Wettkampfhungrige Ski-Langläufer sind vom 31. März bis 2. April 2023 in Galtür genau richtig. Bei der dreitägigen Langlauf-Eventserie Galtür Nordic Volumes messen sich Hobbyläufer und Profis Seite an Seite auf den Galtürer Loipen.

Auftakt des Events ist am 31. März das Nordic Night Race, das in diesem Winter bereits zum vierten Mal stattfindet. Mitmachen und sich mit den Profis messen, kann hier jeder. Das nächtliche Einzel-Rennen ist als Langlauf-Sprint in der Ebene konzipiert. Nach den zwei Qualifikationsrunden über jeweils 1400 Meter geht es für die jeweils 16 schnellsten Damen und Herren in die Finalläufe. Diese werden ab 20 Uhr im K.o.-Prinzip über 1,4 Kilometer ausgetragen. Den Kampf um das Gesamtpreisgeld starten die Finalisten in Vierer-Gruppen, aus denen jeweils die zwei Schnellsten weiterkommen. Bei einem separaten Kinderlauf in den Klassen Kinder 1 + 2 und Schüler 1 mit Streckenlänge 350 Metern sowie Schüler 2 und Jugend 1 mit 700 Metern darf am 31. März auch der Nachwuchs erste Wettkampfluft schnuppern. Das Beste: Jeder der kleinen Teilnehmer erhält einen Preis.

Am 1. April 2023 eröffnen die Schüler der Jahrgänge 2009 bis 2012 um 10 Uhr im Massenstart mit freier Technik die fünf Kilometer lange Rennstrecke. Hier gilt es den 2,5 Kilometer langen Rundkurs mit 51 Höhenmetern zwischen Wirl und Galtür möglichst schnell zweimal hintereinander zu absolvieren. Startgebühr: 7,50 Euro pro Person. Eine Stunde später, um 11 Uhr, starten bei der ersten XC Team Relay die erwachsenen Läufer in Damen- und Herren-Dreier-Staffeln. Ob Verein oder Hobby-Läufer, auch hier gilt es für jeden Staffelläufer zweimal hintereinander die 2,5 Kilometer lange Strecke in freier Technik zu absolvieren. Die Zeiten aller drei Teammitglieder werden addiert, das schnellste Team gewinnt. Teilnahmegebühr: 10 Euro pro Läufer.

Am 2. April 2023 findet mit dem 2. Cross Country Climb ein Volkslanglauf in freier Technik durch das wunderschöne Vermunt statt. Bei dem Rennen können sich die Teilnehmer für die Strecken HARD (ca. 31 Kilometer über 860 Höhenmeter) oder LIGHT (ca. 16 Kilometer über 370 Höhenmeter) anmelden. Der Volkslauf startet am Sonntag+ um 8 Uhr von Galtür in Richtung Bielerhöhe und wieder retour und steht für alle offen. Auf die Sieger der Strecke HARD wartet ein Gesamtpreisgeld von 2100 Euro. Spar-Tipp: Wer sich bis zum 28. Februar 2023 anmeldet zahlt ein Startgeld von 34 Euro für LIGHT beziehungsweise 40 Euro für die HARD-Variante. Ab 1. März 2023 sind es dann 44 beziehungsweise 50 Euro.



Alle Infos zu den Galtür Nordic Volumes, Teilnahmebedingungen sowie Online-Anmeldung unter www.galtuer.com. (FHH)