Im Hausboot auf dem Tagliamento

Übernachten auf einem Hausboot? Rund drei Kilometer entfernt von der Mündung des Flusses Tagliamento in die Adria beim beliebten Badeort Lignano Sabbiadoro befindet sich das erste Hausboot-Resort Italiens. Die Urlaubsanlage Marina Azzurra Resort liegt eingebettet in einer grünen Flussschleife und ist ein neues (2019) sowie innovatives Projekt der Europa Tourist Group (www.etgroup.info).

Das Marina Azzurra besteht aus fest verankerten Hausbooten – je nach Präferenz können sich die Gäste für ein Hausboot auf dem Fluss oder sanftes Treiben in der Lagune beziehungsweise Hausbootfeeling auf dem Trockenen entscheiden –, inspiriert vom Konzept der niederländischen und kanadischen schwimmenden Dörfer, das den Gästen ein einzigartiges Urlaubserlebnis bietet, ohne auf den Komfort von einem modernen Resort zu verzichten.

Die Struktur der schwimmenden Häuser mit bis zu sechs Schlafplätzen entspricht den „Casoni“, den charakteristischen Fischerhütten der Lagune der Oberen Adria mit schrägen riedgedeckten Dächern. Die Hausboote verfügen über eine Gesamtfläche von 65 Quadratmetern – auf zwei Ebenen. Das Hauptdeck besteht aus einem Eingangsbereich, einer Terrasse, einen Wohnbereich mit Doppelschlafcouch, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und separater Garderobe sowie einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, einem geräumigen Badezimmer und einem Abstellraum.

Eine schmale Innentreppe führt zum Oberdeck, wo den Gast der Wohn-/Essbereich sowie die Kochnische mit Elektroherd – Glaskeramikkochfeld –, Mikrowelle und dem Kochgeschirr erwarten. Von hier aus gelangt man dann auch auf die rund zwölf Quadratmeter große Terrasse mit riesigem Sonnenschirm, die ideale Location, um im Freien zu essen, sich zu sonnen oder den Sonnenuntergang zu genießen. Die Hausboote sind mit Made in Italy Holz eingerichtet und verfügen über moderne Technologie – Klimaanlage und SAT TV.

Das Marina Azzurra Resort besteht aus 29 Hausbooten im Hafenbecken und 59 entlang des Flussufers des Tagliamento. Darüber hinaus gibt es noch 75 Hausboote an Land. Neben den Hausbooten verfügt das Resort noch über ein Clubhouse, die „Emerald River“. Im 40 x 10 Meter großen dreistöckigen Personenschiff findet in den beiden unteren Decks das reichhaltige Frühstücksbuffet und das Abendessen, ebenfalls in Buffetform, statt. Außerdem gibt es die Möglichkeit den Take Away Service zu wählen, um die angebotenen Speisen direkt im eigenen Hausboot zu essen.

Auf dem Oberdeck der Emerald River befindet sich eine Lounge Bar. Hier kann man am Abend noch die letzten Sonnenstrahlen genießen und spät Abends bei einem Drink die Sterne bewundern.

Jeden Mittwoch um 11 Uhr Vormittags lichtet die Emerald River den Anker und bricht zu einem etwa zweieinhalbstündigen Ausflug auf dem Tagliamento auf. Die Fahrt geht flussaufwärts bis Pertegada und zurück bis an die Mündung des Tagliamento in die Adria. Während der Schifffahrt wird gegen Mittag ein Pastagericht mit Meeresfrüchten serviert.

Der Tagliamento ist jedoch nicht die einzige Wasserfläche der Anlage. Die Poollandschaft besteht aus einem Pool für Erwachsene, einem für Kinder und einem Wellnessbereich. Hier kann man sich im sprudelnden Wasser entspannen und den Nacken von den Wasserfontänen massieren lassen. Natürlich gibt es an der tollen Poollandschaft auch Liegen und Sonnenschirme.

Eine Bocciabahn, ein Tennis- und multifunktionaler Synthetikplatz für Fuß-, Volley- und Basketball, bieten das ideale Unterhaltungsprogramm für Teenager. Für die jüngeren Gäste sorgt ein schattiger Spielplatz mit Sand und thematischen Spielgeräten für Abwechslung und Vergnügen.

Abenteurlustigen Gästen des Resorts stehen Elektroboote zur Verfügung, mit denen man die Umgebung und die Lagune erkunden kann.

Wer ein entspanntes und ein doch etwas anderes Urlaubsfeeling sucht, ist auf einem Hausboot des Marina Azzurra Resort absolut am richten Platz. Ein toller Urlaub ist garantiert.

Sonne macht glücklich. Also nichts wie weg und dem grauen Alltag entfliehen. Denn strahlt die Sonne, durchflutet das Glückshormon Serotonin den Körper. In Bibione an der Adria scheint sie mit mehr als 3100 Stunden pro Jahr doppelt so häufig wie in München und das oft schon viel früher. Grund genug etwas Sonne zu tanken. Ganz egal ob mit oder ohne Familie. Meeresrauschen, mediterrane Leichtigkeit und viel Privatsphäre inklusive. Als ideale Basis, um die malerische Kulturlandschaft zwischen Triest und Venedig zu erkunden, bietet sich das Lino delle Fate Eco Village Resort in Bibione an, ebenfalls eine Ferienanlage der Europa Tourist Group.

