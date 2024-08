Herbstzauber in Tux-Finkenberg

Wenn die Blätter in bunten Farben leuchten und die Luft eine frische Kühle bringt, erwacht Tux-Finkenberg zu neuem Leben. Die malerische Region lädt ein, den Zauber des Herbstes in vollen Zügen zu genießen. Mit seinem atemberaubenden Panorama, den farbenfrohen Wäldern und einer Vielzahl an Freizeitaktivitäten ist Tux-Finkenberg ein perfektes Reiseziel für Wanderbegeisterte und Gipfelstürmer.

Im Spätsommer und Herbst zeigt sich die Natur des Tuxertals von ihrer schönsten Seite. Die klaren, kühlen Tage bieten ideale Bedingungen zum Wandern. Die Berggipfel zeichnen sich scharf gegen den blauen Himmel ab, die Luft ist glasklar und die Fernsicht überwältigend. Die Sonnenstrahlen tauchen die Bergwelt der Tuxer und Zillertaler Alpen in ein goldenes Licht.

Die Natur ist ein wahrer Künstler: kristallklare Seen, die den Himmel und das Bergpanorama spiegeln, faszinieren immer wieder. Kein Berggipfel gleicht dem anderen und gerade diese Vielfalt hebt die Magie der Natur hervor. Entdecken Sie die schönsten Plätze und Wandertouren in Tux-Finkenberg!

Über 350 Kilometer markierte und gepflegte Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade führen durch die herbstliche Landschaft und bieten unvergessliche Ausblicke auf die umliegende Natur. Ob ein gemütlicher Spaziergang entlang der Almwiesen oder eine anspruchsvolle Gipfeltour – hier findet jeder die passende Route.

Kulinarische Genüsse

Nach sportlicher Aktivität darf der Genuss nicht zu kurz kommen. Die urigen Hütten und Gasthöfe in Tux-Finkenberg bieten regionale Köstlichkeiten aus heimischen Zutaten. Von deftigen Almspezialitäten bis hin zu raffinierten Gourmetgerichten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viele Hütten haben noch bis Mitte Oktober geöffnet und laden Wanderer und Genießer zum Verweilen ein.

Wer es gemütlicher mag, kann mit den Sommerbergbahnen bequem in die Höhe schweben. Die Finkenberger Almbahnen sind bis 27. Oktober 2024 in Betrieb, die Eggalm Bahnen bis 13. Oktober 2024, und die Bahnen des Hintertuxer Gletschers laufen das ganze Jahr über.

Auf die Pedale, fertig, los!

Für (E-)Mountainbike-Fans bietet Tux-Finkenberg 150 Kilometer abwechslungsreiche Strecken durch die herbstliche Berglandschaft. Egal ob Anfänger oder Profi, hier kommt jeder auf seine Kosten. Die klare Bergluft und die farbenprächtige Natur machen das (E-)Mountainbiken zu einem besonderen Erlebnis. Besonders beliebt: Bike & Hike – die Kombination aus Mountainbiken und Wandern.

Gletschererlebnisse in Hintertux

Der Hintertuxer Gletscher startet voller Vorfreude in den Gletscherherbst 2024. Modernste Lifte und Bahnen bringen Wintersportler bis auf 3250 Meter Höhe, wo bis zu 62 Kilometer bestens präparierte Pisten und grandiose Ausblicke von der Panoramaterrasse warten. Das jährliche Hintertux Park Opening vom 3. bis 6. Oktober 2024 markiert den Start der Wintersaison und ist mit dem frisch geshapten „Betterpark Hintertux“ ein Highlight für alle Freestyle-Fans. Dieses Jahr steht das 20. Jubiläum des großen Openings an.

Abenteuer für Familien

Auch Familien kommen in Tux-Finkenberg voll auf ihre Kosten. Der Gletscherflohpark auf 3250 Meter Höhe ist Europas höchstgelegener Spielplatz und ein echtes Highlight für Kinder. Die Almspielerei auf der Eggalm, Pepis Kinderland mit Pepis Klettergarten und Schaukelparadies am Penkenjoch und die Gletscherfloh- und Kugelsafari bieten zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein. Verschiedene Themenwege in den TUX-Welten wie die Schluchtwelt, Natur-, Tier- und Pflanzenwelt garantieren Spaß und Abenteuer für die ganze Familie.

Traditionelles Brauchtum

Am 14. September 2024 ziehen die Bergschafe und Haflinger von ihrer „Sommerresidenz“ Berliner Hütte hinab ins Tal. Auf dem Festgelände ist für musikalische und kulinarische Verpflegung bestens gesorgt.

Von 27. bis 28. September 2024 findet das bereits traditionelle 36. Hintertuxer Oktoberfest statt. Am Freitag heizt „Läts Fetz“ und anschließend „DJ Realize“ in Hintertux kräftig ein. Der Höhepunkt des Festes ist der Almabtrieb von der Bichlalm am Samstag, der zu den schönsten und traditionellsten in Tirol zählt. Außerdem gibt es einen Bauernmarkt sowie einen gemütlichen Festausklang mit dem „Kasermandl Duo“. Abends bringen „Die Sumpfkröten“ das Festzelt mit Partyhits zum Beben. (BSZ)