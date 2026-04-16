Freizeit und Reise

In der Region Tux-Finkenberg locken zahlreiche Bikeerlebnisse. (Foto: TVB Tux-Finkenberg)

16.04.2026

In allen Höhenlagen hinaus in die Natur

In Tux-Finkenberg locken 350 Kilometer Wanderwege und 150 Kilometer Mountainbike-Strecken

Zwischen dem Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, den Tuxer Alpen und dem Hintertuxer Gletscher am Talschluss eröffnet Tux-Finkenberg eine der vielfältigsten Naturräume der Alpen: 350 Kilometer Wanderwege und 150 Kilometer (E-)Mountainbike-Routen durchziehen alle Höhenstufen zwischen 850 und 3250 Metern und lassen eintauchen in unberührte, berauschend schöne Landschaften.

Von lauschigen Buchenwäldern und Schluchten im Tal über malerische Almen, tosende Bergbäche und Wasserfälle, bis hinauf zu klaren Hochgebirgsseen und glänzenden Gletschern reicht die Palette. Wer sich geführten Themen-Wanderungen mit Naturpark-Guides anschließt, kann sogar noch mehr entdecken. Die Einkehr auf einer Alm- oder Berghütte hat man sich nach dem Naturerlebnis mehr als verdient. Kaiserschmarren, Knödel und Apfelstrudel schmecken unter der Höhensonne noch einmal so gut.

In Finkenberg, am Eingang ins Tuxertal, führt die Teufelsbrücke über die 70 Meter tief eingeschnittene Tuxbach-Klamm in das geschützte Naturjuwel Glocke. Der Weg durch den lichten Buchenwald erschließt immer neue botanische und geologische Besonderheiten. Soll es weiter hinein in das 15 Kilometer lange Tuxertal gehen, verkürzt der kostenlose Tux-Finkenberg-Shuttle die Wege. Bis ganz hinten am Talschluss bringen drei geöffnete Sommerbergbahnen Wanderbegeisterte hinauf in die beeindruckende Welt der Zwei- und Dreitausender. Sowohl am Berg als auch im Tal laden die TUX-Welten mit interaktiven Stationen, Abenteuerparcours, Wasserspielparks, Bergmurmelbahnen, Seil- und Klettergärten zu abwechslungsreichen Erlebnissen ein.

Mit den Bergbahnen rücken außerdem viele Ziele in den Tuxer Alpen rund um Penkenjoch, Egalm und Hintertuxer Gletscher in Reichweite. Der Familien-Erlebnisweg folgt dem Verlauf des Tuxbachs aufwärts bis zum prasselnden Schraubenwasserfall. Um seine ausgewaschenen Felsbrücken, -kessel und -höhlen liegt die beeindruckende Wasserwelt. Mit den Gletscherbahnen geht es hinauf zur Sommerbergalm mit Luis’ Gletscherfloh- und Kugelsafari und noch weiter zur Gefrorenen Wand mit der Panoramaterrasse, Luis’ Gletscherflohpark, dem Natur Eis Palast und der Spannagelhöhle auf der Sektion II Tuxer Fernerhaus.

Voll im Trend
sind Bike & Hike 

In den Sattel schwingt man sich in Tux-Finkenberg für 150 Kilometer Mountainbike-Routen. Das Höchste ist und bleibt für viele Mountainbiker das Tuxer Joch (2338 Meter) am Fuße des Hintertuxer Gletschers, egal ob es mit Muskelkraft oder mit Hilfe des Gletscherbus I bezwungen wird.

Mit der Zillertal Activcard im Rucksack sind die Bergbahnen auf dem Hintertuxer Gletscher (bis Sommerbergalm), dem Penken und der Eggalm inklusive. Das Mountainbike fährt kostenlos mit. Voll im Trend ist im Tuxertal (E-)Bike & Hike. Die ersten Höhenmeter werden mit dem Mountainbike angetreten, die letzten zu Fuß. So kann man sich über ein doppelt sportliches Naturerlebnis und einen traumhaften Gipfel-Rundblick freuen.

Besonders schöne Bike- & Hike-Routen führen zur Gamshütte, auf den Rastkogel, die Grübl- und die Hippoldspitze, aufs Tettensjoch, Kreuzjoch, Junsjoch und zum Junssee. E-Bike-Ladestationen gibt es überall im Tuxertal. (BSZ)
 

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