Golf und Festspiele

Der Kampf war gnadenlos. Der Kampf der Augenlider. Sie kannten nur noch eine Sehnsucht: sich schließen zu dürfen und damit den Eigentümer dieser Lider in Reihe 2 des Salzburger Festspielhauses endlich in seligen Schlaf fallen zu lassen. Denn tagsüber hatte er bei großer Hitze ein Golfturnier gespielt – und war abends nun durchaus etwas müde. Die Lider gewannen.

Der Sport- und Kultur-Liebhaber hatte im Reisebüro ein Programm gebucht mit dem Titel: "Golfen während der Salzburger Festspiele".

Folgende zwei Plätze der Salzburger Stadtumgebung sollte man ganz unbedingt spielen:

Golfclub Gut Altentann in Henndorf am Wallersee

Der exklusivste und sportlichste Club des gesamten Salzburger Landes ist der erste von Einst-Super-Star Jack Nicklaus konzipierte Meisterschaftsplatz in Europa (1989). Der Standard dieser wunderbaren Wiese lässt sich auch daran erkennen, dass hier Anfang Juni die mit 2,7 Millionen Dollar dotierten Austrian Alpine Open 2025 stattfanden – ihres guten Gelingens wegen hinterher auch als „Salzburger Festspiele“ bezeichnet.

Der 18 Loch-Kurs liegt 18 Auto-Kilometer von Salzburg entfernt und ist hügelig, aber nicht gebirgig. Ein Gedicht für sportlich Ambitionierte. Trost für Mittelklasse-Golfer: Die 18 Bahnen sind jede für sich betrachtet nicht extrem lang. Exzellente Küche im Clubhaus! www.gutaltentann.com

Golfclub Am Mondsee

Liegt zwar in Oberösterreich, aber zählt in der Schlägerschwinger-Gilde trotzdem stets zu Salzburg – alleine der Nähe wegen (32 Autokilometer). Für die meisten der schönste Golfplatz des Salzkammerguts. Topfeben! Die letzten vier Bahnen am Gewässer entlang – atemberaubend schön! Und unbedingt die Badehose einpacken. Denn Insider hüpfen nach 17 Löchern in den See und starten dann erst – voll neuem frischen Tatendrang – auf die 18. Bahn. www.golfclubmondsee.at

Zwei weitere Anlagen, die zu spielen anlässlich einer individuellen Golf & Festspielwoche ausgesprochen fein wären:

Golfclub Salzburg Eugendorf

Nur 6 Kilometer von Gut Altentann entfernt. Ausgesprochen eben. Sportlich herausfordernde 18 Bahnen, deren Fairness jedoch auch jeden im höheren Bereich angesiedelten Handicappern Vergnügen bereitet, so sie ihrem Spiel etwas Sorgfalt angedeihen lassen. Witzig: Auf der Bahn 8 – einem Par 5 - kann jeder Golfer sich aussuchen, ob man auf dieses oder ein anderes Green spielt! Dürfte europaweit einzigartig sein. www.golf-eugendorf.at

Golf & Countryclub Salzburg-Schloß Klessheim

Ebenfalls 6 Kilometer von Salzburgs Mitte entfernt, offenbart sich hier eine Schloß- und Park-Kulisse wie im Märchenland. Welches jedoch ein Monster beinhaltet: Ein 210 Meter langes Par 3 – immer am gefährlichen Wasser entlang. Augen-Paradies und Herzschlag-Thrill in einem! Verpflegungs-Tipp: Unbedingt vor der Runde auf der Terrasse frühstücken – sie offerieren dort Hochgenüsse pur! www.golfclub-klessheim.com

Alle vier hier Aufgeführten zählen zur Vereinigung Mozart Golf-Region (insgesamt 18 Plätze zwischen Salzkammergut und Bayern). Infos: www.eugendorf.com , www.golf-alpin.at

Wo nächtigen?

Am besten auf dem Land. Und zwar im Salzburger Seenland – entweder am Mattsee oder Obertrumer See beziehungsweise Wallersee oder Grabensee. Alle vier liegen unweit der beschriebenen Golfplätze. Man sollte möglichst eine Unterkunft, die direkten Zugang zum See besitzt, buchen, sodass man nach dem Golfen dort genießerisch in die Fluten gleiten kann.

Sollten man wider Erwarten nicht fündig werden, dann auf alle Fälle ein Hotel oder eines der wunderbaren Landgasthäuser der Gegend wählen, das einen Pool und eine Liegewiese besitzt. Dort kann man sich bestens zwischen der Golf-Partie und dem abendlichen Festspielbesuch in der Stadt Salzburg erholen. Damit Sie nicht einschlafen.

Letzter Tipp

Unbedingt Mozartkugeln beim Mozartkugel-Erfinder Paul Fürst in Salzburg erstehen! Diese aber bitte nicht als Golfbälle verwenden, sondern als süßen Trost - falls die Putts ausnahmsweise mal daneben statt ins Loch gegangen sind. (Jupp Suttner)