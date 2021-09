Hochkarätige Besetzung

Bad Kissingen ist primär bekannt für wohltuendes Heilwasser und seine imposante geschichtsträchtige

Architektur. Aber auch das umfangreiche Angebot an Veranstaltungen ist eine Reise in den fränkischen

Ort wert. Die perfekte Erheiterung in der trüben Jahreszeit garantiert der Kabarettherbst. Die

Veranstaltungsreihe ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Kissinger Kulturlebens und sowohl für

Gäste als auch Einheimische ein besonderes Highlight. Dieses Jahr sorgt der Kabarettherbst mit neun

Kabarettisten für unterhaltsame Momente.



Der diesjährige Kissinger Kabarettherbst findet von Dienstag, 21. September 2021 bis Mittwoch,

24. November 2021, statt. Die Kabarettisten Harry G, Frank-Markus Barwasser, Urban Priol, Sissi

Perlinger, Heinrich Del Core, Lisa Fitz, GOGOL & MÄX, Heißmann & Rassau sowie Luise Kinseher sorgen

für amüsante Momente und bringen Zuschauer mit feinstem Humor zum Lachen.



Die Veranstaltungsreihe beginnt mit Harry G und seinem Programm „HOAMBOY“. HOAMBOY ist mehr

als nur ein Wortspiel, es ist eine exakte Beschreibung seiner Person. Auf der einen Seite ein Bayer mit

Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der mit

großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht,

die es „wert“ sind, auf der Bühne besprochen zu werden.



Der Mensch ist weder die Krone der Schöpfung noch der Mittelpunkt des Universums und der Homo

Sapiens ist im Grunde auch nur ein triebgesteuerter Affe, der nichts im Griff hat. Sigmund Freud hielt

diese bitteren Erkenntnisse für die drei großen Kränkungen der Menschheit. Seit Freud sind noch ein

paar Kränkungen mehr entdeckt worden und die Corona-Krise beweist erneut die maßlose

Selbstüberschätzung des Menschen. Welche Chancen es gibt, die Anwesenheit unserer Spezies auf der

Erde weiterhin zu rechtfertigen, will Frank-Markus Barwasser aufzeigen.



In seinem Programm „Im Fluss“ verfolgt Urban Priol mit Argusaugen den steten Strom des politischen

Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen

Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und

tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann.



Sissi Perlinger kitzelt die Glücks-Synapsen und lädt ein zu einer kurzweiligen Lebensreise hin zum

eigenen höchsten Potential, das in jedem von uns steckt. In ihrer neuesten Bühnenshow „Worum es

wirklich geht“ gibt sie tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch ordentlich

unkorrekte Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen.



Der Kabarettist Heinrich Del Core nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise durch den Alltag – absolut

skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Im Handgepäck hat der Italo-Schwabe herrlich komische

Geschichten, unzählige Lacher und eine Menge Humor.



Lisa Fitz präsentiert ihr Programm „Dauerbrenner – Das große Jubiläumsprogramm“. Mit

unerschöpflicher Energie und einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges hat Lisa Fitz immer noch

großen Spaß am Kabarett und an der Musik.



GOGOL & MÄX heißen Besucher mit ihrem Programm „Concerto Humoroso“ in ihrer herrlich grotesken

und umwerfend komischen Welt der meisterlichen Konzertakrobaten willkommen. Was diese frohen

Botschafter instrumentaler Komik auf den Theaterbühnen Europas präsentieren, ist einzigartig, furios,

grandios – schlichtweg atemberaubend.



Heißmann & Rassau präsentieren sich erneut als begnadete Verwandlungskünstler, die sich in

unglaubliche Anekdoten, spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer stürzen – vor, hinter, über

und manchmal auch unter der Bühne: verrückte Rollen mit irrwitzigen Charakteren. Ihr Programm

„Wenn der Vorhang zwei Mal fällt!“ ist eine furiose Zwei-Mann-Show über die Bretter, die nicht nur für

Volker Heißmann & Martin Rassau die Welt bedeuten.



Luise Kinseher beschäftigt sich in ihrem Programm „Mamma Mia Bavaria“ mit einer Frage von globalem

Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das

für die Welt? Bayern passt gerade mal auf einen moosgrünen Bierdeckel, der bei Google Earth schon

mit drei Klicks im tiefen Einheitsblau des Planeten verschwindet.



Die Veranstaltungen finden überwiegend im Max-Littmann-Saal und im Kurtheater statt.

Ausführliche Informationen und alle Termine sind unter www.badkissingen.de/kissingerkabarettherbst

zu finden. (BSZ)