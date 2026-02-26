Freizeit und Reise

Auch für alle nachfolgenden Generationen arbeitet Schenna seit 2024 an der Erfüllung aller notwendigen Kriterien für das Südtiroler Nachhaltigkeitslabel. 2026 wurde die Gemeinde bei Meran nun von der GSTC-akkreditierten Zertifizierungsstelle Green Destinations nach dem „GSTC-Recognized"-Standard der IDM Südtirol zertifiziert. (Foto: Tourismusverein Schenna, Diemar Denger)

26.02.2026

Green Destination

Meraner Gemeinde Schenna erhält Südtiroler Nachhaltigkeitslabel

Basierend auf den internationalen Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hat Südtirol ökologische, sozioökonomische und kulturelle Indikatoren definiert, um Nachhaltigkeit messbar zu machen. Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol dürfen Destinationen allerdings erst nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess führen. Dank kontinuierlicher, konsequenter Arbeit erreichte das Green Team des Tourismusvereins Schenna unter der Leitung von Direktor Stefan Kaserbacher 2026 auf Anhieb das höchste Level des „Südtirol Standard“. Nur dieses wird auch vom GSTC anerkannt. Damit ist die Gemeinde bei Meran ab sofort eine von derzeit 140 Green Destinations in 25 Ländern weltweit.

Auf der sonnigen Südseite oberhalb der Kurstadt Meran gelegen, zählt Schenna (www.schenna.com) zu Südtirols aussichtsreichsten Bühnen mit Panoramablicken über das gesamte Mittlere Etschtal. Die Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen erstreckt sich von 400 bis 2781 Meter. Sie erlaubt damit Wandertouren von mediterranen Tieflagen bis in alpine Höhen – auf über 200 Kilometern markierten Wegen. Das Beherbergungs-Angebot zeichnet sich durch seine hohe Servicequalität aus und umfasst luxuriöse Wellness-Hotels ebenso wie stilvolle Bauernhöfe. Schenna steht für Naturgenuss, Aktivsein und echte Südtiroler Gastfreundschaft.

Die weltweit agierende Global Sustainable Tourism Council (GSTC) legt maßgebliche Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung im Reisesektor für Branchenexperten und Regierungen fest. In allen Ländern der Erde von den Vereinten Nationen und deren Welttourismusorganisation (UNWTO) anerkannt, beinhaltet der internationale GSTC-Standard entsprechend viele Aspekte. Auf dieser Grundlage hat die IDM Südtirol berechenbare Parameter entwickelt. Der Katalog baut im Wesentlichen auf vier Bereichen auf: Der erste regelt, wie man das Thema Nachhaltigkeit angehen, messen und managen kann. Der zweite durchleuchtet, welchen ökonomischen und sozialen Einfluss der Tourismus hat. Nummer drei umfasst die kulturellen Gesichtspunkte. An vierter Stelle stehen die ökologischen Auswirkungen.

Schenna hat nicht erst seit den Zertifizierungsbestrebungen ab 2024 damit angefangen, sich enkeltauglich und im Sinn des „Lifestyle of Health and Sustainability“ weiterzuentwickeln. Trinkwasserbrunnen gehören dort ebenso seit Jahren zum Dorfbild wie die sparsame Tröpfchen-Bewässerung in den Apfelgärten. Mit der emissionsarmen und kostengünstigen An- und Abreisemöglichkeit per Bus setzt die Gemeinde bei Meran sogar schon seit 1994 eigene Nachhaltigkeitsstandards. Mit dem Nachhaltigkeitslabel Südtirol hat Schenna nun ein Werkzeug in der Hand, diese auch zu erfassen und zu messen. Alle drei Jahre gibt es eine Re-Zertifizierung, um Fortschritte zu überprüfen. Die Zertifizierung 2026 markiert also nicht das Ende, sondern den Anfang des Prozesses.

Schenna-Tourismusdirektor Stefan Kaserbacher: „Wir freuen uns sehr, diese Zertifizierung erreicht zu haben – vor allem, weil sie bestätigt, dass wir als gesamter Ort auf dem richtigen Weg sind. Wir haben den Prozess nicht um des Zertifikats willen gestartet, sondern weil für uns die Entwicklung selbst das Ziel war. Die Auszeichnung ist die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte. Gleichzeitig dient sie uns aber nur als Zwischenstopp. Denn unser Anspruch bleibt weiterhin, Schenna zukünftig so weiterzuentwickeln, dass dort auch nachfolgende Generationen gern leben und Urlaub machen.“

Das Auszeichnungs- und Zertifizierungsprogramm der gemeinnützigen Stiftung Green Destinations fordert Kommunen, Landkreise, Regionen und geschützte Gebiete heraus, verantwortungsvolles Destinationsmanagement fortlaufend und nachhaltig zu fördern sowie den Tourismussektor zu umweltfreundlichen Praktiken zu bewegen. Die Zertifizierung von Green Destinations ist seit 2018 vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) akkreditiert und bietet eine unabhängige Zertifizierung nach den höchsten Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung und -bewertung.
 
Jana Apih, Executive Director der Green Destinations Foundation: „Es ist uns eine Freude, Schenna mit der Zertifizierung des Südtiroler Nachhaltigkeitslabels Level 3 für sein Engagement für Nachhaltigkeit auszuzeichnen. Das konsequente Festhalten an strengen globalen Standards ist lobenswert. Die umgesetzten Praktiken des Tourismusvereins Schenna dienen nicht nur als herausragendes Beispiel, sondern bereichern auch unsere internationale Gemeinschaft bei Green Destinations. Wir sind überzeugt, dass diese Erfolge auch andere Destinationen in Südtirol und weltweit dazu anregen werden, nachhaltige Tourismuspraktiken weiter zu fördern." (BSZ)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Fahrschülern Übungsfahrten mit den Eltern erlauben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz