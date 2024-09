Im Land der Burgen, Höhlen und Genüsse

Einen Urlaub mit der ganzen Familie zu verbringen ist einfach toll. Die Interessen aller Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen kann schon herausfordernd sein – nicht so in der Fränkischen Schweiz. Hier kann sich der Gast entspannt zurücklehnen, denn die beliebte Tourismusregion zwischen Bamberg, Nürnberg und Bayreuth hat individuelle Angebote ausgearbeitet, die Kinder, Teenager und Eltern gleichermaßen begeistern.

Als typisches Karstgebiet beherbergt die Fränkische Schweiz über 1000 Höhlen. Viele davon sind reich an Tropfsteinen, andere weisen einen großen Reichtum an fossilen Knochen auf. Öffentlich zugänglich sind die Sophien-, die Teufels- und die Binghöhle, die zum Teil auch Kinderführungen anbieten. Auf verschiedenen Fossilienklopfplätzen kann die ganze Familie dann mit Hammer und Schutzausrüstung Überreste aus der Jurazeit ausgraben.

Neben Ausflügen in die Unterwelt und in die Steinzeit können Besucherinnen und Besucher in der Fränkischen Schweiz auch das Mittelalter wieder aufleben lassen. Über 30 Burgen, Schlösser und Ruinen laden zu einzigartigen Wandertouren ein.

Für Actionfans

und Schwindelfreie

Bei einem umfangreichen Netz von etwa 58 Rund- und 14 Fernradtouren ist für jeden das Passende dabei – Radverleih- und Servicestationen inklusive. Für die ganz Kleinen ist der Radweg „Spielend radeln“ besonders interessant. Dieser insgesamt 17 Kilometer lange Radweg im Leinleitertal verbindet neun Spielplätze auf kurzen und einfachen Etappen miteinander.

Familien mit größeren Kindern können sich aber auch an eine der vielen ausgewiesenen Trekkingtouren heranwagen. Viele Fernradwege von 20 bis 80 Kilometern Länge sind genau das Richtige für aktive Familien, die sich bei einer Tagestour auspowern wollen.

Die Pottensteiner Sommerrodelbahn und die Familienachterbahn im Erlebnispark Schloss Thurn wurden schon ausgiebig getestet? Dann nichts wie ab in die steile Felswand oder den Hochseilgarten. Das erfordert nicht nur Mut und Power, sondern auch Konzentration. Mit einem Kletter-Schnupperkurs in der Tasche kann dann aber nichts mehr schief gehen. Keine Sorge: Die Hochseilgärten bieten außerdem für die ganz Kleinen Pfade in niedrigen Höhen an, sodass jeder auf seine Kosten kommt.

Wer nicht in der Luft, sondern im Wasser voll in seinem Element ist, der sollte sich eine Flussfahrt auf der Wiesent, dem „Fränkischen Wildwasser“ schlechthin, nicht entgehen lassen. Auf rund 28 Kilometern Strecke kann man das schöne Wiesenttal vom Wasser aus erkunden. Die Verleihanbieter entlang des Flusses bieten 2er-Kajaks sowie 3er-Kanus zur Miete an.

Für kleine und

große Wasserratten

Außerdem findet man hier Vorschläge für die schönsten Routen und Touren. Von ruhigen Kurzstrecken bis hin zu spritzigen Tagestouren ist alles dabei. Bis in den September hinein können Eltern und ihre Kids außerdem eines der zahlreichen Frei- und Erlebnisbäder testen oder in der Familientherme in Obernsees gemeinsam entspannen.

Der Klassiker aus der Kindheit – Urlaub auf dem Bauernhof – ist so gefragt wie nie und wird natürlich auch in der „Fränkischen“ angeboten. Meist in kleinen Dörfern sind die rund 150 Bauernhöfe im schönen Frankenland gelegen, ideal um die Ruhe inmitten der Natur zu erleben. Kinder haben fernab von großen Hauptstraßen viel Platz zum Spielen und erleben Natur und Tiere hautnah. Selbstverständlich kann man dort auch übernachten und die ländliche Ruhe genießen – zumindest bis zum Kikeriki am Morgen. Im Wildpark Hundshaupten bei Egloffstein und im Wildgehege Hufeisen bei Pegnitz kann man außerdem Ziegen, Wildschweine und Co. in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. (BSZ)

(Infos: Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt, Telefon: 09191 861054 Email: info@fraenkische-schweiz.com, www.fraenkische-schweiz.com.)