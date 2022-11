Genuss auf der Piste

Dass Genuss mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, wissen die Einwohner von Serfaus-Fiss-Ladis ganz genau. Kein Wunder also, dass im Dezember an zwei Wochenenden das Genusserlebnis in der Tiroler Ferienregion gleich vervielfacht wird. Denn an den Wochenenden vom 9. bis 11. und vom 16. bis 18. Dezember 2022 genießen Schneesportler und Bergliebhaber nicht nur bestens präparierte Pisten und atemberaubendes Gipfelpanorama. Viel besser: Zwischen 11.30 und 15.30 Uhr verwöhnen die Küchenchefs ausgewählter Bergrestaurants die Gaumen ihrer Gäste mit typischen Spezialitäten und regionale Musiker spielen fröhlich auf.

Hunger haben lohnt sich übrigens, denn das kulinarische Angebot reicht von der knusprigen Spanferkelhaxe über das Zammer Sonntagshendl bis hin zu selbstgemachten Spritzstrauben. Ob Birne, Zirbe oder Zwetschge, ein weiteres Highlight nach so viel Köstlichkeiten ist ein feiner Edelbrand. Oder man genehmigt sich ein Glas „Fissky Imperial“, ein Tiroler Single Malt Whisky, der aus urwüchsigen Fisser Imperial Gerste destilliert wird. Spätestens jetzt bringen die ausgelassenen Beats die Füße zum Wippen und ein paar lockeren Tanzschritten steht nichts mehr im Weg.

Für den richtigen Rhythmus sorgen übrigens mehr als 20 Live-Bands und Einzelkünstler mit einer Klangvielfalt von Rock, Pop, Volksmusik, Funk und Schlager. Aber auch Blues- und Jazz-Freunde werden natürlich nicht enttäuscht. Mit dabei sind in Serfaus der Leithe Wirt, die Seealm Hög, das Panoramarestaurant Komperdell, das Restaurant Lassida und die Skihütte Masner sowie in Fiss-Ladis das Familienrestaurant Sonnenburg, die Möseralm, das Panoramarestaurant BergDiamant und das Genussrestaurant Zirbenhütte.

Tipp: An den beiden Samstagabenden geht's zum Nachtskilauf auf den Berg. Auch dann fehlen weder Livemusik noch kulinarische Leckerbissen.

Mehr Informationen zum SnowArt Genussfestivel gibt es unter www.serfaus-fiss-ladis.at/de/News-Events/SnowArt-Genussfestival. (BSZ)