Kroatien – Ein Paradies für Filmfans

Kroatien hat sich in den letzten Jahren zu einem der begehrtesten Drehorte der Film- und Fernsehindustrie entwickelt. Die atemberaubenden Landschaften, historischen Städte und einzigartigen Naturkulissen haben zahlreichen weltbekannten Produktionen als Schauplatz gedient. So wurden unteranderem Game of Thrones, Mamma Mia 2 und die legendären Winnetou-Filme hier gedreht.

Game of Thrones – Königsmund in Kroatien

Kroatien war eine der atemberaubenden Kulissen für die Kultserie Game of Thrones – allen voran Dubrovnik, das in der zweiten Staffel erstmals als das legendäre Königsmund in Szene gesetzt wurde. Fans der weltweit gefeierten Serie erkennen sofort die verwinkelten Gassen und historischen Mauern der Altstadt, in denen Cersei Lannister ihren berüchtigten „Walk of Shame“ antreten musste.

Der imposante Minčeta-Turm an der Nordostseite der Stadtmauer verwandelte sich in das geheimnisvolle „Haus der Unsterblichen“, wo Daenerys auf der Suche nach ihren Drachen war. Auch die Insel Lokrum, nur 15 Minuten mit dem Boot von Dubrovnik entfernt, diente als Kulisse – hier entstanden die Szenen der exotischen Handelsstadt Qarth. Besucher können auf der Insel nicht nur die Drehorte erkunden, sondern auch den originalen Eisernen Thron bestaunen.

Wenige Kilometer außerhalb Dubrovniks wurde ein unscheinbarer Steinbruch in eine epische Filmkulisse verwandelt, während das idyllische Arboretum Trsteno – einer der ältesten botanischen Gärten Kroatiens – als die prächtigen Gärten des Roten Bergfrieds diente. Ein Spaziergang durch diese märchenhafte Umgebung fühlt sich an wie eine Reise direkt in die Welt von Westeros.

Doch Game of Thrones machte nicht nur Dubrovnik unsterblich. In Split wurde der monumentale Diokletianpalast zur Kulisse für Daenerys‘ Aufenthaltsort in Meereen, während die beeindruckende Kathedrale von Šibenik als Braavos auf der Leinwand erschien. Wer auf den Spuren der Serie wandeln möchte, kann geführte Touren in Dubrovnik und Split buchen – eine Gelegenheit, in die Welt von Westeros einzutauchen.

Dubrovnik hat sich längst als begehrte Filmstadt etabliert: Neben Game of Thrones diente sie auch als Kulisse für die Burg von Nottingham im Film Robin Hood und wurde in Star Wars: Die letzten Jedi zur schillernden Casinostadt Canto Bight. Eine Stadt voller Geschichte – und voller Geschichten.

Mamma Mia 2 – Die Kulissen der griechischen Inseln

Mamma Mia – Fans sollten unbedingt die kroatische Insel Vis besuchen, denn hier wurde der zweite Teil des Kassenschlagers gedreht. Von Split aus, ist Vis in zweieinhalb Stunden mit der Fähre zu erreichen. Der Fischerort Komiza im Südwesten der Insel diente als Hauptdrehort. Besucher können hier durch die engen Gassen schlendern und die malerischen Kulissen der Filmwelt entdecken.

Des Weiteren ist der Strand Stiniva im Film zu sehen, welcher nur per Wassertaxi oder über einen Wanderpfad erreichbar ist und mit traumhaften Aussichten besticht. Ein weiterer, etwas abgeschiedener Drehort war die Bucht von Barjaci, wo ein 300-köpfiger Cast die berühmte „Dancing-Queen”-Szene filmte. Außerdem diente der „Silberne Strand” in der Bucht von Srebrna als Kulisse für den romantischen Spaziergang bei Nacht von der jungen Donna und Sam. Wer auf Vis in die Filmwelt von Mamma Mia 2 eintauchen möchte, sollte außerdem einen Stopp am Hafen einlegen, wo die junge Donna die Fähre verpasst und von Bill gerettet wird. Auf dem Karolinaplatz fand die Marktszene statt, in welcher griechische Produkte an den Marktständen zur Schau gestellt wurden, um der in Griechenland spielenden Geschichte treu zu bleiben.

Winnetou – Der Wilde Westen in Kroatien

Schauplatz des wilden Westens in der kultigen Filmreihe Winnetou war nicht etwa das Monument Valley oder der Grand Canyon. Winnetou ritt in den 60ern durch die wunderschöne „Prärie” Kroatiens. Der wohl beeindruckendste Drehort ist der Zrmanja-Canyon. Durch eine karge Schlucht schlängelt sich ein türkisfarbener Fluss, ein Bild, das dem des Colorado Rivers im Grand Canyon sehr ähnlich ist. Hier befand sich das Pueblo der Apachen im ersten sowie im dritten Teil und Leutnant Cummings wurde in Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten im Zrmanja Canyon gefoltert.

Auch im Velebit Gebirge war Winnetou zuhause. Wer den abenteuerlichen Weg zum höchsten Punkt des Velebit-Gebirges auf sich nimmt, und die steilen Serpentinenstraßen hochfährt, wird belohnt. Der weiße Berg Mali Alan, auch Tulove Grede genannt, zählt zu den bekanntesten Drehorten. Bereits in den ersten Szenen des ersten Teils sieht man Winnetou in dieser Kulisse. Unweit des Bergs gelegen befinden sich weitere Drehorte. Darunter das Goldversteck der Apachen, „Nugget Tsil“ oder das „Tal der Skelette” aus Old Surehand 1. Es empfiehlt sich mit einem Guide die Gegend zu erkunden, da sich dort noch Minen aus dem Jugoslawien-Krieg befinden können.

Der Nationalpark Plitvicer Seen ist nicht nur aufgrund seiner traumhaften Natur, welche sich über die größte Nationalpark-Fläche des Landes erstreckt, eine ganz besondere Sehenswürdigkeit in Kroatien, sondern auch weil sich hier unzählige bekannter Orte aus den Winnetou-Geschichten befinden. So können Fans zum Beispiel den legendären "Silbersee” (See Kaluderovac) besuchen. Der Nationalpark bietet gut ausgeschilderte Wanderwege und Bootstouren, die es Besuchern ermöglichen, die beeindruckenden Wasserfälle und türkisfarbenen Seen aus nächster Nähe zu erleben.

Dank seiner Vielfalt an Drehorten ist Kroatien ein Paradies für Film- und Serienfans, die die berühmten Kulissen hautnah erleben möchten. (BSZ)