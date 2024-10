Grenzenlose Erholung in den Tiroler Bergen

Wenn es in Tirol herbstlich wird, dann zieht es die Genießer hinauf nach Bad Häring, in das Viersterne-S-Hotel Panorama Royal. Quasi über den Wolken, mit traumhaftem Blick in die Berge und viel bunter Herbstnatur rundherum, dreht sich in dem exklusiven Wellnesshotel alles ums Krafttanken. In der Herbstsonne kann man rund um das Hotel viel unternehmen – wandern und spazieren, laufen, Nordic Walking, radeln und mountainbiken oder eine Runde Golf spielen und vieles mehr. Meditationen und QiGong finden bis in den Spätherbst unter freiem Himmel statt.

In das Panorama Royal kommt, wer auf höchstem Niveau Kraft tanken möchte. Das eindrucksvolle Wellnesshotel liegt wunderschön auf einem Sonnenplateau, das dazu einlädt, die goldene Jahreszeit zu genießen. 7500 Quadratmeter Wellness und Spa auf höchstem Niveau faszinieren selbst weitgereiste Wellnesskenner. In der weitläufigen, idyllischen Garten- und Poollandschaft sind Spätsommer- und Herbsttage besonders erholsam. Das Angebot an Saunen und Treatments sowie an Ruhe- und Energieplätzen ist überwältigend. Und allein, was die großzügige Wasserwelt zu bieten hat: Salzwasser-Whirlpool außen, Salzwasser-Relaxpool innen, Süßwasser- Whirlpool außen, Süßwasser-Panoramapool innen sowie einen Relaxpool im Freien, der mit dem Innenpool verbunden ist, einfach gigantisch. Zusätzlich wurden ein 25 Meter Sportbecken mit Zeitnehmung sowie ein Kaltwasserpool errichtet. Das ganze fügt sich in eine herrliche Parkanlage mit Zierteich ein.

Aufhorchen lässt das familiengeführte Haus auch mit dem hochwertigen Konzept „Our Way of Beauty“. Neben zahlreichen Beauty Treatments und Massagen werden unter dem Namen „Schönheit Royal“ Behandlungen unter ärztlicher Leitung angeboten.

Auch in Sachen Genuss hat das Hotel Panorama Royal in jedem Fall die Nase vorn. Wer nach einem Tag des Entspannens oder diversen sportlichen Aktivitäten im Restaurant Platz nimmt, taucht in die Welt des guten Geschmacks ein. Das Viersterne-Superior-Haus wurde vom Gault & Millau als das „Beste Halbpension-Hotel“ in Österreich ausgezeichnet. Wer jedoch einen ganz besonderen Abend auf Hauben-Niveau erleben möchte, sollte sich im stilvollen Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ kulinarisch verwöhnen lassen. „Unser Küchenteam hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, drei Gault-&-Millau-Hauben zu erkochen und darf sich zur Gourmet-Elite des Landes zählen“, freut sich zu Recht Besitzer und Hotelier Peter Mayer.

Haubenküche

Dass das Hotel Panorama Royal auf einem Energie- und Kraftplatz gebaut wurde, unterstreicht die Besonderheit dieses Hauses, das die Urlaubstage facettenreich mit Kraft und Lebensfreude füllt.

Eröffnet wurde das Haus am 13. Juni 2003 und danach mehrmals umgebaut und erweitert. 2015 erfolgte der Zusammenschluss des Stammhauses mit dem 2009 errichteten Neubau. Damit entstanden zwei neue WOW-Suiten inklusive der RoyalSuite sowie das großzügige Spirit & Healingcenter. Darüber hinaus wurden die Zimmer im Erdgeschoss mit einem Balkon ausgestattet und in dem Neubau bei den südseitigen Zimmern eine Klimaanlage eingebaut.

Am 21. Dezember 2017 wurde das neue Spa-Haus mit elf WOW-Suiten, Sky-Terrasse, Naturkino mit Bibliothek, Spa-Lounge und 13 Behandlungsräumen, Salzwasserpool und Ort der Regeneration eröffnet. Mit dem Zusammenschluss der Häuser wurden auch die Terrasse erweitert und das Restaurant deutlich vergrößert. Mit der Errichtung des Spa-Hauses wurden laut Mayer großzügige Adaptierungen vorgenommen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Restaurantbereich im Freien geschaffen. Ebenfalls komplett neu gestaltet wurde das Felsenbad.

Zerstörerischer Großbrand

Am 13. März 2022 vernichtete ein Großbrand die komplette Sauna- und Relaxwelt, die jedoch nach dem Wiederaufbau bereits im September wieder eröffnet werden konnte. Der neue Wellnessbereich bewirkte, so Hotelchef Mayer, dass das Haus von Connoisseur Circle als eines der schönsten Wellness- und Relaxhotels in Österreich ausgezeichnet wurde.

Als ehemaliger Bauunternehmer war es Peter Mayer immer ein großes Anliegen, die optische und bauliche Weiterentwicklung zu forcieren, da es seine Überzeugung ist, dass eine schöne und gediegene Hardware für ein ansprechendes Ambiente notwendig ist und für Gäste sowie Mitarbeiter*innen ein wichtiges Kriterium darstellt. Ein besonderes Augenmerk wurde daher auch auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden gelegt, welche im Panorama Royal eine wichtige Rolle als Mitgastgeber übernehmen, so der Hotelchef. „Jeder von ihnen ist Teil unserer Philosophie, was sich auch im Umgang mit unseren Gästen widerspiegelt.“

In der Tat, das Personal des Panorama Royal ist sehr zuvorkommend, freundlich, herzlich und äußerst hilfsbereit. Auch ein kleiner unterhaltsamer „Schmatz“ (zwanglose, kurzweilige Unterhaltung) ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jederzeit möglich.

Das Panorama Royal in Bad Häring bietet dem Gast nicht nur ansprechenden Luxus, sondern auch eine niveauvolle und herzliche Atmosphäre sowie kompetente und äußerst hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer sich in diesem Umfeld nicht wohlfühlt, entspannen und genießen kann, ist selber schuld. (Friedrich H. Hettler)