr Testmöglichkeiten: montags Snowboards, dienstags Ski, mittwochs Funsport-Geräte, donnerstags Snowbikes und freitags Rodel. So wird der Genuss zum Nervenkitzel. Und umgekehrt.

Unwiderstehlicher Kulinarikgenuss

An den Genusswochenenden im Frühling sorgen musikalische Acts für Hochstimmung im Skigebiet. In vielen Bergrestaurants kann man bei Livemusik Sonne und Kraft tanken. Warum immer nur auf die Pisten? Warum nicht einmal eine Kulinarik-Wanderung von Genussstation zu Genussstation unternehmen? Mit Ski oder zu Fuß. Und abends den Fissky Imperial, den Whisky aus Fisser Imperial Gerste, verkosten? Noch mehr Genussmomente gibt es bei der kostenlosen Verkostung „Biergenuss 2100“ am 20. März von 11.30 bis 15 Uhr mit Bieren des Stieglgut Wildshut und beim „Weingenuss 2100“ mit innovativen Kreationen renommierter Winzer am 27. März, beides auf der Zirbenhütte.



Frühlingszeit ist Genießerzeit. Aber auch Abenteuerzeit. Urlauber mit Gästekarte können zum Beispiel die beeindruckenden Veranstaltungen Adventure Night in Serfaus und den Nightflow in Fiss zum halben Preis genießen. Fazit: Wer es einmal getan hat, tut es immer wieder: Skifahren im Frühling. Dann sprudelt das Glückshormon Serotonin durch die Adern und man könnte die Welt umarmen. Denn eines ist sonnenklar: Frühlingsgefühle sind so viel mehr als nur Chemie.

Getreu dem Motto „Momente, die bleiben!“ steht die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis für einen abwechslungsreichen und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Sie ist ein Wohlfühlort, an dem alle Gäste eine Auszeit genießen und sich frei und unbeschwert erholen können. Und zwar egal ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Denn in Serfaus-Fiss-Ladis haben die Berge nicht nur den Großen ordentlich etwas zu bieten, sondern auch den Kleinen. Die drei geschichtsträchtigen Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht: Aktivitäten für Wintersportler. Abwechslung für die ganze Familie. Abenteuer für Actionhelden. Atemberaubende Panoramen für Genießer. Außergewöhnliche Spezialitäten für Feinschmecker. Ein Urlaub, der noch lange in Erinnerung bleiben wird! (BSZ)

Weitere Informationen unter www.serfaus-fiss-ladis.at.