Hier ist was los

Vom Wandern bis zum Schlemmen, vom Kulturgenuss bis zum neuen Wanderbus: Für alle, die den Sommerurlaub schon nicht mehr erwarten können, bietet die Region Wilder Kaiser bereits im Frühsommer ein reichhaltiges Programm. Denn nicht umsonst liegen die vier Kaiser-Orte Ellmau, Scheffau, Going und Söll an der Sonnenseite des Wilden Kaisers. Und das bedeutet traumhafte, lange Tage und ideale Voraussetzungen für die ersten Bergtouren des Jahres in der vielfach ausgezeichneten Wanderregion. Damit die Urlaubsplanung sofort starten kann, hier die wichtigsten Termine und Veranstaltungs-Highlights für den Frühsommer am Wilden Kaiser.



Am 9. Mai starten die Bergbahnen Ellmau und Söll den Sommerbetrieb, Scheffau am 18. Mai und Going am 8. Juni. Und das heißt, da wo im Winter Skifans die Pisten hinunter flitzen, eröffnet sich ab dann ein Wanderparadies für Familien und alle, die atemberaubende Ausblicke und Panoramatouren lieben – es stehen dafür endlose Wanderwege zur Auswahl. Die Vor-Ort-Mobilität am Wilden Kaiser lässt keine Wünsche offen und macht es möglich, das Auto bereits zu Hause oder spätestens bei der Unterkunft stehen zu lassen. Denn ab 9. Mai fährt wieder der KaiserJet, der die vier Orte Going, Ellmau, Scheffau und Söll ganz unkompliziert miteinander verbindet. Ebenso sind die Wanderbusse zu den beliebten Wanderstartplätzen Wochenbrunner Alm und Hüttling sowie zum Hintersteiner See unterwegs. Ab 15. Mai startet der neue Wanderbus in Söll, er bringt die Gäste unter anderem zu den Wanderstartplätzen Franzlhof und Oberstegen.



Am 10. Mai ist es in Going soweit, am 15. Mai in Söll und am 21. Mai in Ellmau: Die beliebten wöchentlichen, abendlichen Veranstaltungen GOING live, Z’samkemma (jeden Mittwoch in Söll) und die Ellmauer Sommernacht (immer dienstags) im Herzen der Dörfer starten wieder. Kulinarische Highlights, Live Musik, Getränke, Handwerksprodukte und noch viel mehr sorgen dafür, dass sich hier Gäste und Einheimische treffen und an lauen Abenden im Dorf gemeinsam das Leben genießen.



Weitere Veranstaltungs-Highlights



Kaiserschmarrn-Fest am 25. Mai in Ellmau: Kaiserschmarrn in allen Variationen, zubereitet von den Ellmauer Wirtsleuten. Los geht’s um 12:00 Uhr im Ellmauer Dorfzentrum.

HerzTakt Kulturfestival vom 30. Mai bis 2. Juni in Scheffau: Musicalnacht, Operettennacht, Kammermusik, Kindertheater und das meiste davon unter freiem Himmel. Von Donnerstag bis Sonntag wird Scheffau zum Treffpunkt für alle Kulturfans.

Sonnwendfeuer am 22. Juni in allen vier Kaiser-Orten: Zur Sommersonnenwende brennen am Wilden Kaiser die Gipfel. Besonders gut beobachten lässt sich das von den gegenüberliegenden Gipfeln in der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental – die an diesem Abend extra länger fährt.

KaiserkroneTrail am 28. und 29. Juni in Scheffau: Am letzten Juni-Wochenende trifft sich in Scheffau die Weltelite des Trailrunnings und natürlich auch zahlreiche ambitionierte Hobby-Läufer, denn dann stehen wieder die fünf Bewerbe des „Kaiserkrone Trails“ auf dem Programm.



Weitere Veranstaltungshighlights warten darüber hinaus im Sommer und im Herbst in der Region Wilder Kaiser, alle Infos gibt es unter www.wilderkaiser.info. (BSZ)