Sie sind nicht nur die größten Wasserfälle Europas, sondern auch ein natürliches Heilmittel bei Allergien und Asthma. Das bestätigten Studien der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU) vor über zehn Jahren. Zweijährige Studien zu COPD werden im Sommer 2025 präsentiert.

Mit ihren drei Stufen und insgesamt 380 Meter Fallhöhe sind sie die größten Wasserfälle Europas und unter den fünfthöchsten der Welt: die Krimmler Wasserfälle inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Der allgegenwärtige Sprühnebel am Fuße der Krimmler Wasserfälle ist nicht nur erfrischend und belebend für die Haut und alle anderen Sinnesorgane. Für alle, die mit Atemwegserkrankungen oder Allergien zu kämpfen haben, hat er auch eine handfeste gesundheitliche Komponente. In mehreren klinischen Studien gelang es der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg, die heilsame Wirkung bei Allergien und Asthma wissenschaftlich nachzuweisen. Seit 2015 sind die Krimmler Wasserfälle ein vom Land Salzburg offiziell anerkanntes natürliches Heilvorkommen. Die Therapieangebote von Hohe Tauern Health starten jedes Jahr Mitte Mai. Im Sommer 2025 werden die Ergebnisse der zweijährigen Studie der PMU zur Wasserfall-Therapie bei COPD veröffentlicht.

Wie kann ein Wasserfall heilen?

An der untersten Fallstufe der Krimmler Wasserfälle stürzen die Wassermassen über 140 Meter ins Tal. Durch den gewaltigen Aufprall am Fels werden die Wassermoleküle in winzige negativ geladene Aerosole zerstäubt. Wer sich rund um das Tosbecken aufhält, spürt den feinen Sprühnebel sofort auf der Haut. Wenn dieser bewusst und tief eingeatmet wird, gelangen die Aerosole bis weit in die letzten Verästelungen der Lunge. Das alles tut Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien besonders gut. Die Aerosole reinigen die Atemwege, reduzieren Entzündungen und stimulieren das Immunsystem. Die positiven Effekte halten nach einer dreiwöchigen Aerosol-Inhalations-Therapie an den Krimmler Wasserfällen nachweislich bis zu vier Monate an. Schon während des Aufenthalts wird die Effektivität der Therapie mit Hilfe von Lungenfunktions- und Atemgasanalysen überprüft.

Ein ganzes Therapiekonzept

In Krimml belässt man es allerdings nicht bei den Inhalationstherapien am Wasserfall für Allergiker und Asthmatiker. Gemeinsam mit der Paracelsus Medizinischen Universität entwickelte Hohe Tauern Health ein umfangreiches Therapiekonzept, das persönliche und kompetente Beratung durch Fachleute aus Physiotherapie, Medizin, Wissenschaft und Diätologie miteinschließt. Es gibt eine Atemschule, ein Asthma-Verhaltenstraining, Workshops zu Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und Darmgesundheit. Gezielte Bewegungs- und Entspannungs-Einheiten fördern das seelische Gleichgewicht und die Belastbarkeit. Im Rahmen des Krimmler Aktivprogramms werden Yoga, leichte Sporteinheiten oder etwa eine Klangschalentherapie angeboten.

Schlafen ohne Feinstaub und Allergene

Sieben allergikerfreundliche Partnerbetriebe in Krimml tragen mit gezielten Maßnahmen zur Feinstaub- und Allergenreduktion maßgeblich zum Erfolg jeder Wasserfall-Therapie bei. Ihre allergikerfreundlichen Zimmer erfüllen die derzeit strengsten geltenden Richtlinien in Europa in punkto Innenraumqualität. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität bestätigt alle zwei Jahre mit einem Zertifikat, dass die Konzentrationen der häufigsten Innenraumallergene weit unter den allergieauslösenden Schwellenwerten liegen.

Meditieren am Wasserfall

Bei vielen Menschen stellt sich die Entspannung automatisch ein, wenn sie Wasser rauschen hören. Die Krimmler Wasserfälle sind für alle Besucher aber auch optisch ein berauschendes Erlebnis. Im Sommer stürzen jede Sekunde fünf bis sechs Kubikmeter Wasser zu Tal. Angesichts des beeindruckenden Naturspektakels hier und am Wasserfallweg, der sich über Serpentinen neben dem Wasserfall den Berg hinaufzieht, wird alles ringsum winzig klein. Wer Wasser in allen seinen Formen liebt, wird auch von den WasserWelten Krimml begeistert sein. Mit der Neueröffnung (20. Mai 25) präsentiert sich das innovative Erlebniszentrum auf 8200 Quadratmeter neu und mit allen Wassern gewaschen. Spielen, lernen, staunen ist das Motto im Außenbereich, im Aqua Szenarium und auf der Panoramaterrasse mit Blick auf die Wasserfälle. (BSZ)