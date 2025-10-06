Kultur und Natur pur

Sonnenverwöhnte Herbsttage sind ein Geschenk des Himmels. Was liegt also näher als auf eine Tour zu gehen, die sich ganz dem Motto "himmlisch Radfahren" verschrieben hat. Die Niederbayerntour führt in sieben Etappen genussvoll von Passau nach Regensburg oder umgekehrt. An der Donau entlang und südlich davon führt sie auf 244 Kilometern quer durch das Bayerische Golf- und Thermenland. Geeignet ist die steigungsarme Tour für Genussradler und sportliche Fahrer, für E-Biker und Familien mit Kindern, Naturfreunde, Kulturliebhaber und für Fans der regionalen Braukunst und Biergartenkultur.

Die Flussradwege an Vils, Isar, und Großer Laber wirken entspannend und beschaulich. Gleichzeitig strotzt die Streckenführung nur so vor Superlativen. Die Niederbayerntour führt die Radfahrer zur größten Kirchenorgel der Welt nach Passau, zur schönsten Marienkirche Bayerns nach Aldersbach, zum UNESCO-Welterbe Regensburg und durch Europas größte Anbaugebiete für Hopfen in der Hallertau und Einlegegurken im Dingolfinger Land. Die Thermalbäder Bad Abbach und Bad Gögging sind bestens geeignet für einen Ausruhtag. Auf der Strecke laden Aussichtsplätze, Naturreservate, Klosterkirchen und Biergärten zu einer Pause ein.

Die Niederbayerntour lenkt die Radfahrer auch bequem zu den touristischen und kulturellen Leuchttürmen Niederbayerns. Die komfortablen Wege und die umsichtig erarbeitete Streckenführung erfüllen sämtliche Qualitätskriterien für eine Auszeichnung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.

Begleitend zur Niederbayerntour entstand ein weitläufiges Netz an Erlebnisrunden. So erschließen sich den Radfahrern auf 1000 Kilometern 13 Städte und fünf Flüsse. Die Etappenziele der Niederbayerntour von Passau aus sind Vilshofen an der Donau, Eichendorf, Dingolfing, Landshut, Rohr in Niederbayern, Kloster Weltenburg und Regensburg.

Sehenswürdigkeiten entlang der Radwege, Informationen zu den Radetappen, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, eine kostenlose Freizeitkarte des Bayerischen Thermenlands und GPX-Tracks finden Genussradler unter www.bayerisches-thermenland.de. (obx)