Kostenloser Nahverkehr für Urlauber

Dieser Pass steht für richtige Reisefreiheit: Dank des neuen MOBIL PASS ALLGÄU haben Urlauber im Oberallgäu seit diesem Winter freie Fahrt mit Bus und Bahn im Nahverkehr. In der Region und darüber hinaus – von den Alpen bis zum Bodensee. So lässt sich der Urlaub bequem und einfach ohne Auto gestalten. Über 2.000 Haltestellen können angesteuert werden.

„Die Zeit war reif, unseren Gästen ein neues und attraktives ÖPNV-Ticket anzubieten. Für Menschen, die im Urlaub das Auto gerne stehen lassen oder schon ohne Auto anreisen, weil sie zuhause in den Städten keines mehr haben, ist der MOBIL PASS ALLGÄU perfekt. So sind zahlreiche Ausflugs- und Wanderziele in der Region ganz einfach mit Bus und Bahn erreichbar“, sagt Sandro Drechsel, Projektverantwortlicher beim Landratsamt Oberallgäu. „Ich freue mich, dass es den Verantwortlichen in den teilnehmenden Orten, den Verkehrsunternehmen und federführend dem Landkreis Oberallgäu gelungen ist, das neue Angebot nach langer Vorarbeit wirklich starten zu können.“ 17 Kommunen haben sich für den MOBIL PASS ALLGÄU zusammengeschlossen, um ihren Übernachtungsgästen einen kostenlosen Öffentlichen Nahverkehr ermöglichen zu können. Finanziert wird das Angebot über den Kurbeitrag. Für den Mobilitätspass ist eine Pilotphase bis Ende 2026 angesetzt. Nach Auswertung des Nutzungsverhaltens soll er weiterentwickelt und geprüft werden, welche Verbesserungen ab 2027 vorgenommen werden können.

Mit dem MOBIL PASS ALLGÄU können Gäste während ihres Aufenthaltes sämtliche Bus- und Nahverkehrs-Bahnverbindungen in der 2. Klasse im Oberallgäu sowie in Kempten kostenfrei nutzen, ebenso im gesamten Gebiet des bodo-Verkehrsverbundes in den anschließenden Landkreisen Lindau und Ravensburg sowie Bodenseekreis, außerdem ausgewählte Buslinien im Tannheimer Tal und dem Bregenzerwald. Der neue Mobilitätspass soll einen großen Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz in der gesamten Region leisten und macht die Anreise mit der Bahn attraktiver.

Die digitale Fahrkarte gilt bereits am Tag der Anreise. „Der MOBIL PASS ALLGÄU ist direkt mit der digitalen Gästekarte, dem Allgäu-Walser-Pass verknüpft und somit ganz einfach zu nutzen: In der zugehörigen App ist ein QR-Code, den man nur beim Busfahrer beziehungsweise Schaffner vorzeigen muss“, erklärt Ulrich Hüttenrauch, Geschäftsführer der Allgäu-Walser-Service GmbH. Wer ohne Smartphone unterwegs ist, kann sich den Pass auch zu Hause, beim Gastgeber oder in der Tourist-Info ausdrucken lassen.

Über 2000 Haltestellen für Ausflügler

Ein Ausflug nach Oberstdorf zur Besichtigung der imposanten Skiflugschanze, zum 400-Gipfel-Blick auf dem Nebelhorn oder in die spektakuläre Breitachklamm. Zur Nostalgie-Bergbahn auf den Aussichtsberg Mittag in Immenstadt, zum Bogenschießen nach Bolsterlang oder ins Erlebnisbad nach Oberstaufen sowie ein Abstecher an den Bodensee auf die Altstadtinsel von Lindau. Durch den MOBIL PASS ALLGÄU erreichen Urlauber im Oberallgäu jede Menge Ausflugsziele ohne Auto und kostenfrei. Über 2000 Haltestellen umfasst das große Verkehrsnetz: Im Westen gehen diese bis nach Sipplingen am Bodensee, im Osten kann man über Bad Hindelang und den Jochpass bis ins Tannheimer Tal fahren. Im Süden reichen die Verbindungen über Oberstdorf ins Stillachtal, im Norden führen sie bis in die „Allgäu-Metropole“ Kempten und das Umland. (BSZ)

Weitere Informationen unter: mobilpass-allgaeu.de