Goldene Zeiten für Genießer

Hoch über dem oberen Tiroler Inntal erleben Reisende ab 50 im September und Oktober ihre persönliche Königssaison: klare Bergluft, sanfte Panoramawanderungen, entspannte E-Bike-Touren und regionale Spezialitäten in authentischer Tiroler Gastfreundschaft. Weniger Trubel, mehr Raum und ein abwechslungsreicher Eventkalender machen den Herbst 2025 in Serfaus-Fiss-Ladis zu einer Auszeit für Körper, Geist, Seele und Gaumen.

Wenn sich ein goldenes Licht über Wiesen und Wälder legt, sich das Bergpanorama schimmernd gegen den Himmel abzeichnet und die Luft so klar ist, dass die Landschaft wie frisch poliert wirkt – dann ist Herbst in Serfaus-Fiss-Ladis. Jetzt gehört die Bühne den wahren Genießern: Ruhesuchende und Aktivurlauber ab 50 finden hier ihr Refugium. Sanfte Panoramawege, entspannte E-Bike-Touren und kulinarische Ausflüge führen ohne Hektik zum Ziel. Die Gerstlsuppe auf den Berghütten schmeckt hier genauso wie ein Erdäpfelgulasch beim Genussherbst 2025. Kunst, Musik und gelebte Tradition füllen den Kalender und machen den Herbst zur entspanntesten und zugleich sinnlichsten Reisezeit. Unterkünfte für jedes Bedürfnis und echte Tiroler Gastfreundschaft sorgen für eine Auszeit auf höchstem Niveau. Denn in Serfaus-Fiss-Ladis ist der Herbst kein Lückenfüller, sondern die Krönung des Jahres.

Herbstzeit ist Bewegungszeit

Hier oben, wo das Tiroler Oberinntal weit unten wie ein grüner Teppich in der Sonne leuchtet, macht der Herbst keine halben Sachen. Auf 1200 bis 2000 Metern Höhe führen Routen mit klangvollen Namen wie Panorama-Genussweg, Six-Senses-Weg, Quellenweg und Wildtierweg durch eine Sinfonie aus warmen Farben. Zehn Bergbahnen nehmen den steilen Anstieg aus der Gleichung, damit mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt. Gehen, schauen, verweilen. Wer lieber tritt statt trittfest geht, schwingt sich aufs E-Bike und gleitet mit elektrischer Leichtigkeit durchs Herbstgold. Verleihstationen in Serfaus, Fiss und Ladis und strategisch platzierte Ladestationen (Stromanschlüsse) im Wandergebiet unterstützen die Ausfahrt. Die Höhenluft? Pollenarm und kräftigend. Die Aussicht? Weit genug, um Pläne zu schmieden. Der Raum? So großzügig, dass man hier nicht nur wandert oder radelt, sondern Freiheit atmet.

Genuss in allen Höhenlagen

Wer die bunte Jahreszeit sucht, wird sie in Serfaus-Fiss-Ladis nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Auf den Sonnenterrassen der Hütten und Bergrestaurants bringen die Küchenchefs das Beste der Region auf den Teller. Kaiserschmarren aus Fisser Góggala, kräftige Kartoffelgerichte und feine Tiroler Klassiker – serviert mit einer gehörigen Portion Fernsicht und einem Gläschen des in der Region gebrauten Whiskey Fissky Imperial aus der Fisser Imperial Gerste. Wer das noch toppen möchte, macht aus diesen Sinnesfreuden eine Bergdisziplin: die Kulinarik-Wanderung. Man zieht von einer Genussstation zur nächsten, zur Auswahl stehen sechs Bergrestaurants, lässt sich vom Duft leiten und wählt bei jedem Stopp einen neuen Gang des Vier-Gang-Überraschungsmenüs.

Kultur trifft Lebensfreude

Wenn in Serfaus-Fiss-Ladis die Farb- und Geschmacksregler auf Anschlag stehen, ist Genussherbst-Zeit. Vom 1. September bis 19. Oktober 2025 stehen die drei Bergdörfer im Zeichen der Kartoffel. Schlicht im Ursprung, groß in der Vielfalt prägt sie Menüs und Märkte, füllt Festtafeln und Gassen mit Duft und Charakter. Zwischen liebevoll geschmückten Plätzen, Heuballen und Kürbissen feiern Einheimische und Gäste die goldene Jahreszeit. Kunst am Berg bringt Kreativität ins Freie, lässt Werke im Takt des Bergwinds entstehen. Das Golden Fine Arts Festival verbindet alpine Kulisse mit Kunst, Musik und Kulinarik – eine Mischung, die Bilder im Kopf hinterlässt. Beim Almabtrieb in Fiss wird der Heimweg des Viehs zur Parade aus Farben, Klängen und gelebtem Brauchtum. Das Beste aber ist: Auf dem sonnigen Hochplateau wird nicht einfach nur Programm geboten. Hier wird gelebt und gefeiert, intensiv und herzlich. Wer das Gute sucht, findet Ruhe, Tiefe und inspirierende Augenblicke.

Die Königsetappe des Jahres

Gastfreundschaft ist auf dem Tiroler Hochplateau kein freundlicher Händedruck, sondern eine Haltung. In Serfaus-Fiss-Ladis wird sie gelebt, vom ersten Blickkontakt bis zum letzten Abschiedsgruß. Wer im Herbst hier ankommt, bekommt mehr als klare Bergluft und goldene Hänge: Die „Super. Sommer. Card.“, die gegen ein kleines Entgelt in den ausgewiesenen Partnerbetrieben erworben werden kann, gewährt den Gästen bis zum 19. Oktober unlimitierten Zutritt zu allen geöffneten Bergbahnen. Zusätzlich kann man mit der SFL Gästekarte, die jeder Übernachtungsgast erhält, den Wanderbus kostenlos nutzen und geführte Touren mitmachen. Bequem, sorgenfrei und ohne Nebenkosten. Die Dorf-U-Bahn bringt urbane Leichtigkeit nach Serfaus, das Auto darf auch Urlaub machen. Dazu kommen Unterkünfte, die Komfort nicht als Extra verkaufen, sondern als Standard liefern. Für Reisende ab 50 heißt das: weniger Organisation, mehr Erleben. Und genau das macht diese Jahreszeit hier oben so einzigartig und unwiderstehlich. (BSZ)