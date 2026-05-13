Kraft tanken im eigenen Rhythmus

Der Frühsommer in den Kärntner Nockbergen hat einen besonderen Moment: Im Juni taucht die Almrauschblüte die Hänge rund um Bad Kleinkirchheim in ein leuchtendes Rosa. Für viele ist genau dann die schönste Zeit, die sanfte Berglandschaft des Biosphärenparks zu entdecken. Mittendrin in dieser Landschaft liegt das Naturhotel Ortners Eschenhof, ein Rückzugsort für alle, die Bewegung in der Natur mit bewusster Entschleunigung verbinden möchten. Als Partnerbetrieb des Biosphärenparks und Träger des österreichischen Wandergütesiegels begleitet der Vier-Sterne-Eschenhof (www.eschenhof.at) seine Gäste regelmäßig hinaus in die Landschaft, das heißt, die Gäste starten direkt vom Hotel aus in ihre Touren: vorbereitet, beraten und, wenn gewünscht, individuell begleitet.

Besonders eindrucksvoll sind die geführten Wanderungen am frühen Morgen oder am Abend. Bei der Sonnenaufgangswanderung erleben Gäste, wie die ersten Strahlen über die sanften Gipfel der Nockberge gleiten, bevor ein Frühstück am Berg wartet. Ebenso stimmungsvoll ist die Sonnenuntergangswanderung, bei der der Tag bei einem Fondue auf der Alm ausklingt.

Auch Radfahrer finden rund um Bad Kleinkirchheim ideale Bedingungen. Genussradler erkunden die Höhenwege, während Mountainbiker auf abwechslungsreichen Trails unterwegs sind. Ein besonderes Highlight ist der Flow Country Trail Bad Kleinkirchheim, mit rund 15 Kilometern einer der längsten seiner Art in Europa. Geführte Touren, persönliche Tipps und die enge Anbindung an die Infrastruktur der Region sorgen dafür, dass jeder Tag im Sattel genau zum eigenen Anspruch passt. E-Bikes können bequem bei der Talstation der Kaiserburgbahn ausgeliehen werden.

Kostenloser Ski-Shuttle

Ein zusätzlicher Vorteil ist die für Eschenhof-Gäste inkludierte Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card: Sie bietet unter anderem kostenlose E-Bike-Trainings sowie ein vielseitiges Aktivprogramm – ideal für Einsteiger wie für Fortgeschrittene.

Nicht zu vergessen die Golfer. Sie genießen zudem Abschläge auf dem Golfplatz Kaiserburg, einer der höchstgelegenen Anlagen Kärntens.

Ein toller Service in der Wintersaison ist das kostenlose Shuttle des Eschenhofs für Skifahrer. Es bringt die Brettlfans entweder direkt zur Maibrunnbahn oder zur Kaiserburgbahn und erleichtert so den Einstieg ins Skigebiet Bad Kleinkirchheim ungemein. Wer nach einem tollen Skitag wieder zurück zum Hotel will, ist allerdings auf Eigeninitiative angewiesen. Hier greift der Shuttle leider nicht.

Alpine Slowness ist Teil des Eschenhof Konzepts: Bewegung, Erholung und gesundheitliche Kompetenz greifen nahtlos ineinander. Auf Touren in klarer Bergluft folgt gezielte Regeneration im Spa, ergänzt durch Ruhe in der Natur und individuelle Gesundheitsangebote. So entsteht ein Aktivurlaub, der weitergeht. Der Körper wird gefordert und nachhaltig gestärkt, die Erholung wirkt spürbar nach.

Das Alpine Slowness-Konzept steht Nach Aussage des Eschenhofs für eine tiefgehende Entschleunigung: Es geht darum, zur inneren Ruhe zurückzufinden, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen und sich im Rhythmus der Natur neu zu justieren.

Mit einem geschickten Zusammenspiel von Angeboten werden die Gäste im Rahmen der Alpine Slowness eingeladen, in eine Gegenwelt der gefühlten Langsamkeit zu treten. Das Konzept basiert im Eschenhof unter anderem auf der Analyse der Schlafgewohnheiten, dem bewussten Abschalten von Handy und Co, Aktivitäten in der Natur des Unesco Biosphärenparks Nockberge sowie Massagen und Saunaritualen.

