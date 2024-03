Frühling in Nesselwang

Die ersten Blumen sprießen schon in Nesselwang im Allgäu und läuten den Frühling und damit den frühen Start in die Frühjahrs- und Sommersaison 2024 ein, die in der Marktgemeinde bereits an Ostern beginnt. So öffnen Bergbahnen und Hütten am 23. März 2024. Damit steht den ersten Wandertouren für die ganze Familie auf unterschiedlichsten Ebenen nichts mehr im Weg. Ob im Tal, oder mit entsprechendem Aufstieg auf die beiden Hausberge Alpspitze und Edelsberg, die atemberaubende Aussicht auf die komplette Allgäuer Alpenkette, die Ammergauer Alpen und bei guter Fernsicht sogar bis zur Zugspitze kann in jeder Höhenlage genossen werden. Parallel zur Wandersaison startet in Nesselwang die Radsaison. Mit dem Frühjahrserwachen können Genussradler wie auch besonders aktive Sportler in den Angeboten „RadReiseRegion Schlosspark im Allgäu“, der „8-Seen-Runde“ und „Extra Rückenwind“ ihre passende Radtour finden. Und um sich von den actionreichen Aktivitäten zu erholen, lohnt sich ein Besuch im Erlebnisbad Alpspitz-Bade-Center mit seiner großen Saunalandschaft zu jeder Jahreszeit.



Ein besonderes Highlight zu Ostern bietet das Ostereier-Museum in Nesselwang mit über 3000 Exponaten aus aller Welt. Ob lustige oder religiöse Motive, vom kleinsten Sittich-Ei bis zum großen Straußenei, die Sammlung an künstlerisch verzierten Eiern wächst stetig und lohnt sich für einen Ausflug mit der ganzen Familie.



Rodeln de luxe können die Gäste witterungsunabhängig aufgrund modernster Sicherheitsvorkehrungen mit dem ganzjährig geöffneten AlpspitzCOASTER. Einen zusätzlichen Spaßfaktor schafft die Fotoanlage mit Geschwindigkeitsanzeige. Für noch mehr Action eignet sich Deutschlands schnellste Zipline AlpsitzKICK, in der man einen besonderen Rausch an Geschwindigkeit mit bis zu 120 Stundenkilometern erleben kann.



Im Wonnemonat Mai steht in der Marktgemeinde ein bunter Veranstaltungsreigen auf dem Programm. So findet am 4. Mai 2024 die Böhmische Musikantennacht statt, bei der international bekannte Spitzenensembles Blasmusik vom Feinsten zum Besten geben und für tolle musikalische Stimmung sorgen. In der BAYERN 1 Disko am 18. Mai 2024 kommen alle Partyfans mit Party-Klassikern aus den Siebzigern, Achtzigern, Neunzigern, den Nullerjahren und natürlich den aktuellen Hits mit BAYERN 1 Moderator und DJ „Kauli“ auf ihre Kosten.



Bereits zum 6. Mal ist Nesselwang Austragungsort des Berglaufs MOUNTAINMAN. Der diesjährige MOUNTAINMAN NESSELWANG mit seinen traumhaften aber auch anspruchsvollen Strecken durch die atemberaubende Voralpenlandschaft findet am 25. Mai statt. MOUNTAINMAN ist eine Berglauf- und Bergwander-Serie, die seit 2019 erfolgreich durchgeführt wird und an exklusiven Orten in Deutschland und Österreich stattfindet. (BSZ)