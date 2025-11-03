Gitarren, Glanz, Gänsehaut

Während der Tollwood-Winter vor der Tür steht, schürt das Line-Up fürs Sommerfestival bereits die Vorfreude auf den Musik-Sommer. 21 Konzerte stehen bereits fest – und damit zwei Drittel des Line-Ups. Ganz neu ist bekannt: Deep Purple kommen in die Musik-Arena am 19. Juli 2026 zum Abschluss des Sommerfestivals. Seit über fünf Jahrzehnten prägen sie den Sound vieler Generationen mit Hymnen wie „Smoke on the Water“ oder „Highway Star“. Und der Country-Star Brad Paisley gibt am 23. Juni sein einziges Konzert in Deutschland. Auf Tollwood bringt er die amerikanische Country-Welt nach München – und das exklusiv. Mit virtuoser Gitarre, feinem Humor und Geschichten aus dem Alltag schafft er einen Abend zwischen Lagerfeuerstimmung und großem Konzertmoment. Vielfalt der Genre, überraschende Mischung auf der Bühne und leidenschaftliche Stars – das macht das Tollwood-Programm aus: von Hardrock bis Chanson, von Country bis Blasmusik, von Rap bis Indie.



Eine große musikalische Reise: ZAZ (16. Juli) verbindet französischen Esprit mit rauer Seele, Fat Freddy’s Drop & Groundation (22. Juni) schicken mit Dub, Jazz und Reggae tanzbare Wellen durch die Arena. Parov Stelar und Schiller (10. Juli) schaffen Klangkunst zwischen Elektronik und Emotion, während Haindling (14. Juli) bei seiner Zugabe auf der Tollwood-Bühne zeigt, wie bayerisch Weltmusik klingt.



Und was steht noch auf dem Plan in der Musik-Arena mit der intimen Konzert-Atmosphäre? Austropop mit Rainhard Fendrich und Pizzera & Jaus, Oimara mit musikalischen „Freind“ wie Melissa Naschenweng und Hannes Ringlstetter, Blasmusik von LaBrassBanda. Die Tollwood-Klassiker Schmidbauer & Kälberer laden Stoppok und weitere Freunde wie Wolfgang Niedecken und Inga Rumpf ein; Folk und Rock mit Versengold, Mono Inc. und viele mehr. Schon jetzt zeigt sich: Die Konzerte sind beliebt. Die Shows von Tobi Krell, Gerhard Polt & Die Well-Brüder, Foreigner und Wincent Weiss sind bereits ausverkauft.



Für alle anderen Konzerte gibt es Tickets – über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei), unter www.tollwood.de, bei München Ticket und Eventim, für Deep Purple ab Montag, 3. November. Und das Beste: Elf weitere Konzerte folgen in den kommenden Wochen.



Tollwood Musik-Arena 2026 – das derzeitige Line-Up im Überblick:



20.06.2026 | Alvaro Soler – Beginn: 19 Uhr

21.06.2026 | Bosse – Beginn: 19 Uhr

22.06.2026 | Fat Freddy’s Drop & Groundation – Beginn: 19 Uhr

23.06.2026 | Brad Paisley – Beginn: 19 Uhr

24.06.2026 | Herbert Pixner Projekt – Beginn: 19 Uhr

25.06.2026 | Pizzera & Jaus – Beginn: 19 Uhr

26.06.2026 | Oimara & Freind – Beginn: 18:30 Uhr

02.07.2026 | Foreigner 50TH Anniversary Tour – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

04.07.2025 | LaBrassBanda „Polka Party 2026“ – Beginn: 19 Uhr

05.07.2026 | Rainhard Fendrich „45 Jahre live“ – Beginn: 19 Uhr

10.07.2026 | Parov Stelar + Schiller – Beginn: 18:30 Uhr

11.07.2026 | The FOLKWOOD NIGHT 2026: VERSENGOLD & Fiddler’s Green & The O’Reillys and The Paddyhats – Beginn: 18 Uhr

12.07.2026 | Tobi Krell „Rätsel, Wissen, Abenteuer – Beginn: 14 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2026 | Gerhard Polt & Die Well-Brüder – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2026 | Haindling – Beginn: 19:30 Uhr

15.07.2026 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Stoppok – ein Feier-Abend mit weiteren Freunden: Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf, Hannes Ringlstetter – Beginn: 19 Uhr

16.07.2026 | ZAZ – Beginn: 19 Uhr

17.07.2026 | Mono Inc. – Beginn: 17:30 Uhr

18.07.2026 | Wincent Weiss – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2026 | Deep Purple – Beginn: 19 Uhr.



Der Tollwood-Sommer 2026 wird ein Fest der Klangfarben – und ein Versprechen an alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen. (BSZ)