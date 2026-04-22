Genussradeln in der Wildschönau

Ein sonniger Tag, das leise Surren der Reifen auf dem Radweg und zwischendurch eine urige Alm zum Einkehren – manchmal braucht es nicht viel zum Glücklichsein. In der Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen gehört genau dieses Gefühl zum Alltag auf zwei Rädern. Das idyllische Hochtal mit seinen vier Dörfern Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach gilt längst als Geheimtipp für genussvolle Bike- und E-Bike-Touren. Zwischen Almwiesen, Wäldern und traditionellen Gasthöfen führen abwechslungsreiche Routen durch die Landschaft – stets begleitet von eindrucksvollen Ausblicken auf Gipfel wie Schatzberg, Markbachjoch oder Gratlspitze.

Genussradler kommen in der Wildschönau voll auf ihre Kosten. Rundtouren unterschiedlicher Länge verbinden die authentischen Orte des Hochtals und laden immer wieder zu gemütlichen Stopps ein. Regionale Spezialitäten, Tiroler Gastfreundschaft und sonnige Panoramaterrassen machen viele der Touren zu kulinarischen Entdeckungsreisen. Dank moderater Steigungen und gut ausgebauter Wege sind die Strecken sowohl für sportliche Mountainbiker als auch für entspannte E-Biker ideal.



Neu in diesem Jahr ist die Talradweg-Wildschönau-Runde, die erstmals vollständig als Rundtour befahren werden kann. Möglich macht das ein neuer Abschnitt zwischen Mühltal und Oberau, der eine bislang fehlende Verbindung schließt. So entsteht eine durchgehende Strecke – perfekt für eine gemütliche Entdeckungstour durch die gesamte Wildschönau. Die Route startet in Niederau und führt über Oberau und den Ortsteil Roggenboden weiter nach Auffach. Unterwegs passieren Radfahrer das Holzmuseum, die Schatzbergbahn sowie zahlreiche traditionelle Höfe. Zielpunkt ist die Schönangeralm am Ende des Hochtals – ein beliebter Rastplatz, von dem sich das Panorama der hintersten Wildschönau eröffnet. Über den neuen Radwegabschnitt bei der Thalmühle führt die Runde schließlich zurück nach Oberau und Niederau, gesäumt von Almen und Gasthöfen, die zur genussvollen Pause einladen.



Wer mehr Panorama als bei der gemütlichen Talbodenstrecke sucht, wählt die Salvenblick-Runde, bei der bereits die Auffahrt mit der Gondel zum Markbachjoch beginnt, gefolgt von aussichtsreichen Abfahrten mit Blick auf die Hohe Salve. Sportlicher wird es auf der Schatzberg-Runde, die durch Wälder und Almgebiet hinauf zum Hausberg von Auffach führt – belohnt wird der schweißtreibende Anstieg mit weiten Ausblicken über die Kitzbüheler Alpen. Die Zauberwinkel-Runde verbindet das Hochtal mit dem Inntal auf besonders malerische Weise und schlängelt sich vorbei an kleinen Kapellen, Moorlandschaften und traditionellen Bauernhöfen.



Am Ende geht es beim Radfahren in der Wildschönau um weit mehr als Höhenmeter und Streckenprofile. Es sind die Momente unterwegs, die eine Tour unvergesslich machen: frisch zubereitete Speisen auf der Sonnenterrasse, hausgemachte Kuchen auf der Alm, ein Glas Marillenlikör mit Blick auf die Gipfel oder die kleinen kulinarischen Überraschungen entlang der Strecke. Wer hier in die Pedale tritt, entdeckt die Schätze des Hochtals im eigenen Tempo – und merkt schnell, dass Genussradeln in der Wildschönau weniger ein sportlicher Wettkampf ist als ein Fest für alle Sinne: Landschaft, Kulinarik und Tiroler Lebensgefühl auf zwei Rädern erleben. (BSZ)

Weitere Informationen und alle Touren inklusive Streckenprofilen und GPX-Download unter www.wildschoenau.com/bike.