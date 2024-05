Kaniber neue Aufsichtsratsvorsitzende der BayTM

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Bayern Tourismus Marketing GmbH (BayTM) haben Bayerns Tourismusministerin Michaela Kaniber (CSU) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie übernimmt das Amt für die laufende Amtsperiode bis 2026 in Nachfolge von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). „Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und bedanke mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit der kollektiven Expertise und Erfahrung jedes einzelnen Mitglieds des Aufsichtsrats werden wir in den kommenden Jahren aktiv dazu beitragen, die BayTM erfolgreich weiterzuentwickeln und ihre Rolle im Bayerntourismus zu festigen“, so die Ministerin im Nachgang an die Wahl.

Die Ministerin stellte ihre Ziele für Bayerns Tourismuspolitik der kommenden Jahre heraus: „Wir wollen Bayerns Position als Tourismusland Nummer 1 in Deutschland weiter stärken. Dabei setzen wir ganz gezielt auf die Vielfalt und die Qualität der touristischen Angebote und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Wenn die Ampel in Berlin der Branche ständig neu Knüppel zwischen die Beine wirft, ist es umso wichtiger, dass wir in Bayern die Branche nach Kräften unterstützen und zukunftsfest aufstellen. Genau dafür steht auch unsere neue Initiative für die bayerische Kongresswirtschaft, die bereits im Juli an den Start gehen wird.“

Die BayTM ist die Tourismusorganisation der bayerischen Tourismus- und Freizeitbranche und repräsentiert die Vielfalt der Tourismus- und Freizeitbranche in Bayern. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die touristische Dachmarke Bayerns sowohl national als auch international durch Image-Marketing zu stärken und zu fördern. Die BayTM wird von sechs Hauptgesellschaftern getragen. Neben den regionalen Tourismusverbänden Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, Oberbayern und Ostbayern sind dies der DEHOGA Bayern sowie der Bayerische Heilbäderverband. Darüber hinaus sind noch 22 weitere Gesellschafter Eigentümer der BayTM. „Es ist gut zu wissen, dass ich mich bei der Gestaltung der Tourismuspolitik in Bayern auf den Rückhalt und die Unterstützung der BayTM, ihrer Gesellschafter und ihres Aufsichtsrats verlassen kann. Hier kommen Expertenwissen, Erfahrung und Leidenschaft zusammen, die für den Erfolg unerlässlich sind“, so Kaniber abschließend. (BSZ)