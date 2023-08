Käsewettstreit mit Tradition

Wer macht den besten Almkäse im Alpenraum? Um das herauszufinden, treten in Galtür am 30. September 2023 bei der 29. Internationalen Almkäseolympiade über 100 Senner aus den Alpenregionen in den Wettstreit. Ihr Ziel: Die Fach- und Kinderjury von ihrem Käse zu überzeugen, den Tagessieg zu erringen und - sich auszutauschen. Kostproben für Besucher inklusive.

Senner leben zurückgezogen, versorgen im Bergsommer ihre Tiere auf der Alm und produzieren aus deren Milch Produkte wie Butter, Quark oder Käse. Viel Austausch mit anderen Sennern - Fehlanzeige. Eigentlich. Das ändert sich einmal im Jahr: Wenn Galtür am 30. September 2023 zur 29. Internationalen Almkäseolympiade ruft, kommen über 100 Senner aus Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz in Tirols erstem Luftkurort zusammen, um mit ihrem Käse um die begehrten Sennerharfen in Gold, Silber und Bronze zu kämpfen. Welche Kriterien für die strenge Fachjury mit „Käse-Experten” aus Industrie, Handel und Ausbildung neben Qualität, Konsistenz und Geschmack von besonderer Bedeutung sind? Nur Käselaibe, die aus frischer Alpenmilch auf einer registrierten und bewirtschafteten Alm hergestellt werden, sind für den Wettbewerb zugelassen. Wer zusätzlich auf den beliebten Dreikäsehoch-Preis hofft, muss mit seinem Käse den Geschmackstest einer blind verkostenden Kinderjury bestehen. Gäste können am Veranstaltungstag die präsentierten Käsespezialitäten verkosten und erwerben.

Die Internationale Almkäseolympiade findet bereits seit 1995 in Galtür statt und hat sich inzwischen fest im Terminkalender der Senner etabliert. Ziel der Gründer war es, den Sennern im Alpenraum eine einzigartige Plattform zu bieten, um sich auszutauschen, ihren Käse einem breiten Publikum zu präsentieren und neue Absatzmärkte zu erschließen. Diese Vision ist heute noch genauso aktuell wie damals. Die steigenden Verkaufszahlen regionaler Produkte und der Erfolg von inzwischen 28 Almkäseolympiaden, die jährlich zahlreiche Besucher anlocken, belegen eindrucksvoll, dass das Thema Regionalität mehr denn je im Trend liegt. Fixer Bestandteil jeder Almkäseolympiade: die “Genussregion Paznauer Almkäse”, deren Mitgliedsbetriebe und Almen, die die Landjugend Galtür seit einigen Jahren in diversen Anliegen rund um die Organisation unterstützen. (BSZ)