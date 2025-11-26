Idyllisch und romantisch

Der beleuchtete Chinesische Turm im Englischen Garten ist die ideale Kulisse für den Weihnachtsmarkt mit seinen Standln aus Holz, der Eisstock- und Kindereisenbahn.

Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm ist noch ein kleiner Geheimtipp, denn er ist nicht so überlaufen und urgemütlich. Hier kann man ganz entspannt die Adventszeit genießen und sich auf Weihnachten einstimmen.

In den Holzhütten, die den Chinesischen Turm umringen, bieten Künstler und Handwerker außergewöhnliche Produkte für Weihnachten an. Es werden nur regionale Produkte, handwerklicher Herstellung und selbstverständlich aus natürlichen Materialien angeboten.

Die Highlights dieses Münchner Weihnachtsmarkts sind die Eisstockbahn, das historische Karussell und die Kindereisenbahn. Daneben gibt es unter anderem noch Kutschfahrten und Live-Musik.

Für die lukullische Seite ist auch gesorgt, es gibt Glühwein, Punsch, Kakao und Engelstrunk und natürlich Bratwurst, Steak, Ochsensemmel, Pommes frites sowie Ochsenburger. Heiße Maroni, gebrannte Mandeln und Schmalznudeln fehlen ebenfalls nicht. Für die süße Seite gibt es selbstverständlich auch eine Weihnachtsbäckerei, Waffelbäckerei und Creperie.

Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm ist ein Muss und auch etwas Besonderes für Liebhaber der Münchner Christkindlmärkte. (Gabi Dräger)

www.weihnachtsmarkt-chinaturm.de