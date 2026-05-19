Hier machen die Kinder mit den Eltern Urlaub

Die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel über Caorle. Eine leichte Brise von der Adria weht herüber. Auf dem breiten Sandstrand stehen die Liegen und Sonnenschirme in Reih und Glied. Kinder spielen im feinen Sand, planschen im glitzernden Meer oder suchen an Land gespülte Muscheln. Die Erwachsenen räkeln sich in der Sonne oder suchen unter den Schirmen Schutz davor. Nimmermüde Sportbegeisterte hechten sich beim Beachvolleyball nach dem Ball in den Sand oder joggen entlang der Küstenlinie. Wieder andere genießen den Tag bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der Wasserlinie.

Der Sandstrand erstreckt sich über eine Länge von 20 Kilometern. Er beginnt am Oststrand von Caorle, wird von einem Felsendamm getrennt und geht in den etwas schmaleren Weststrand über. Im weiteren Verlauf wird der Strandabschnitt zwischen Caorle und Porto Santa Margherita durch den Fluss Livenza geteilt. Der Sandstrand zieht sich weiter von dort bis nach Duna Verde.

101 Familiy Suiten

Caorle zählt mit rund 11 000 Einwohnern und einer Fläche von 151 Quadratkilometern zu den flächenmäßig größten Gemeinden Oberitaliens. Die Stadt liegt zwischen den Badeorten Bibione (San Michele al Tagliamento) und Eraclea in einer Lagune nahe der Mündung der Livenza in die Adria. Venedig ist 60 Kilometer, Triest 120 Kilometer entfernt. Näherliegende Städte sind zum Beispiel San Donà di Piave, Portogruaro sowie Treviso.

Caorle wird häufig auch „Klein-Venedig“ genannt. Diese Bezeichnung verdankt der Ort seinen kleinen Gassen, den Glockentürmen und den in typisch venezianischen Farben gestrichenen Häusern. Der Duomo im historischen Zentrum der Stadt, die ehemalige Bischofskirche, wurde um das Jahr 1038 fertiggestellt. Sein 48 Meter hoher schiefstehender zylindrischer Campanile aus derselben Zeit ist das Wahrzeichen der Stadt. Am Ende des Felsendamms steht die kleine Wallfahrtskirche Madonna dell’Angelo.

Bekannt wurde der Ort auch durch den Schriftsteller Ernest Hemingway, der in den 1940er-Jahren in einem Anwesen am Rande der Lagune von Caorle wohnte und dort und in San Gaetano die Inspiration zu seinem Roman Über den Fluss und in die Wälder (1950) fand. Nicht erst durch den Film Das kann doch unsren Willi nicht erschüttern (1970), in dem Heinz Erhardt nach Caorle reist, wurde der Ort im deutschen Sprachraum bekannt. Ab den 1950er-Jahren wuchs der Tourismus Jahr für Jahr an.

Der Tourismus ist mittlerweile der wichtigste Wirtschaftszweig Caorles. Es gibt über 200 Hotels beziehungsweise Campingplätze und Feriendörfer. 2025 lag Caorle auf dem neunten Platz unter den 50 italienischen Gemeinden mit den meisten Übernachtungsgästen, gleichzeitig aber ist es der Badeort mit den wenigsten Einwohnern. Dies führt seit etwa 2010 zu einer langsamen, aber kontinuierlichen Verdrängung der Ortsansässigen.

Eine dieser zahllosen Übernachtungsmöglichkeiten ist das einem venezianischem Palast nachempfundene, erst am 1. Mai 2026 eröffnete Cavallino Bianco Caorle – Venezia (www.cavallino-bianco.com). Das neue Fünfsterne-Haus firmiert als Luxury Family Beach Resort, in dem die 101 Family Suiten das Herzstück bilden. Die Suiten – aufgeteilt auf drei Türme – variieren in ihrer Größe von 46 bis 118 Quadratmeter und bieten damit Raum für unterschiedlichste Familienkonstellationen. Von kompakten Einheiten mit hoher Funktionalität bis hin zu großzügigen Suiten mit separatem Wohnbereich – alle folgen derselben klaren Designlinie: lichtdurchflutete Räume, großzügige Terrassen, durchdachte Raumaufteilung und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Privatsphäre und gemeinsamem Erleben. Hochwertige Materialien, warme Farbtöne, weiche Stoffe und modernes Design schaffen eine Balance aus stilvoller Eleganz und wohnlicher Behaglichkeit.

Die meisten Suiten sind für zwei bis vier Personen konzipiert, während ausgewählte Kategorien Platz für bis zu sechs Gäste bieten. Das Spektrum reicht von der Family Earl Suite mit zwei Schlafbereichen und zwei Bädern bis hin zur Family Royal Suite mit drei Schlafbereichen, drei Bädern und direkter Meerlage.

