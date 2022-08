Herbstglühen in der Silberregion Karwendel

Ein kräftig-blauer Himmel steht über den grauen Felsen des Karwendel, darunter spielt sich der Herbst in den schönsten Farben ab: Vom Honiggelb der Lärchen und Birken über das Rostbraun der Buchen bis zum flammenden Rot der Ahornbäume: Jetzt den Rucksack packen und ab in die Berge der Silberregion (www.silberregion-karwendel.com).



400 Kilometer Wanderwege spannen sich zwischen dem Inntal, den sanften Höhen der Tuxer Voralpen, den vielen Almen und Gipfeln im Karwendel. Die Silberregion ist äußerst „bewandert“ bei familien- und kinderwagentaugliche Wanderrouten sowie Hochgebirgstouren. Ganz neu ist der Tiroler Silberpfad im Inntal. Die fünf Etappen (je 13–20 km) dieses Weitwanderweges verbinden alle zwölf Gemeinden der Silberregion Karwendel miteinander. Die rund 86 Kilometer lange Rundtour führt in Jenbach am linken Innufer entlang bis Terfens und am rechten Ufer über Schwaz retour zum Ausgangspunkt. Der Weg ist einfach bis mittelschwierig und besonders kurzweilig, weil viele Sehenswürdigkeiten auf der Strecke liegen. Einige Etappen sind deshalb auch für Familien ideal: zum Vomperloch etwa, zum Bucher und zum Piller Wasserfall, oder zum Ursprungskloster der Fiechter Benediktiner, dem ältesten Wallfahrtsort Tirols. Ein besonderes Erlebnis ist die tosende Wolfsklamm, von der ein gesicherter Steig mit 354 Stufen und Holzbrücken hinauf zum Kloster St. Georgenberg führt.

Auch in der nächsthöheren Etage der Silberregion Karwendel, der Almenregion in den Tuxer Voralpen und im Karwendel, sind Familien gerne unterwegs. Ein unvergessliches Naturerlebnis eröffnet das Stallental, inmitten steil aufragender Felswände und riesiger Schotterfelder im Karwendel. In diesem naturbelassenen Tal fühlen sich Ruhesuchende und Naturliebhaber so richtig angekommen. Wunderschöne Ausblicke ins Gebirge und urige Bergbauernhöfe am Wegesrand sind die Begleiter auf dem Sunnseitenweg in den Tuxer Alpen.

Ein Tipp, um all die Naturschönheiten der Silberregion Karwendel gemeinsam zu entdecken, ist die 2. Internationale Wanderwoche (25.9. bis 2.10.2022). Dabei geht es unter anderem auch in den Naturpark Karwendel: In der Eng, dem ältesten Almdorf Europas auf 1250 Metern, „übersommern“ Kühe seit unzähligen Generationen. Nicht nur das wunderschöne Almdorf macht die Eng sehenswert. Vor allem das Naturdenkmal Großer Ahornboden vor den mächtigen Karwendel-Felswänden gilt für viele als schönster Platz Tirols, speziell im Herbst, wenn die Ahorne ihr gelb-orange-rotes Blätterkleid tragen. Der Naturpark Karwendel ist mit seinen Urwäldern, Wildflüssen und 2000 Tierarten das größte Schutzgebiet Tirols und der „Naturpark des Jahres 2020“. Die rund 20 Kilometer Wegstrecke zur Eng-Alm sind geeignet für gute und ausdauernde Wanderer. Es gibt aber auch einen Wanderbus in die Eng und am Ziel etwas für die Kinder: den riesengroßen Spielschatz Eng-Alm mit kleiner Almhütte, Stall und Sennerei. (BSZ)