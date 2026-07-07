Ideal für Aktivurlauber und Erholungssuchende

Am 17. Dezember 2025 eröffnete das neue 4-Sterne-Superior Hotelresort Carpe Solem Kaprun by Alps Resorts (www.alps-resorts.com) seine Türen. Nach der umfassenden Bestandssanierung des ehemaligen Hotels „Toni“ durch die Carpe Solem Projektentwicklung ist in Kaprun ein Hotelbetrieb entstanden, der mit einer Kombination aus moderner und traditioneller Bauweise, einer hochwertigen Ausstattung und einem klaren Ganzjahresfokus überzeugt. Das Management des Hotels hat Alps Resorts übernommen – eine der größten Hotelketten Österreichs – und erweitert damit sein Portfolio um ein weiteres Premium-Hotel im Salzburger Land.

Alps Resorts betreibt über 45 Hotels und Ferienresorts in den österreichischen Alpen und ist damit eine der führenden österreichischen Hotelketten. Das Angebot reicht von klassischen Hotelzimmern über gemütliche Apartments und teilweise direkt an der Skipiste gelegene Ferienhäuser bis hin zu Premium-Chalets mit privatem Wellnessbereich.

Im Hinblick auf eine klimaneutralere und nachhaltigere Planung hat sich Carpe Solem bei diesem Projekt für eine Bestandssanierung statt eines Neubaus entschieden. Dabei wurde großer Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern sowie auf die Hochwertig- und Langlebigkeit der verwendeten Materialien gelegt, um ein wirtschaftlich optimiertes Gesamtkonzept im bestmöglichen Einklang mit der Natur zu schaffen.

Das Carpe Solem Kaprun bietet mit seinen Zimmern, Suiten und Apartments sowie seinen beiden Wellnessbereichen ein Designerlebnis, das hochwertig, traditionell und modern zugleich ist und einen komfortablen Rückzugsort bildet. Die Bauweise des Hauses verbindet ästhetische Architektur mit zeitlosem Design und fügt sich harmonisch in die umliegende Natur ein. Offene Wohnräume zur flexiblen Nutzung, großzügige Glasflächen mit Blick auf die umliegende Bergwelt sowie warme Töne, natürliche Farben, Holzoberflächen und ausgewählte Naturmaterialien prägen den Charakter des Hauses. Sie schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, die alpine Gemütlichkeit mit modernem Interieur vereint.

Im Hotel können Gäste zwischen klassischen Hotelzimmern, Juniorsuiten und Apartments wählen. Diese Vielfalt ermöglicht es, flexibel zu entscheiden, ob man den Verwöhn-Service des Hotels nutzen oder den Tag individuell und selbst versorgt gestalten möchte. Apartmentgäste müssen aber nicht auf die Annehmlichkeiten eines Hotels verzichten. Denn die Wellnessbereiche des Hauses stehen den Apartmentgästen ebenfalls zur Verfügung und das Hotelrestaurant können sie auf Wunsch ebenfalls nutzen – das Frühstücksbuffet optional dazubuchen und/oder abends à la carte essen.

Die 108 Wohneinheiten, aufgeteilt in 59 Doppelzimmer und Juniorsuiten sowie 49 Apartments, folgen einer klaren Raumlogik: viel natürliches Licht, hochwertige Materialien und eine Gestaltung, die Aufenthaltsqualität spürbar macht.

Die Doppelzimmer überzeugen durch einen modernen Stil, hochwertige Materialien, komfortable Betten und ein großes, bodentiefes Fenster, durch das man vom gesamten Zimmer aus den Blick auf die Umgebung genießen kann. Die meisten Zimmer verfügen zudem über einen Balkon. Sie sind in unterschiedlichen Größen zwischen 18 und 30 Quadratmeter buchbar und mit einer gemütlichen Liegekoje ausgestattet. Die Doppelzimmer bieten Platz für bis zu zwei Erwachsene sowie zwei Kinder und bieten die Wahl zwischen einem Zimmer mit offenem Bad oder einem Zimmer mit teilweise offenem Bad. Die offene Gestaltung lässt den Raum großzügig wirken.

Die Juniorsuiten sind so stilvoll und geräumig. Auf 50 bis 63 Quadratmetern finden bis zu sechs Personen Platz. Holz, elegante florale Tapeten, hochwertige Stoffe und große Glasflächen machen sie zu einem besonderen Wohlfühlort. Zu den Highlights gehören der Blick vom Waschbecken im offenen Bad in die umliegende Natur und die freistehende Badewanne. Ein weiterer Glanzpunkt ist die private Sauna, die nach einem sportlichen Tag in den Bergen für perfekte Entspannung sorgt.

Die größten Unterkünfte im Carpe Solem Kaprun sind die Apartments. Sie sind zwi-schen 25 und 69 Quadratmeter groß und bieten Platz für bis zu acht Personen. Ein Balkon oder eine Terrasse sowie eine voll ausgestattete Küche gehören zur hochwertigen Ausstattung. Einige sind sogar mit einer privaten Sauna ausgestattet.

