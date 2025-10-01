Freizeit und Reise

Pauls Ruh auf der Herreninsel im Herbst. (Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus)

01.10.2025

Inselglück für jede Jahreszeit

Herbst am Chiemsee: Herren- und Fraueninseln sind immer einen Besuch wert

Seit 22. September fahren die Ausflugsschiffe der Chiemsee-Schifffahrt im Winterfahrplan. So sind die beiden Chiemsee-Inseln auch in der kalten Jahreszeit täglich von den Orten Gstadt a.Chiemsee und Prien a.Chiemsee erreichbar. Bis 12. Oktober werden zusätzlich an den Wochenenden und Feiertagen alle Orte mit Schiffsanlegestellen rund um den See angefahren und die Taktung ist noch häufiger. Ab dem 13. Oktober wechselt der Fahrplan dann in einen Stundentakt.

Am bekanntesten ist Herrenchiemsee für das gleichnamige Schloss des bayerischen Märchenkönigs. Seit Juli 2025 zählt das sogenannte Neue Schloss Herrenchiemsee mit drei weiteren Schlössern König Ludwigs II. von Bayern zum UNESCO-Welterbe. Bis 24. Oktober kann das Schloss im Rahmen von Führungen zwischen 9 und 18 Uhr besichtigt werden. In den Wintermonaten finden die Führungen ebenfalls täglich von 10 bis 16:45 Uhr statt. Zu empfehlen ist auch ein Besuch des König Ludwig II. Museums, das sich ebenfalls im Neuen Schloss befindet.

Das sogenannte Alte Schloss, das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift, beherbergt heute ein Museum und Gemäldegalerien. Besucher erfahren hier mehr über die Kloster- und Stiftsgeschichte. Außerdem befasst sich die Dauerausstellung „Der Wille zu Freiheit und Demokratie – der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 1948“ mit den Vorbereitungen für unser Grundgesetz sowie aktuellen Themen zu Demokratie und Verfassung. Höhepunkte sind zudem der barocke Bibliothekssaal, der Kaiser- und Gartensaal sowie die Hofküche. Die Gemäldegalerie Julius Exter zeigt rund 100 Bilder und auch die Galerie „Maler am Chiemsee“ ist hier zu bewundern. Gleich nebenan ist zudem der Inseldom sowie die Filialkirche St. Maria zu sehen.

Ein Rundweg über die Aussichtspunkte Ottos und Pauls Ruh lädt auch im Herbst oder Winter zum ausgedehnten Spaziergang über die Herreninsel ein.

Kultur pur gibt es auch auf der Fraueninsel: Die Abtei Frauenwörth ist das wohl älteste Nonnenkloster Deutschlands, das 772 vom Bayernherzog Tassilo III. gegründet wurde. Eines der beliebtesten Fotomotive der Region ist der freistehende Campanile neben dem 1200 Jahre alten Marienmünster und der Karolingischen Torhalle. Diese diente früher als Zugang zum Kloster und ist das einzig erhaltene Klostergebäude aus der Gründungszeit. Neben dem Kloster befindet sich auf der Fraueninsel ein charmantes Fischerdorf mit kleinen Wegen, idyllischen Naturplätzen und einem einladenden Rundweg für jede Jahreszeit. (BSZ)

Alle Infos und Details für den nächsten Chiemsee-Aufenthalt sind unter www.chiemsee-alpenland.de/chiemsee erhältlich.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll das EU-Verbrennerverbot ab 2035 gekippt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!