Das Cavallino Bianco Caorle – Venezia basiert laut Eigentümer und Hotelier Ralph A. Riffeser auf einer klaren Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Familien eine regenerierende und authentische Auszeit erleben können. Bereits beim Betreten der Hotellobby fällt ein zentrales Element ins Auge: ein großer Baum mit vier Ästen. Er ist nicht Dekoration, sondern Sinnbild der Philosophie des Hauses, so Riffeser. Jeder Ast steht für eine der vier zentralen Dimensionen eines gelungenen Familienurlaubs: Family Time (gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern), Kids Time (Zeit für Kinder unter Gleichaltrigen), My Time (persönliche Auszeit für Entspannung und Wohlbefinden) sowie Two Time (Zeit für die Partnerschaft).

Exklusives Strandfeeling

Während des Aufenthalts gestalten Gäste ihre eigene „Urlaubsbalance“ aktiv mit: Mithilfe farbiger Blätter, die den einzelnen Aktivitäten zugeordnet sind, wächst der Baum in der Suite Schritt für Schritt. Ziel ist es, alle vier Bereiche in Einklang zu bringen – ein spielerisches, zugleich bewusstes System, das nach Riffesers Ansicht den Wert von Zeit sichtbar macht und jede Erfahrung zu einem Teil des persönlichen Wohlbefindens werden lässt.

Im Cavallino Bianco Caorle – Venezia erhält das Thema Wohlbefinden einen eigenen, großzügigen Raum: Über 4000 Quadratmeter Wellnessfläche mit beheizten Pools, Ruhebereichen, Beautyfarm sowie einem exklusiven Adults-only-Rooftop schaffen Rückzugsorte für Erwachsene – mit dem Ziel, Zeit und Ruhe neu erlebbar zu machen.

Kinder finden im Lino Land auf 750 Quadratmetern Fläche Indoor- und Outdoorbereiche sowie altersgerechte Spielzonen. Darüber hinaus gibt es Workshops, Theater und Abendanimation. Betreut werden die Kinder von über 30 Mitarbeiterinnen. Das Angebot ist altersgerecht gestaltet, angefangen beim Baby bis hin zum pubertierenden Teenager.

Trotz eigener Adults-only-Bereiche bleibt das Cavallino Bianco Caorle – Venezia ein konsequent familienorientiertes Resort. Alle Angebote sind darauf ausgelegt, gemeinsame Zeit zu bereichern – getragen von Riffesers Philosophie „It’s Family Time – Live it Now“. Um dieses Gleichgewicht zu wahren, ergänzt das Haus die Familienbereiche gezielt um Rückzugsorte für Erwachsene, die Raum für Entspannung und persönliche Auszeit bieten.

„Die Entscheidung, bestimmte Bereiche ausschließlich Erwachsenen vorzubehalten, ist kein Luxus, sondern bewusst gewählt: Ziel ist es, Paaren und Individuen Raum für Regeneration zu bieten – ohne dabei auf die Freude des gemeinsamen Familienurlaubs zu verzichten“, erklärt Riffeser.

Im Lea’s Beauty & Spa im obersten Stockwerk gibt es für die Gäste Saunen, Dampfbäder, bequeme Liegen in lichtdurchfluteten Ruheräumen sowie einen eindrucksvollen Infinity Sky Pool mit Blick auf den Pinienwald und das Meer und das ausschließlich für Erwachsene.

Toll sind im Außenbereich auch die zahlreichen Cabanas, kleine Oasen direkt am Meer, großzügig voneinander getrennt, geschützt von Dünen und üppiger Vegetation. Sie liegen eingebettet in eine 5 Hektar große private Strandlandschaft, exklusiv für Hotelgäste – mit Kingsize-Liegen, Kühlschränken und Spielzonen für die Kinder.

Die All-In-Verpflegung in den drei Restaurants – darunter ein eigenes Kinderrestaurant – ist nicht nur üppig, sondern auch gut. Besonders hervorzuheben sind die verschiedenen tollen Pizzen an der Front-Cooking-Station im Buffetbereich mittags und abends.

Wer ein paar Kalorien oder Pfunde abtrainieren will, ein Fitnessstudio mit herrlichem Panoramablick lässt keine Wünsche offen. Das Haus stellt seinen Gästen darüber hinaus auch kostenlos Fahrräder zur Verfügung, um die Stadt oder das Umland zu erkunden.

Das Cavallino ist laut Riff-eser so geplant, dass der Aufenthalt im Hotel absolut wetterunabhängig ist, das heißt, dass der Gast im Haus ständig etwas unternehmen oder entdecken kann.

Direkt am weitläufigen Strand der Oberen Adria, eingebettet in der Lagune von Caorle, ist mit dem Cavallino Bianco Caorle – Venezia ein Resort entstanden, das Familienurlaub auf Luxusniveau bietet. Ein Palast am Meer, geprägt von wohnlicher Großzügigkeit, durchdachtem Komfort und einer Gastlichkeit, die Familien exklusiv verwöhnt. (Friedrich H. Hettler)

