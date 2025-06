Gipfelglück auf zwei Rädern

Die Region Hochkönig im Salzburger Land zählt zu den Top-Adressen für einen Urlaub auf zwei Rädern. Egal, ob mit dem Mountainbike, E-Bike oder Gravelbike – die Region um den 2941 Meter hohen Hochkönig bietet das perfekte Terrain für jeden Anspruch. Über 20 Bikerouten durch idyllische Täler, über aussichtsreiche Höhenwege und zu urigen Almhütten sowie vier Flowtrails und zwei Skill Areas warten auf die Radfans. Die rund 24 E-Tankstellen garantieren, dass auch bei langen Touren nie der Strom ausgeht. Neu ab Sommer 2025 ist die Königstour Bike, bei der Rad- und Naturbegeisterte drei Tage lang durch die schönsten Ecken der Region geführt werden.



Ob entspannte Familienausflüge, genussvolle E-Bike-Touren oder anspruchsvolle Downhill-Abenteuer – die Region rund um die Urlaubsorte Maria Alm, Dienten und Mühlbach bietet eine herausragende Bike-Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt. Besonders hervorzuheben ist dabei das E-Bike-Angebot: Bereits seit Jahren stellt die Region ihren Gästen Ladestationen im Tal und am Berg, die mit allen gängigen E-Bike-Systemen kompatibel sind, kostenlos zur Verfügung.



Drei Touren, drei Tage, drei Trophäen – die Königstour Bike



Die neueste Herausforderung mit dem (E-)Bike führt Rad- und Naturbegeisterte bei der „Königstour Bike“ drei Tage lang durch die schönsten Ecken der Region Hochkönig. Je nach Kondition und Motivation kann aus drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen zwischen 70 und 170 Kilometern ausgewählt werden. Bei der Variante „Light“ können die Sommerbahnen mitgenutzt werden, und die Variante „Big“ beinhaltet sogar den 2117 Meter hohen Hundsteingipfel. Die Touren sind für drei Tage konzipiert, können aber auch an weniger oder mehr Tagen gefahren werden. Wer die Tour absolviert, kann sich über eine einzigartige Trophäe und einen Eintrag in die Finisher-Liste freuen. Auch bei diesem Angebot erwarten Radfahrer vielfältige Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecken – ob regionale Klassiker bei einer der Kräuteralmen oder raffinierte Gerichte im Spitzenrestaurant, für die Stärkung zwischendurch sollte man sich auf den Touren auf jeden Fall Zeit nehmen.



Flowtrails für noch mehr Action und Abwechslung



Freeride-Fans stehen insgesamt vier Flowtrails unterschiedlicher Schwierigkeit zur Auswahl, die sowohl für Einsteiger:innen und Familien mit Kindern als auch für erfahrene Mountainbiker:innen geeignet sind. Der „Flow-One Natrun“ und der „Flowtrail Hochkönig“ sind eine Mischung aus Forstwegen, Pisten, Wellenstrecken und Steilkurven. Der „Flowtrail Nani & Mariedl“ besticht durch wurzelige Passagen und enge Kurven. Zudem kann die Strecke der Königtour Bike zwischen Maria Alm und Hinterthal optional als Trail gefahren werden und bietet ein einzigartiges Flow-Gefühl. Zum Start der Flowtrails geht es dabei ganz bequem mit den Sommerbahnen. Und sollte man mit dem Bike doch mal in die ein oder andere Pfütze gefahren sein, stehen Waschstationen für das Zweirad im Tal bereit.



Sportlich aktiv & genussvoll kulinarisch



Auf die Kombination aus Bewegung und Genuss muss dank der „Kulinarischen Königstouren Bike & Hike“ auch nicht verzichtet werden. Die geführten Touren bringen die Teilnehmer zu den schönsten Plätzen der Region und bieten zudem vielerlei Genussmomente. Vom Drei-Gänge-Menü auf drei verschiedenen Hütten über ausgewählte Kräuterköstlichkeiten, regionale Spezialitäten bis zum Gipfelschnaps ist alles dabei. Ob Urlauber das Highlight zu Fuß oder per Bike genießen wollen, bleibt ihnen selbst überlassen. Und auch das Tempo gibt jede:r selbst vor.



Familienfreundliches Biken am Hochkönig



Viele Bike-Strecken und Trails in der Region Hochkönig sind ideal für Newcomer, Kinder und Familien. An den Talstationen können Bikes ausgeliehen und mit den Sommerbahnen auf den Berg transportiert werden. In der gesamten Region gibt es kindgerechte Mountainbike-Strecken und Pumptracks, auf denen die Kleinen ihre Fahrtechnik spielerisch verbessern können. Auch die zahlreichen Forstwege zu den Almen sind gut befahrbar und belohnen die Anstrengung mit herrlichen Panoramablicken und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten. Zusätzliche Angebote wie geführte Familientouren, Techniktrainings für Kinder und Themenwege mit spielerischen Elementen machen das Biken für die ganze Familie abwechslungsreich und sicher.



Gratis-Leistungen on top



Die HochkönigCard bietet Gästen und vor allem Familien zahlreiche Inklusivleistungen und Vergünstigungen bei den Highlights und Attraktionen der Region – darunter beispielsweise die freie Nutzung von sechs Sommerbergbahnen sowie Eintritt zu ausgewählten Freibädern. Rad-Fans profitieren vom kostenlosen Biketransport bei vier von sechs Bahnen, und für die richtige Rad-Technik ist ein Schnupper-Fahrtechnik-Training inkludiert. Zusätzlich fungiert die Karte als digitaler Urlaubsbegleiter und informiert über Veranstaltungen, Wetterupdates und exklusive Angebote. Neu seit Mai 2025 ist das Guest Mobility Ticket. Mit diesem können Gäste ab der ersten Übernachtung Bus und Bahn in der Region sowie im gesamten Salzburger Land kostenlos nutzen und ihren Urlaub noch flexibler und nachhaltiger gestalten. (BSZ)