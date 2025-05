Ideal für Familien und Naturgenießer

Das Pillerseetal in den Kitzbüheler Alpen ist ein echter Geheimtipp für umweltbewusste Aktivurlauber. Ob Wandern, Radfahren oder ein erfrischender Sprung in den See – die Region überzeugt nicht nur durch ihre landschaftliche Vielfalt, sondern auch durch ein durchdachtes Mobilitäts- und Gästekartenangebot, welches Nachhaltigkeit, Komfort und Familienfreundlichkeit gekonnt verbindet.

Urlaub ohne Auto – stressfrei und umweltschonend

Schon die Anreise gestaltet sich bequem und klimafreundlich: Gäste, die mit dem Zug ins Pillerseetal kommen, haben die Wahl zwischen drei Bahnhöfen – Fieberbrunn, Pfaffenschwendt und Hochfilzen. Ein kostenloser Shuttleservice bringt sie direkt zur Unterkunft und retour. Vor Ort nutzen Urlauber mit ihrer Gästekarte sämtliche Regio-Busse in der Region sowie Nahverkehrszüge (S-Bahn und REX) im Bereich der Kitzbüheler Alpen kostenlos.

Auch am Abend bleibt das Auto stehen

Von 19. Juni bis 6. September verkehrt montags bis samstags ein zusätzlicher Abendshuttle im PillerseeTal. Dieser Service ermöglicht es Gästen, Veranstaltungen und Abendaktivitäten bequem und sicher zu erreichen – ganz ohne eigenes Auto. Der Abendshuttle ist in der Gästekarte des Pillerseetales inkludiert und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in der Region. Ein weiteres Plus: Alle eingesetzten Busse fahren mit HVO100, einem vollständig erneuerbaren Kraftstoff, der nahezu CO₂-neutral ist – ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimafreundlichen Urlaubsregion.

Green Events und gelebte Nachhaltigkeit

Ausgewählte Veranstaltungen im Pillerseetal werden nach den Kriterien für „Green Events Tirol“ organisiert. Künftig wird im Bereich der nachhaltigen Eventumsetzung ein klarer Schwerpunkt gesetzt – vom ressourcenschonenden Einsatz technischer Infrastruktur bis hin zur Einbindung lokaler Partner. Damit verpflichtet sich der Tourismusverband zur Einhaltung ökologischer Standards – von regionaler Kulinarik über energieeffiziente Technik bis hin zur umweltfreundlichen Anreise. Ziel ist eine umwelt- und sozialverträgliche Veranstaltungskultur, die nachhaltige Erlebnisse für Gäste und Einheimische schafft.

Erlebnisvielfalt mit der Pillerseetal Card

Mit der Pillerseetal Card erhalten Urlauber Zugang zu den beliebtesten Attraktionen der Region. Inklusive sind die Bergerlebniswelten der drei Bergbahnen im Tal: Auf der Steinplatte Waidring begeistert der Triassic Park mit Sauriern und Wasserspielen, die Fieberbrunner Bergbahnen führen in Timoks Wilde Welt mit Coasterbahn und Waldseilgarten, und bei der Bergbahn Pillersee – Buchensteinwand wartet das beeindruckende Jakobskreuz, das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt. Weitere Highlights: der Erlebnispark Familienland mit Achterbahn, die Badeseen der Region und das interaktive Abenteuer „Das Geheimnis des Steinbergkönigs“. Von Juli bis September ist zudem das betreute Familien- und Kinderprogramm kostenlos nutzbar.

Preise 2025 für Gäste mit Gästekarte

6-Tages-Karte: € 93,- (Erwachsene) | € 48,- (Kinder)

4-Tages-Karte: € 80,- (Erwachsene) | € 41,- (Kinder)

3-Tages-Karte (ab 6. September): € 72,- (Erwachsene) | kostenlos für Kinder

ab Jahrgang 2021 und jünger

Familiensommer mit Mehrwert

Drei idyllische Badeseen, bestens ausgebaute Rad- und Wanderwege sowie zahlreiche Naturerlebnisse machen das Pillerseetal zum idealen Sommerziel für Familien. Dank des umfassenden Mobilitätsangebots, der nachhaltig orientierten Infrastruktur und der attraktiven Vorteilskarte steht einem erlebnisreichen und zugleich nachhaltigen Urlaub nichts im Wege. Zusätzlich sorgen wöchentliche Abendveranstaltungen wie die Spiele- und Erlebnisnacht in Waidring (montags, 7. Juli bis 25. August), die Bummelnacht in Fieberbrunn (dienstags, 8. Juli bis 26. August), das stimmungsvolle Seeleuchten in St. Ulrich am Pillersee (mittwochs, 04. Juni bis 10. September) sowie der Lange Freitag bei den Bergbahnen Fieberbrunn (freitags, 11. Juli bis 29. August) für besondere Urlaubsmomente. Auch auf der Steinplatte in Waidring erwartet Familien im Sommer ein buntes Programm: Im Triassic Park finden Sommerpartys am 20. Juli, 10. August und 31. August 2025 statt, außerdem gibt es im Juli und August täglich Kinderanimation (außer samstags). Neu ist das Aktivprogramm „Fit mit Aussicht“, das immer montags und mittwochs im Juli und August sportliche Bewegung mit traumhaftem Panorama verbindet.



Das Pillerseetal liegt im nordöstlichen Tirol, an der Grenze zu Salzburg und Bayern, und besteht aus den fünf charmanten Orten Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Waidring. Rund 11.000 Einwohner leben in der Region, die für ihre herzliche Gastfreundschaft, traditionsreiche Kultur und landschaftliche Vielfalt bekannt ist. Mit über 12.000 Gästebetten, modernen Freizeiteinrichtungen, gut ausgebautem öffentlichen Verkehr und hochwertigen Beherbergungsbetrieben bietet das Pillerseetal ideale Bedingungen für nachhaltigen Aktivurlaub – sowohl im Sommer als auch im Winter. Eingebettet zwischen den Kitzbüheler Alpen, den Loferer Steinbergen und der Steinplatte begeistert die Region mit einem breiten Angebot für Familien, Naturgenießer und Sportbegeisterte gleichermaßen. (BSZ)