Im Carpe Solem Kaprun stehen zwei getrennte Wellnessbereiche für unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung: spielerisch und familienfreundlich im Haupthaus sowie ruhig und exklusiv auf der Dachterrasse. Während die Family & Kids Wasserwelt Raum für gemeinsamen Spaß und Erholung bietet, schafft der Adults-Only-Bereich auf dem Dach ein Rückzugsrefugium für entspannte Stunden mit beeindruckendem Bergpanorama. So gibt es zwei klar definierte Wohlfühlwelten, die jedem Gast das passende Urlaubserlebnis ermöglichen.

Ein besonderer Höhepunkt des Premiumangebots ist der Rooftop-Pool- & Spabereich im Dachgeschoss - ein Refugium nur für Erwachsene mit atemberaubender Aussicht. Der beheizte Sky-Infinity-Pool bietet einen direkten Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Kitzsteinhorns und schafft ein einzigartiges Panoramaerlebnis. Zum Spa-Areal gehören außerdem eine Saunalandschaft mit finnischer Sauna und Bio-Panoramasauna, ein Ruhebereich mit Snack- und Teebar sowie eine exklusive Dachterrasse zum Entspannen und Auftanken.

Die Family & Kids Wasserwelt mit Dschungelflair befindet sich im Haupthaus des Hotelresorts und bietet Spiel, Spaß und Erholung für Gäste jeden Alters. Neben einem beheizten Indoorpool erwartet die kleinen Gäste ein Kinderbecken mit Wasserrutsche und unterhaltsamen Wasserspielen. Ergänzt wird das Angebot durch einen komfortablen Ruhebereich. Im Untergeschoss des Hauses steht zudem ein eigener Wohlfühlbereich für Erwachsene zur Verfügung, der mit einer Textilsauna, einer Infrarotkabine, einem Dampfbad und weiteren Ruhebereichen ausgestattet ist. Ein Manko ist das für ein 4-Sterne-Superior-Haus recht überschaubare Angebot an Anwendungen und Massagen. Das passt irgendwie nicht zum Anspruch eines Premium-Hotels. Hier sollte schleunigst Abhilfe geschaffen werden.

Sehr gute Küche

Für die Kinder wartet im Hotel ein großzügiges Spielzimmer darauf, entdeckt zu werden. Es verfügt über einen Kletterbereich, Brettspiele, eine Leseecke mit Büchern und verschiedene Spielgeräte. Im Jugendzimmer gibt es eine E-Gaming Wall (iWall).

Erwachsene können den modern ausgestatteten, aber leider fensterlosen Fitnessraum im Untergeschoss nutzen. Die Betreiber sollten eventuell überlegen, den Fitnessraum in die oberen Etagen zu verlegen, um so den Nutzern, während sie sich abstrampeln, einen Panoramablick auf die grandiose Berglandschaft zu ermöglichen. Dann macht das Auspowern doch auch gleich viel mehr Spaß.

Ein wesentlicher Bestandteil des Hauses ist das Restaurant und die Bar, die nach dem Gastrokonzept des Betreibers Alps Kitchen geführt werden. Hier wird, sehr gute alpine Küche mit mediterranen Einflüssen und stilvollem Ambiente verbunden. Eine Sonnenterrasse mit Blick aufs Kitzsteinhorn sowie ein großzügiger Speisesaal mit Bereichen, die sowohl geselliges als auch ruhiges Genießen ermöglichen, laden zum Verweilen ein.

Auch externe Gäste aus der Region sowie Einheimische können sich im Alps Kitchen Kaprun kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Auf 786 Metern Höhe, direkt an der Kapruner Ache gelegen, fügt sich das Hotel mit seiner Kombination aus moderner und traditioneller Bauweise harmonisch in die Um-gebung ein. Die Region Zell am See-Kaprun zählt zu den vielfältigsten alpinen Ganzjahresdestinationen Österreichs. Der Gletscher am Kitzsteinhorn, der Zeller See und die umliegende Bergwelt schaffen eine Landschaft, die Aktivurlauber und Erholungssuchende gleichermaßen begeistert.

Im Winter profitieren Gäste von der unmittelbaren Nähe zu den Skigebieten Kitzstein-horn, Maiskogel und Schmittenhöhe, die gemeinsam 138 Pistenkilometer bieten. Be-sonders das Kitzsteinhorn garantiert Schneesicherheit von Ende Oktober bis Mai und beeindruckt mit der Aussichtsplattform „Top of Salzburg“ auf 3029 Metern Seehöhe. Und im Sommer eröffnet die Region ein breites Spektrum an Erlebnissen: Gipfeltouren, Panoramawanderungen, Mountainbiken und Wassersport am Zeller See.

Der alpine Urlaub hat sich spürbar verändert. Heute stehen Individualität, Flexibilität und die Natur im Mittelpunkt. Gäste wünschen sich in aller Regel Freiraum statt fester Vorgaben und Angebote. Genau hier setzt Alps Resorts an. Mit einem vielfältigen Portfolio sowie einer klaren Philosophie: „May Way of Holiday – mehr ich, weniger Muss“. (Friedrich H. Hettler)