Das Lino delle Fate ist das erste nachhaltige Feriendomizil der Region zwischen Bibione und dem benachbarten Lignano Sabbiadoro. Ideal für Gäste, die eine Auszeit im Einklang mit der Natur erleben möchten. Das Resort öffnet von Anfang April bis Ende Oktober. Rund 500 Meter vom renaturierten Strand Bibiones entfernt, erstreckt sich die 250 000 Quadratmeter große Anlage mit 290 Lärchenholz-Bungalows sowie 26 Zimmern und Suiten in den oberen Stockwerken des Hotelgebäudes. Im Erdgeschoss sind neben der Rezeption auch die Hotelbar und ein Buffet-Restaurant untergebracht.

Das autofreie Feriendorf überzeugt mit einem innovativen Nachhaltigkeitskonzept mit eigener, ökologischer Landwirtschaft sowie Biodiversitätspark. Gebaut wurde mit heimischen Materialien wie Lärchenholz. Als Energiequellen dienen vor allem erneuerbare Ressourcen. So versorgt die Geothermie eines artesischen Brunnens in 600 Meter Tiefe die Klimaanlagen der Unterkünfte und die Poollandschaft mit Strom und Wärme. Artesische Brunnen liegen unterhalb des Grundwasserspiegels, wodurch das Wasser von selbst austritt. Die Bodenbewässerung erfolgt mit gesammeltem Regenwasser von den Dächern der Bungalows.

Zum Lino delle Fate Eco Village Resort gehört ein Biodiversitätspark, in dem die Natur möglichst intakt erhalten bleibt, ohne größere Einwirkung des Menschen. Dort leben über 50 Vogelarten, eine Vielzahl an Reptilien und Säugetieren – beispielsweise Smaragdeidechsen, Hasen und Marder. Besucher können im Rahmen geführter Touren bis zu 40 heimische Pflanzen- und Baumarten bewundern. Dazu zählen Lärchen, Pinien und das namensgebende Federgras – auf Italienisch Lino delle Fate – aber auch eine Vielzahl an Orchideen. Dieser Park ist in seiner Form an der Adria einzigartig.

Gäste des Resorts haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Unterkunftstypen: Lärchenholz-Bungalows für bis zu sieben Personen, die sich über das gesamte Areal verteilen, sowie Zimmer und Suiten im Haupthaus. Alle Bungalows, Zimmer und Suiten verfügen über WiFi, Klimaanlage, Safe sowie Flachbildfernseher und sind mit italienischen Möbeln ausgestattet.

Die Bungalows unterteilen sich in die Kategorien Pino Nero und Leccio. Das Pino Nero verfügt über zwei Zimmer in den Farben der lokalen Flora sowie ein Bad mit Dusche. Das Schlafzimmer hat neben einem Doppel- ein zusätzliches Einzelbett. In der Wohnküche befindet sich eine Doppelschlafcouch, sodass die Unterkunft ideal ist für bis zu fünf Personen. Zu jedem Bungalow gehört eine 17 Quadratmeter große Außenterrasse, mit Blick auf die mediterrane Vegetation.

In den Leccio Bungalows gibt es ein zusätzliches Schlafzimmer, in dem zwei weitere Einzelbetten stehen. Die Veranda ist mit 20 Quadratmetern ebenfalls etwas größer als die des Pino Nero.

Kulinarisch hat das Resort ebenfalls einiges zu bieten. Mediterrane Gerichte, italienische Klassiker und insbesondere viel frischer Fisch, das kennzeichnet die hervorragende Küche des Lino delle Fate. Zahlreiche der verwendeten Produkte stammen aus der eigenen Landwirtschaft, andere von lokalen Produzenten, Fisch und Meeresfrüchte vorzugsweise aus der Adria. Bei allen Mahlzeiten haben die Gäste dank des To-Go-Service die Möglichkeit, diese in ihrem Bungalow zu genießen.

Neben dem Hauptgebäude befindet sich eine Poollandschaft mit drei Becken, inklusive Kinderpool und großem Whirlpool. Naturstein aus der Region dient als Bodenbelag der bis zu 35 Grad warmen Pools, die mit Geothermie beheizt sind. Sonnenschirme, Liegen und Outdoor-Himmelbetten bieten ausreichend Liegemöglichkeiten. Der hauseigene Strand des Resorts gehört zu den schönsten der Region. Er befindet sich am komplett renaturiertem Strandabschnitt Bibiones. Hier genießen Gäste unter anderem in Himmelbetten oder normalen Liegen mit Schirm einen hohen Komfort und das Wasser der Adria.

Fahrräder und E-Bikes können gegen Gebühr tages- oder wochenweise ausgeliehen werden. Sie sind das ideale Fortbewegungsmittel, um die Region zwischen Bibione und Lignano Sabbiadoro zu erkunden.

Für Familien mit Kindern ist das Lino delle Fate Eco Village Resort mit seinen Bungalows ein absoluter Traum. Hier können Mama, Papa sowie die Kinder ausgiebig relaxen und wieder neue Energie für den Alltag tanken. (Friedrich H. Hettler)

