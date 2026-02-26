Green Destination

Basierend auf den internationalen Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hat Südtirol ökologische, sozioökonomische und kulturelle Indikatoren definiert, um Nachhaltigkeit messbar zu machen. Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol dürfen Destinationen allerdings erst nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess führen. Dank kontinuierlicher, konsequenter Arbeit erreichte das Green Team des Tourismusvereins Schenna unter der Leitung von Direktor Stefan Kaserbacher 2026 auf Anhieb das höchste Level des „Südtirol Standard“. Nur dieses wird auch vom GSTC anerkannt. Damit ist die Gemeinde bei Meran ab sofort eine von derzeit 140 Green Destinations in 25 Ländern weltweit.

Auf der sonnigen Südseite oberhalb der Kurstadt Meran gelegen, zählt Schenna (www.schenna.com) zu Südtirols aussichtsreichsten Bühnen mit Panoramablicken über das gesamte Mittlere Etschtal. Die Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen erstreckt sich von 400 bis 2781 Meter. Sie erlaubt damit Wandertouren von mediterranen Tieflagen bis in alpine Höhen – auf über 200 Kilometern markierten Wegen. Das Beherbergungs-Angebot zeichnet sich durch seine hohe Servicequalität aus und umfasst luxuriöse Wellness-Hotels ebenso wie stilvolle Bauernhöfe. Schenna steht für Naturgenuss, Aktivsein und echte Südtiroler Gastfreundschaft.

Die weltweit agierende Global Sustainable Tourism Council (GSTC) legt maßgebliche Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung im Reisesektor für Branchenexperten und Regierungen fest. In allen Ländern der Erde von den Vereinten Nationen und deren Welttourismusorganisation (UNWTO) anerkannt, beinhaltet der internationale GSTC-Standard entsprechend viele Aspekte. Auf dieser Grundlage hat die IDM Südtirol berechenbare Parameter entwickelt. Der Katalog baut im Wesentlichen auf vier Bereichen auf: Der erste regelt, wie man das Thema Nachhaltigkeit angehen, messen und managen kann. Der zweite durchleuchtet, welchen ökonomischen und sozialen Einfluss der Tourismus hat. Nummer drei umfasst die kulturellen Gesichtspunkte. An vierter Stelle stehen die ökologischen Auswirkungen.

Schenna hat nicht erst seit den Zertifizierungsbestrebungen ab 2024 damit angefangen, sich enkeltauglich und im Sinn des „Lifestyle of Health and Sustainability“ weiterzuentwickeln. Trinkwasserbrunnen gehören dort ebenso seit Jahren zum Dorfbild wie die sparsame Tröpfchen-Bewässerung in den Apfelgärten. Mit der emissionsarmen und kostengünstigen An- und Abreisemöglichkeit per Bus setzt die Gemeinde bei Meran sogar schon seit 1994 eigene Nachhaltigkeitsstandards. Mit dem Nachhaltigkeitslabel Südtirol hat Schenna nun ein Werkzeug in der Hand, diese auch zu erfassen und zu messen. Alle drei Jahre gibt es eine Re-Zertifizierung, um Fortschritte zu überprüfen. Die Zertifizierung 2026 markiert also nicht das Ende, sondern den Anfang des Prozesses.



Schenna-Tourismusdirektor Stefan Kaserbacher: „Wir freuen uns sehr, diese Zertifizierung erreicht zu haben – vor allem, weil sie bestätigt, dass wir als gesamter Ort auf dem richtigen Weg sind. Wir haben den Prozess nicht um des Zertifikats willen gestartet, sondern weil für uns die Entwicklung selbst das Ziel war. Die Auszeichnung ist die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte. Gleichzeitig dient sie uns aber nur als Zwischenstopp. Denn unser Anspruch bleibt weiterhin, Schenna zukünftig so weiterzuentwickeln, dass dort auch nachfolgende Generationen gern leben und Urlaub machen.“

Das Auszeichnungs- und Zertifizierungsprogramm der gemeinnützigen Stiftung Green Destinations fordert Kommunen, Landkreise, Regionen und geschützte Gebiete heraus, verantwortungsvolles Destinationsmanagement fortlaufend und nachhaltig zu fördern sowie den Tourismussektor zu umweltfreundlichen Praktiken zu bewegen. Die Zertifizierung von Green Destinations ist seit 2018 vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) akkreditiert und bietet eine unabhängige Zertifizierung nach den höchsten Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung und -bewertung.



Jana Apih, Executive Director der Green Destinations Foundation: „Es ist uns eine Freude, Schenna mit der Zertifizierung des Südtiroler Nachhaltigkeitslabels Level 3 für sein Engagement für Nachhaltigkeit auszuzeichnen. Das konsequente Festhalten an strengen globalen Standards ist lobenswert. Die umgesetzten Praktiken des Tourismusvereins Schenna dienen nicht nur als herausragendes Beispiel, sondern bereichern auch unsere internationale Gemeinschaft bei Green Destinations. Wir sind überzeugt, dass diese Erfolge auch andere Destinationen in Südtirol und weltweit dazu anregen werden, nachhaltige Tourismuspraktiken weiter zu fördern." (BSZ)