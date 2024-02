Homeoffice auf der Insel

Die Isola Albarella bietet in der Vor- und Nachsaison Sonderpreise für „Digital-Nomaden“

Aus dem Home Office heraus zu arbeiten, ist die perfekte Errungenschaft aus der Zeit der Corona Pandemie. Bequem die Telearbeit von zu Hause aus zu erledigen, kommt dem Ideal der Work-Life-Balance perfekt entgegen. „Waist up dressing“ bei der morgendliche Videokonferenz ist bei vielen schon Programm. Aber wirklich cool ist doch was anderes. Statt obenrum geschniegelt mit Sakko und Krawatte und untenrum die Schlafanzughose ist es doch wohl um einiges lässiger, untenrum die Badehose. Und dazu muss man nicht auf eine exotische Insel fliegen, sondern richtet sich sein eigenes Inselbüro auf Albarella in der Vor- und/oder Nachsaison ein.

In der Zeit vom 23. März bis 17. Mai und vom 7. September bis 26.Oktober lässt sich ein schönes Reihenhaus für bis zu 4 Personen (mit 2 Schlafzimmern) zum Beispiel für 14 Tage schon für 1400 Euro buchen. Mit anderen Worten: Bei Vollbelegung von 4 Telearbeitern ist jeder schon mit täglich Euro 25,00 dabei.

Ein schöner Strandspaziergang oder eine Jogging-Tour durch den Pinienwald blasen den Kopf frei für die tägliche Arbeit. Und garantiert wirkt das bewährte Hausmittel, einfach einmal den heimischen Arbeitsplatz zu wechseln, um die eigene Kreativität zu fördern, auf der Insel Albarella besonders gut.

Selbst Drucker, Scanner, Kaffee-Ecke und Konferenzräume können auf der Insel genutzt werden. Auch ein Post- und Paketdienst steht bei Bedarf zur Verfügung. Zudem wird die komplette Reinigung der Unterkunft alle drei Tage durchgeführt.

Die einzige europäische Privatinsel Albarella liegt rund 80 Kilometer südlich von Venedig und ist in gut sechs Stunden zum Beispiel von München über die Brennerautobahn, Verona und Padua zu erreichen. Sie liegt im UNESCO-Biosphärenreservat Po-Delta im Golf von Venedig. Die Infrastruktur mit Ferienhäusern, Hotels, kilometerlangen Stränden und einem unendlichen Sportangebot ist zudem in ihrer Art wohl weltweit einmalig.

Welcome to New Work – auf der Isola Albarella. (BSZ)