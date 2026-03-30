Große Gefühle, historische Dramatik und eindrucksvolle Musik: Am 7. Mai 2026 feiert das Musical „Rudolf. Der letzte Kuss“ seine Deutschlandpremiere im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen im Allgäu. Die Produktion der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) mit der Musik von Frank Wildhorn und Texten von Jack Murphy erzählt die bewegende Geschichte von Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn und seiner tragischen Liebe – ein Stoff voller Leidenschaft, innerer Konflikte und politischer Spannungen.

Die Füssener Inszenierung mit Oedo Kuipers in der Titelrolle und Katia Bischoff als Baroness Mary Vetsera verbindet unter der Regie von Alex Balga opulente Bilder mit emotionaler Tiefe und entführt das Publikum in die Welt der kaiserlichen Monarchie des 19. Jahrhunderts.

Der Deutschlandpremiere voraus gehen vier Previews vom 1.5. – 6.5.2026; nach der Premiere läuft das Musical zunächst bis zum 7. Juni und dann noch einmal vom 19. September bis 11. Oktober 2026 in Füssen.

Mit seiner spektakulären Lage am Forggensee und dem einzigartigen Blick auf Schloss Neuschwanstein bietet das Festspielhaus den idealen Rahmen für diese hochkarätige Produktion.

Intendant Benjamin Sahler sieht in der Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien einen künstlerischen Meilenstein: „Mit dieser Deutschlandpremiere setzen wir ein klares Zeichen für musikalisches Theater auf höchstem Niveau. RUDOLF ist ein Werk voller Emotion, Leidenschaft und Zeitgeist – es erzählt vom Mut, sich selbst treu zu bleiben, und passt damit perfekt in die künstlerische Linie unseres Hauses.“ (BSZ)

Termine und Tickets: www.das-festspielhaus.de/rudolf