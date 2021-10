Herbst-Wellness

Wenn der Herbst mit feuchter, kalter Luft ins Land zieht, kommen bei vielen Menschen die Beschwerden: Gelenke schmerzen, Rheuma macht sich bemerkbar, Stimmung und Energie sinken. Dann ist ein Urlaub in Bad Gögging im niederbayerischen Golf- und Thermenland genau die richtige Wahl, um dem Herbstblues zu entfliehen. Die drei Naturheilmittel - Thermalwasser, Naturmoor sowie Schwefelwasser - können kleine Wunder bewirken: sie schmieren die Gelenke, treiben den Stoffwechsel an, helfen bei Erschöpfung und sind zudem der reine Kraftstoff für die Haut.



Rückenschmerzen und Verspannungen gehören für viele Menschen zum Alltag. Ein warmes Moorbad oder eine Moorpackung verschaffen Linderung – und das schon nach ein bis zwei Behandlungen. Die effektiven Naturstoffe - darunter die Huminsäuren - wirken antibakteriell, entzündungshemmend sowie schmerz- und krampflösend. Huminsäuren binden zudem Giftstoffe und steigern die Immunabwehr. Die Tiefenwärme fördert die Durchblutung der Haut und Organe und bringt natürliche Heilprozesse in Schwung. Mehr zu Moor erfahren Gäste an der frischen Luft auf dem Moorweg. Dort kann man sehen, wo das Naturmoor abgebaut wird, in dem man später badet.



Die Tradition des Heilens begann in Bad Gögging bereits vor 2000 Jahren. Damals entdeckten die Römer die Schwefelquellen und circa 80 n.Chr. schuf Kaiser Trajan im heutigen Bad Gögging eine der größten Thermen nördlich der Alpen. Die Legionäre nahmen sich in den heilenden Quellen eine "Wellness-Auszeit" vom anstrengenden Dienst an der Grenze. Bei einem Bad wird der Schwefel über die Haut aufgenommen und sorgt für die Regeneration der Knorpel. Arthrose- und Rheumapatienten schwören auf das „stinkende“ Heilmittel. Außerdem ist Schwefel ein ideales Naturheilmittel gegen Hauterkrankungen.



Der Anteil an Vitamin D nimmt mit den schwindenden Sonnenstunden ab. Müdigkeit und Schlappheit können die Folge sein. Auch dagegen hilft das Mineral-Thermalwasser von Bad Gögging. Beim schwerelosen Treiben im warmen Thermalwasser bleiben der körperliche und seelische Ballast auf der Strecke, Muskeln und Gelenke entspannen, der Blutdruck sinkt. Ein halbstündiges Bad reicht, um den Stressspiegel – konkret den Stressindikator Kortisol – nachweislich zu senken. Auch Schlafstörungen können bedeutsam reduziert werden.



Nicht nur die hervorragenden Gesundheitsangebote ziehen Gäste nach Bad Gögging. Der Urlaubsort ist das Tor zum Freizeitparadies Altmühltal und der Hallertau mit einer Landschaft, in der Hopfenstangen Spalier stehen und idyllische Donau-Auen zum Innehalten einladen. Radler und Wanderer erwarten ausgezeichnete Wege und Routen, mal sportlich oder gemütlich. Ein Ausflugstipp ist das nahe gelegene barocke Kloster Weltenburg am Donau-Ufer und nur wenige Meter vom Donaudurchbruch entfernt.