Zu Beginn der 1960er-Jahre wurde der Eschenhof als kleine Frühstückspension erbaut. Das Ehepaar Hildegard und Gerhard Ortner hat diese von den Eltern übernommen und zur heutigen Größe ausgebaut. Ihre Söhne Martin und Maximilian sind im Hotelbetrieb aufgewachsen und haben beide ein Medizinstudium abgeschlossen. Martin Ortner ergriff die Chance auf eine eigene Praxis im elterlichen Hotel. Seine Ordination im Eschenhof wurde Anfang 2023 eröffnet.

Der Schlaf ist für den Menschen wie das Aufziehen einer Uhr. Erholsamer und gesunder Schlaf haben im Eschenhof daher oberste Prämisse. Eine nachhaltige Besserung des Schlafes schafft im Eschenhof nicht nur das absolut ruhige Umfeld, sondern auch die gemütlichen Hotelzimmer, die Wohnkomfort garantieren. Vom geräumigen Einbettzimmer bis zum großzügigen Familienzimmer, hier finden die Gäste die passenden vier Urlaubswände und können so perfekt entspannen.

Einen Teil dazu trägt auch das Housekeeping bei, das hier explizit gelobt werden muss. Den Hausfeen fallen immer neue Variationen ein, wie sie Handtücher und Betten falten, legen und drapieren können. Ihre Kunstfertigkeit zaubert damit dem Gast jedes mal ein Lächeln, Schmunzeln oder Bewundern ins Gesicht.

Im Eschenhof hat, wie bereits mehrfach herausgestellt, die Schnelllebigkeit Sendepause. Familie Ortner holt Gäste bewusst aus der Tretmühle des Alltags heraus. Mit dem Spa Silencium haben Stille und Langsamkeit ein eigenes Haus samt Dachterrasse, Ruhebereichen und Saunen. Für Familien steht ein separater, kindgerechter Wohlfühlbereich mit Hallenbad, einem ganzjährig beheizten, quadratischen Außenpool – ist eher ein überdimensionierter Whirlpool –, Schwitzstadl und Dampfgrotte zur Verfügung.

Nachmittagsjause

Die Auswahl an Wellnessbehandlungen reicht von klassischen Massagen über wohltuende Peelings bis hin zu entspannenden Wohlfühlpaketen.

Die Kulinarik im Eschenhof ist bodenständig. Alpine Slowness wird auch in der Küche gelebt. Viele Lebensmittel und Zutaten kommen von den zahlreichen Biobauernhöfen der Umgebung. Hervorzuheben sind das Frühstück und die Nachmittagsjause. Von 7.30 bis 10 Uhr wartet ein gut sortiertes und reichhaltiges Buffet mit einer großen Auswahl an regionalen Produkten auf die Gäste.

Für die Stärkung nach einer Wanderung, einem tollen Skitag oder auch zwischen zwei Saunagängen ist am Nachmittag bestens gesorgt. Von 13 bis 16 Uhr stehen zwei Suppen, eine Auswahl an Salaten, regionales Brot und Bauernbutter, Kuchen sowie hervorragende Tees bereit. Im Winter kann man den Eschenhof-Suppenbon auch in der Maibrunnhütte im Skigebiet einlösen – eine tolle Möglichkeit sich direkt vor Ort zu stärken.

Das Abendmenü wird von 18 bis 20 Uhr serviert und besteht aus fünf Gängen – Salat, Vorspeise, Suppe, Hauptgericht (Fleisch, Fisch, vegetarisch), wobei die Kreationen teilweise schon etwas gewagt sind. Zum Abschluss gibt es ein Dessert beziehungsweise einen Käseteller. Für die Kleinen ist ein eigenes Kindermenü vorgesehen.

Von Ortners Eschenhof aus kann der Gast unmittelbar in die grandiose Natur der Kärntner Nockberge eintauchen und diese in vollen Zügen genießen, sei es im Winter, um Ski zu fahren oder im Sommer den Drahtesel zu satteln oder die Wanderstiefel zu schnüren. (Friedrich H. Hettler)

